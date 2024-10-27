Удар по группе вражеской пехоты из ПТРК "Стугна-П" от бойцов 66 ОМБр на Донетчине. ВИДЕО
Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго атаковали из ПТРК "Стугна-П" вражескую группу пехоты в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
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Слава ЗСУ!
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Раз по трем пехотинцам используют дорогую и дефицитную противотанковую ракету - и ей-то толком не попали - а не гранату из дрона, то это говорит о многом.
і у нас, і у ворога
У мене знайомий - перебиті дві ноги, двоє товаришів двісті. Були втрьох. ПТРК, затримались на 3 хвилини на місці, чекали евак. ПТРК, причому вночі, вербове.