Бойцы 68 ОЕБр сбросили боеприпасы на оккупанта, из-за чего ему оторвало обе ноги. ВИДЕО
Воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша обнаружили одного российского захватчика и сбросили с дрона на него боеприпас - из-за этого ему оторвало ноги. Второе же точное сбрасывание ликвидировало оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+19 stanislav vaisman
показать весь комментарий27.10.2024 14:06 Ответить Ссылка
+15 Амандрапапупа
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+12 Олександр Радченко #583035
показать весь комментарий27.10.2024 14:11 Ответить Ссылка
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Нє.
Встигаємо помітити перед кінцем, як він поворушився.