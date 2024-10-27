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Удар по группе вражеской пехоты из ПТРК "Стугна-П" от бойцов 66 ОМБр на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго атаковали из ПТРК "Стугна-П" вражескую группу пехоты в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские десантники взяли в плен двух россиян из 155 отдельной бригады морской пехоты РФ в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7295) ПТРК (92) 66 отдельная механизированная бригада (32)


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Топ комментарии
+6
Гарно!

Слава ЗСУ!

.
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27.10.2024 11:33 Ответить
+4
Одне падло втекло!!! Гонорар накабздону трохи зменшився(
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27.10.2024 11:31 Ответить
+4
А не зажирно цілу "Стугну'' (які зі слів пані Чорновол видають по одному пострілу на день на розрахунок) витрачати на двох кацапів?
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27.10.2024 12:24 Ответить
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Одне падло втекло!!! Гонорар накабздону трохи зменшився(
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27.10.2024 11:31 Ответить
Не довго житиме
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27.10.2024 11:33 Ответить
Я щось не впевнений що і ті двоє впавших не оклімаються. Може то конєшно якась осколково-фугасна ракета, бо кумулятивною по піхоті... хмм.
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28.10.2024 10:48 Ответить
Гарно!

Слава ЗСУ!

.
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27.10.2024 11:33 Ответить
Це не Таня Чорновол зає*ашила ?
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27.10.2024 12:01 Ответить
А не зажирно цілу "Стугну'' (які зі слів пані Чорновол видають по одному пострілу на день на розрахунок) витрачати на двох кацапів?
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27.10.2024 12:24 Ответить
ничего не жирно. каждая **** пришедшая на нашу землю должна отвечать. не зависимо как.
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27.10.2024 13:25 Ответить
Гвозди следует заколачивать молотком, а не микроскопом.
Раз по трем пехотинцам используют дорогую и дефицитную противотанковую ракету - и ей-то толком не попали - а не гранату из дрона, то это говорит о многом.
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27.10.2024 14:27 Ответить
Для зебілів не зажирно,у них цих Стугн целая гуталіновая фабріка.
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27.10.2024 14:06 Ответить
птрк - це штатна зброя по групі піхоти
і у нас, і у ворога
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27.10.2024 15:01 Ответить
Тоді це ППРК.
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27.10.2024 17:32 Ответить
тоді це печально. Я думав із пушки по воробьям тільки русня стріляє.
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28.10.2024 10:43 Ответить
не печалься, інтернет-воїн, і русня стріляє теж
У мене знайомий - перебиті дві ноги, двоє товаришів двісті. Були втрьох. ПТРК, затримались на 3 хвилини на місці, чекали евак. ПТРК, причому вночі, вербове.
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28.10.2024 10:52 Ответить
Всі добровольці з 2022. насправді вартує тієї ракети
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28.10.2024 10:53 Ответить
Хм, ну не знаю може я не правий.... не цікавився питанням, прсото так з логіки випливає.
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28.10.2024 14:33 Ответить
Якби ті кацапи підходили до твого будинку і ти власною дупою відчував присмак смерті, ти би не задавав таких тупих питань. Це скоріш до влади, а не до бійців.
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27.10.2024 17:43 Ответить
Атакамсом потрібно було.
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27.10.2024 17:34 Ответить
 
 