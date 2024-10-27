Бойцы 68 ОЕБр сбросили боеприпасы на оккупанта, из-за чего ему оторвало обе ноги. ВИДЕО

Воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша обнаружили одного российского захватчика и сбросили с дрона на него боеприпас - из-за этого ему оторвало ноги. Второе же точное сбрасывание ликвидировало оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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