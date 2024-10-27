Российский солдат пытается покончить жизнь самоубийством и дважды стреляет себе в голову из автомата. ВИДЕО
Бойцы боевого мотопехотного батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады сняли как российский захватчик пытался покончить жизнь самоубийством.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант дважды пытался застрелиться из автомата.
Топ комментарии
+26 Urs
показать весь комментарий27.10.2024 12:37 Ответить Ссылка
+26 Леонид Тищенко #456549
показать весь комментарий27.10.2024 12:56 Ответить Ссылка
+20 Алекс Скела
показать весь комментарий27.10.2024 12:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По одному зубу відстрілювати йому може і магазина з набоями не вистачити.
До того ж правильне питання - не кому треба лікуватися, а через кого.
В Кірпи теж два вхідних отвори від куль знайшли, і теж самогубство.
Требо надіслати це відео Ангусу Янгу ... щось більш вдале він вже ніколи не підбере . Бо тут в очевидь , що крім пекла ніякого іншого шляху не існує !
Мабуть зброя у них нікудишня. Після таких двох вистрелів там мозок мав бути на кущах, а воно ще дихає...