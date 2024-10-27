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Бойцы 68 ОЕБр сбросили боеприпасы на оккупанта, из-за чего ему оторвало обе ноги. ВИДЕО

Воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша обнаружили одного российского захватчика и сбросили с дрона на него боеприпас - из-за этого ему оторвало ноги. Второе же точное сбрасывание ликвидировало оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

армия РФ (19738) ликвидация (3716) 68 отдельная егерская бригада (80)


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Топ комментарии
+19
Нащо було витрачати другий скид?
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27.10.2024 14:06 Ответить
+15
Наші бійці гуманні - добили, а бажано було б, щоб цей кацапура перед смертю, поки конав, подумав своєю лисою довбешкою про сенс "битія" чи вартувало воно цього чи ні.
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27.10.2024 14:04 Ответить
+12
Бо безголові ! Краще його калікою залишити ,щоб рашка виплачувала пенсію ,а ще клоуни витрачають дефіцитні дрони,але чого дивуватись якщо клоун і популіст при владі ,так і такі речі і в армії .
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27.10.2024 14:11 Ответить
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Другий же влучний скид ліквідував окупанта

Нє.
Встигаємо помітити перед кінцем, як він поворушився.
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27.10.2024 14:02 Ответить
То може не другий був, а повтор першого... Не буоо сенсу витрачати дрон на того обрубка, і так здохне! Навіть було б краще щоб його свої врятували! Був би гпрним наглядним пособієм та длдаткоаим навантпженням для рашки і родичів та здох би до есь на помийці вбійці з котами за шмат гнилої риби)))
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27.10.2024 18:04 Ответить
Наші бійці гуманні - добили, а бажано було б, щоб цей кацапура перед смертю, поки конав, подумав своєю лисою довбешкою про сенс "битія" чи вартувало воно цього чи ні.
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27.10.2024 14:04 Ответить
Нащо було витрачати другий скид?
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27.10.2024 14:06 Ответить
Бо безголові ! Краще його калікою залишити ,щоб рашка виплачувала пенсію ,а ще клоуни витрачають дефіцитні дрони,але чого дивуватись якщо клоун і популіст при владі ,так і такі речі і в армії .
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27.10.2024 14:11 Ответить
та яка пенсія? він все одно не вижив би з такою втратою крові.. він шось там руками мацав, може автомат шукав, щоб застрелитись.
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27.10.2024 14:21 Ответить
шановний, може ти безголовий? Там нема другого скида.
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27.10.2024 17:03 Ответить
Так мы ж не изверги какие-то..
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27.10.2024 14:11 Ответить
оператор був в стані афекту, тому міг би і третій, і четвертий скид скинути, але товариші зупинили.
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27.10.2024 14:28 Ответить
Та ну нах. У дрона-камикадзе может батареи хватает в одну сторону. Не терять ж6е вхолостую забомбу.
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27.10.2024 16:37 Ответить
може бути і таке, якщо економлять на батареях.
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27.10.2024 17:21 Ответить
де ти там "другий скид побачив"? це буде робочий самовар.
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27.10.2024 17:02 Ответить
Не було ніякого другого скиду. Подивіться на траєкторію дрона і характер спалаху вибуху в обох випадках - один до одного. "Другий" скид - повтор першого.
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27.10.2024 18:30 Ответить
кабздон любить безногих.
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27.10.2024 14:10 Ответить
Йоська любил бурятов,но не исключено что он любит и "самоваров".
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27.10.2024 15:18 Ответить
Та ні , то кобздон запросив обох к собі на концерт в 2025 році ...
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27.10.2024 18:41 Ответить
А нахера было добивать рашиста? Вы же помогли ***** секономить кучу денег и проблем. Я уже не говорю что етот самовар был бы для рашистов на протяжении десятилетий ежедневное наглядное пособие что бывает когда захотел пойти на войну и захватить чужую землю.
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27.10.2024 14:16 Ответить
А если бы по етого рашиста пришли евакуировать то можно было еще пару-тройку орков завалить. А если нет то все равно оно еще пол дня визжало бы и корчилось в кустах деморализируя остальных орков. Короче у наших голова не очень хорошо думает в таком плане
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27.10.2024 14:19 Ответить
это видеоповтор. Роззуй шпакули.
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27.10.2024 16:59 Ответить
Добили зря. Так це була б прикраса рашистських міст, радість для родини орка, насос для рашен-бюджету, нагорода ублюдку та жива агітація за руский мир.
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27.10.2024 14:17 Ответить
зольдат, ноги в руки и додому, (у)родина ждет тебя
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27.10.2024 14:21 Ответить
Так вже немає шо в руки брати, разлєтьєлісь
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27.10.2024 14:35 Ответить
Другий ********* був зайвим.
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27.10.2024 14:31 Ответить
это видеоповтор.
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27.10.2024 17:00 Ответить
Мені цікаво, а ***** повторить метод свого кумира сраліна? Відправить всих кацапсячих калік на Валаам?
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27.10.2024 14:33 Ответить
Шикарный вопрос. Конечно. Скрепы. Могут павтарить. Всех калек дидов отправляли.
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27.10.2024 15:07 Ответить
краще б руки.
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27.10.2024 14:34 Ответить
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27.10.2024 14:36 Ответить
Вот если не добить, то полз бы на Берлин. Добрые наши бойцы, отправили сразу на концерт к кабздону.
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27.10.2024 15:03 Ответить
И сапоги в Ла-Манше помыл бы...
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27.10.2024 15:33 Ответить
Да он полз бы без сапог, улетели же за ногами...ЗЫ... В совковремя , в П.-Камчатском, сбегать за ногами - это когда мухло закончилось, предлагают бичугану сбегать в магазин за выпивоном, типо, "сбегай за ногами", тогда и ему наливали. Даже медальку вытачивали из бронзы и натирали асидолом до золотого блеска. Медалька - "Мастер ЗОЛОТЫЕ НОГИ" вручалась постоянному клиенту, который очень быстро бегал " за ногами".
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27.10.2024 16:46 Ответить
Ещё "танкистов" вспомните)
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28.10.2024 01:03 Ответить
Мені здається, чи таки точно у нього ********* був на фалі вивішений? Мабуть - для більшої точності скидання у густих заростях...
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27.10.2024 15:40 Ответить
в гуманітарних цілях не пожаліли *********..
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27.10.2024 16:53 Ответить
Мотросов, ты?!
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27.10.2024 17:16 Ответить
а зачем таких вообще ДОБИВАТЬ ???((( пускай бы подумал бы над своими ошибками перед смертью !!! зачем расходывать эти дроны на пустяки !!! там был полный АЛЕС и шанса выжить ЗИРОУ !!! пацаны занимаются великодушием к врагу , а так победить НЕВОЗМОЖНО !!!!(((
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27.10.2024 17:29 Ответить
пановэ военни , экомте Б/К !!! корейцы уже у порога нашего дома !!!(((
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27.10.2024 17:34 Ответить
Два дрона для г---дона -- забагато .
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27.10.2024 18:29 Ответить
Как же он, теперь, без ножек, до Киева за три дня дойдет?
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27.10.2024 20:27 Ответить
С грунтовыми водами.
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28.10.2024 08:12 Ответить
 
 