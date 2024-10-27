Сразу два самоходные орудия 2С7 "Пион" уничтожили бойцы 100 ОМБр. ВИДЕО
В 25 километрах от линии фронта, возле оккупированного российскими войсками украинского города Горловка была уничтожена техника оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сразу две самоходные орудия большой мощности 2С7 "Пион" уничтожили бойцы батальона беспилотных систем 100 ОМБр. Корректировку удара осуществляли аэроразведчики объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость".
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Кацапи "сильно умные" були... Це ж треба - виставить дві САУ прямо на розвилці доріг, на відкритому місці і в колону по одному...