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Новости Видео Война
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Сразу два самоходные орудия 2С7 "Пион" уничтожили бойцы 100 ОМБр. ВИДЕО

В 25 километрах от линии фронта, возле оккупированного российскими войсками украинского города Горловка была уничтожена техника оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сразу две самоходные орудия большой мощности 2С7 "Пион" уничтожили бойцы батальона беспилотных систем 100 ОМБр. Корректировку удара осуществляли аэроразведчики объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость".

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уничтожение (7295) 100 отдельная бригада териториальной обороны (11)


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Піони розквітнули.
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27.10.2024 13:21 Ответить
Скоріше їх викорчували
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27.10.2024 13:42 Ответить
Серпом по пионам!
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27.10.2024 13:48 Ответить
В старі часи в армії вислів іронічний був: "Если вы такие умные - чего вы строем не ходите?"
Кацапи "сильно умные" були... Це ж треба - виставить дві САУ прямо на розвилці доріг, на відкритому місці і в колону по одному...
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27.10.2024 15:50 Ответить
Жирна ціль! Нагороду групі винищувачів! Честь і Слава !
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27.10.2024 17:56 Ответить
 
 