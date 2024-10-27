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Российский солдат пытается покончить жизнь самоубийством и дважды стреляет себе в голову из автомата. ВИДЕО

Бойцы боевого мотопехотного батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады сняли как российский захватчик пытался покончить жизнь самоубийством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант дважды пытался застрелиться из автомата.

Также смотрите: Удар по группе вражеской пехоты из ПТРК "Стугна-П" от бойцов 66 ОМБр на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19738) самоубийство (1012) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (207)


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Топ комментарии
+26
там така горошина, що з першого разу важко попасти.
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27.10.2024 12:37 Ответить
+26
Льоша , ти мабуть не бачив кадрів з Бучі раз не отримуєш задоволення від кадрів з здихаючими кацапськими паскудами .Чи тобі твоїх братішек жалко ?
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27.10.2024 12:56 Ответить
+20
Коли мізків - з чайну ложечку, ще спробуй поцілити в них!
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27.10.2024 12:33 Ответить
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Мабуть в мозґ не попав
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27.10.2024 12:28 Ответить
там така горошина, що з першого разу важко попасти.
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27.10.2024 12:37 Ответить
Як показує відео він і з другого не попав .
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27.10.2024 12:46 Ответить
Холостими мабуть шмаляє.Тренується.Гранатою-воно надійніше.
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27.10.2024 12:56 Ответить
Батарейки у дрончика на третю спробу не вистачило(
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27.10.2024 13:39 Ответить
Тони "Пуля-в-зубах")
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27.10.2024 13:44 Ответить
Мозг этот рашист еще в военкомате сдал.
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27.10.2024 16:03 Ответить
як би був мозок, то у воєнкомат і не попав би.
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27.10.2024 16:07 Ответить
У нього як у курки життєво важливі центри розташовані в спинному мозку.
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27.10.2024 12:40 Ответить
Якби був мозок то першого азу вистачилоб
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27.10.2024 13:27 Ответить
Як він може у мозок попасти, коли він у нього не цілиться.
По одному зубу відстрілювати йому може і магазина з набоями не вистачити.
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27.10.2024 13:50 Ответить
Коли мізків - з чайну ложечку, ще спробуй поцілити в них!
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27.10.2024 12:33 Ответить
Кацап стріляє ХОЛОСТИМИ набоями. У них ця процедура відпрацьована. Не перший раз таке бачу на відео. Після першого пострілу калібром 5.45 розплющив ліве око і подивився на дрон. Там пів черепа мало розлетітися. Не можна вірити кацапському суїциду, слід добивати гранатою. Дорого, але надійно.
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27.10.2024 13:25 Ответить
Ай молодець! Знає, що таке контрольний постріл!
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27.10.2024 12:35 Ответить
нєа, третій контрольний
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27.10.2024 18:59 Ответить
Треба всього один постріл в голову ***** ніж стріляти в свої голови.
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27.10.2024 12:44 Ответить
Там одним ****** не обійдешься.
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27.10.2024 12:54 Ответить
140 мільйонів таких же х7йлуш
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27.10.2024 12:59 Ответить
кацапський послідовник міністра кравченка
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27.10.2024 12:49 Ответить
а хтось не вірив, що він двічі стріляв, ось експерементально доведено.
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27.10.2024 19:00 Ответить
Навіщо взагалі таке викладати? Той, хто самкує подібне, йому терміново потрібно лікуватися. До речі, теж саме може статися й з воїнами ВСУ, тому що у Курській області приказ полонених з ВСУ не брати. Теж будете переглядати та обговорювати?
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27.10.2024 12:51 Ответить
Льоша , ти мабуть не бачив кадрів з Бучі раз не отримуєш задоволення від кадрів з здихаючими кацапськими паскудами .Чи тобі твоїх братішек жалко ?
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27.10.2024 12:56 Ответить
Українці смакують, бо на одного упиря менше стало. А в тебе підсвідомо емпатія до такого ж російськомовного. Ніби це не окупант, а, ой лишенько, бідний цуцик під дощем намагається застрілитись, а всі навколо регочуть.
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27.10.2024 13:38 Ответить
Те, кто в Курской области не будут брать пленных рассчитывать на снисхождение при попадании в украинский плен не должны. А насчёт зрелища и смакования - вчера в Киеве кацапские твари убили ребенка шахедом, и поэтому нам нравится смотреть как они дохнут.Так понятнее?
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27.10.2024 13:56 Ответить
для мене теж деякі агональні відосики занадто. Але тут не про радість, а про підтвердження.
До того ж правильне питання - не кому треба лікуватися, а через кого.
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27.10.2024 14:55 Ответить
не плакай льоха, всі ваші там будуть.
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27.10.2024 19:01 Ответить
Ї 6ан ий кацап, ти будеш наступним )
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27.10.2024 22:20 Ответить
Під наркотою - тому може й рожка випустити собі в макітру.
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27.10.2024 12:56 Ответить
Ну невезуха, сук..а. Навіть в цьому
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27.10.2024 13:03 Ответить
Тепер я вірю у самогубство Кірпи. Той теж у власну голову двічі стріляв. Казали, що таке не можливе. 😊
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27.10.2024 13:03 Ответить
Не можливе. Після пострілу у голову, особливо у скроню, людина втрачає моторику і непритомніє, тому повторний постріл - це фантастика.
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27.10.2024 13:30 Ответить
Не монтаж. Набої холості. Кацап після другого пострілу не помер.
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27.10.2024 15:15 Ответить
Так, але у випадку з Кірпою перший постріл теж у бороду знизу був. Тоді мова йшла про те, що від больового шоку другий постріл неможливий. Як ми бачимо на цьому слідчому експерименті, що якщо піднатужитись, то все можливо. Справа остаточно закрита. )
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27.10.2024 13:58 Ответить
При чем здесь Кирпа?
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27.10.2024 14:00 Ответить
Та пох, нехай буле Кравченко, це суті справи не змінює.
В Кірпи теж два вхідних отвори від куль знайшли, і теж самогубство.
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27.10.2024 14:05 Ответить
А лучше бы верить в самоубийство Кравченко...
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27.10.2024 13:59 Ответить
не Кирпа, а Кравченко, міністер ментовський
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27.10.2024 19:02 Ответить
Отак і приїде додому на милицях і з двома кулями у макітрі.
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27.10.2024 13:20 Ответить
Якийсь він не руский. Інші на його місці уже б з милиці скоріше застрілились.
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27.10.2024 14:01 Ответить
О, а ми дивувались, як це колишній міністр МВС Кравченко двічі мтріляася.
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27.10.2024 13:23 Ответить
Ні фіга собі - термінатор! Зробив контрольний - все одно дригається!
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27.10.2024 13:36 Ответить
Карма погана, але два тікета до накабздону мутант заробив)
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27.10.2024 13:41 Ответить
Ну, два мульони рублів цього варті! Тепер погуляє.
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27.10.2024 13:44 Ответить
Раскрыта тайна самоубийства Кравченко?
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27.10.2024 13:46 Ответить
таємниця була лише для плєбса, у багатьох слідчих є досвід справ самогубств на два постріли
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27.10.2024 14:52 Ответить
Нужно было ещё третий раз выстрелить, для надёжности.
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27.10.2024 13:53 Ответить
Насолоджуватися подихаючим кацапом то звісно добре, але так само важливо вчасно поновлювати свої дані та мобілізуватися до лав ЗСУ.
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27.10.2024 14:50 Ответить
тонко
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28.10.2024 09:50 Ответить
ля это как вообще, у него даже до первого выстрела лицо уже пополам было, я так понял до этого еще были выстрелы. Калашмат корейский что-ли
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27.10.2024 16:03 Ответить
Бесконтрольный выстрел в голову
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27.10.2024 16:35 Ответить
неестественный отбор
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27.10.2024 16:55 Ответить
Не пойму, а чьо очередью не самоубиться?
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27.10.2024 16:54 Ответить
ЗЫ... там пальцы бы к курку примагнитило секунд на тридцать; очередь получилась затяжной, голова бы тока подскакивала вверх , как мячик.
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27.10.2024 16:56 Ответить
Тепер кацапбатюшка не пустит его на цвынтар, зароют рядом, на вигонi.
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27.10.2024 16:57 Ответить
О,***.....нащадок мусорського міністра....теє теж два рази в себе стріляло😀
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27.10.2024 17:03 Ответить
"Highway to Hell" -- дуже вдало побіьраннний музичний фон .... Таке враження , що ACDC спеціально на такі випадки написали цій хіт ...
Требо надіслати це відео Ангусу Янгу ... щось більш вдале він вже ніколи не підбере . Бо тут в очевидь , що крім пекла ніякого іншого шляху не існує !
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27.10.2024 17:38 Ответить
кацап не правильно стреляется !!! стрелять надо под углом в МОЗГ , а он стреляет по лицевой стороне и пуля не заходит в мозг !!! (((( надо коректировать ствол и тогда получится с первого раза !!!))))
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27.10.2024 17:47 Ответить
Практика це велика сила!
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27.10.2024 19:36 Ответить
Оце "хороший руський " . Я надіюсь він на цьому не зупинився , а нарешті здох ?!
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27.10.2024 20:44 Ответить
Не розумію - чим ось такі відоси допомогають стримувати рашистів на Сході - їх там сотні тисяч - навіть сотня у день хай стріляються - їм похрін - дощь, багнюка, мороз - йдуть, гинуть, але захоплють теріторії. Зате у нас прокурори вже з 19 року майже всі інваліди. До ЗСУ доходить кого вони захищають - крадіїв, мародерів, гнид, зрадників....
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27.10.2024 21:16 Ответить
Та требуло ще третій...
Мабуть зброя у них нікудишня. Після таких двох вистрелів там мозок мав бути на кущах, а воно ще дихає...
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27.10.2024 21:41 Ответить
Бл, как таке можно показывать? Некрофилы. Зачем? Наслаждаться смертью, трагедией?
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27.10.2024 21:58 Ответить
трагедией
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28.10.2024 12:46 Ответить
На справді це жах. Таке відчуття що він і без голови може жити. В натурі орк
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28.10.2024 00:57 Ответить
После первого выстрела он мог подумать, что он бессмертный
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28.10.2024 09:48 Ответить
рукожоп
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28.10.2024 10:04 Ответить
Если раз - не пидьірас.
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28.10.2024 12:45 Ответить
 
 