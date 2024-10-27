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Украинские десантники взяли в плен двух россиян из 155 отдельной бригады морской пехоты РФ в Курской области. ВИДЕО

Бойцы разведывательного подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили в бою, который состоялся на территории Курской области, штурмовую группу 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ.

Об этом командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщило в соцсети, обнародовав соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

"Только двое из россиян умеют пользоваться мозгами - они захотели спасти свою жизнь и сдались в плен. Им сразу оказали медицинскую помощь. Только те, кто добровольно сдался, сохранили жизнь, остальных оккупантов перемололи в бою десантники!", - добавили в публикации.

Смотрите также: Пограничники уничтожили укрытие, склады боеприпасов, наблюдательные и связные пункты оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19738) ликвидация (3716) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125)


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Топ комментарии
+18
Там кадыровцы. Это очень ценный материал для обмена. Чтобы официально не трындел их лапоть - меняют их очень охотно. Нужно же всех азовцев вытягивать.
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27.10.2024 11:37 Ответить
+12
У декого з наших хлопців реакція уповільнена! Не встигли вистрелить до того, як "истинно русские" вирішили піднять руки...
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27.10.2024 11:05 Ответить
+11
Методичка для роботи з північнокорейським контингентом вже готова:





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27.10.2024 11:06 Ответить
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У декого з наших хлопців реакція уповільнена! Не встигли вистрелить до того, як "истинно русские" вирішили піднять руки...
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27.10.2024 11:05 Ответить
Там кадыровцы. Это очень ценный материал для обмена. Чтобы официально не трындел их лапоть - меняют их очень охотно. Нужно же всех азовцев вытягивать.
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27.10.2024 11:37 Ответить
сам би встрелив цих паскуд, проте... вище написано, що важливіше ненависті до орків.... Наші хлопці - чудове військо
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27.10.2024 13:59 Ответить
Методичка для роботи з північнокорейським контингентом вже готова:





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27.10.2024 11:06 Ответить
З командами все ясно, а як з питаннями допиту? Відповіді як перекладати?
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27.10.2024 12:17 Ответить
А так, як у старезному фільмі "Начальник Чукотки", коли новоприбулих на землю Аляски емігрантів допитував чиновник прикордонслужби США з допомогою грамофона.
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27.10.2024 13:00 Ответить
На диктофон записав і СМС-ку до Південної Кореї, а звідти переклад
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27.10.2024 13:39 Ответить
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27.10.2024 13:45 Ответить
та що з них отримаєш???
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27.10.2024 14:00 Ответить
Це риторичне питання??

В цю методичку мабудь пару лямів зарили..задіяли штат психологів, офіцерів, перекладачів..і через свої друкарні надрукували..
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27.10.2024 14:51 Ответить
Та наче б то південні корейці запропанували своїх перекладачів.
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27.10.2024 15:35 Ответить
А в Украине уже нет ни одного корейца? Давно? Бо в конце 80х в Харькове целая община была..
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27.10.2024 15:47 Ответить
Та серед українців повно перекладачів. Питання в тому - скільки під це вкрадуть грошей..
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27.10.2024 16:04 Ответить
155 та Ахмат це вже теж саме?
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27.10.2024 11:08 Ответить
Ні, звичайно. 😊 В український полон марпєху з кацапської 155-ої останнім часом після відомих подій потрапити не реально, хоча і можливо чисто випадково. А от полонені живі ахматівці - то певний приз. До речі, цілком можливо - це наші майбутні союзники у випадку кадирівського бунту на Кавказі. І ще одне - до наших полонених кадирівці ставлять деколи гуманніше, ніж до своїх кацапських "братів" по зброї.
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27.10.2024 11:22 Ответить
Тобто,на відміну від русні,Зе дав команду берегти життя россолдатні і обов"язково брати їх в полон?
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27.10.2024 11:14 Ответить
😊 Ви вірите, що Зєлєнскій може дати таку команду і що подібні команди будуть виконувати на низовому рівні?
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27.10.2024 11:24 Ответить
він вже її давно дав
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27.10.2024 11:40 Ответить
А ще він дав команду вирости мільярду дерев і з'явитися мільйонам дронів. 😊 Зрозумійте нарешті, у бою свої команди і дають їх свої командири. І не всі команди, дані там, узгоджуються з командами, даними нагорі. Особливо, якщо молодший командир дбає про ОС і має яйця.
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27.10.2024 11:51 Ответить
Ти хочеш сказати, що не треба повертати наших воїнів із полону?
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27.10.2024 11:50 Ответить
Ти маєш на увазі 900 азовців,які вже більше 2 років у полоні? Те що їх ніхто не збирається повертати з полоту,очевидно,не відомо тільки тобі,французському мсьє з Лазурного Берега....
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27.10.2024 11:55 Ответить
Чому не відомо? Ті, які виживуть в полоні, будуть повернуті тільки після закінчення війни. Але шансів вижити у них майже немає
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27.10.2024 13:20 Ответить
Головна проблема всіх цих розмовників - вони ніяк не перекладають відповіді.
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28.10.2024 03:46 Ответить
155 це тварини - їх не беруть в полон.
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27.10.2024 12:28 Ответить
А що, на відео не видно, що ці полонені із тік-ток військ Ахмат, а не із 155?
Де ти бачив чеченців на тихоокенському флоті, та ще й морпехів?
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27.10.2024 13:16 Ответить
Коли КНДР-івці дізнаються, що у нас дають поїсти, то здаватимуться пачками. (?)
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27.10.2024 11:17 Ответить
А чого ахмат а не Ахмет?
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27.10.2024 11:20 Ответить
Тому що Ахматова це не Ахметова.

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27.10.2024 11:53 Ответить
👍
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27.10.2024 15:02 Ответить
Ето тех которые растреливают постоянно пленных наших солдат? Нужно было кинуть им нож и сказать что в плен возьмете только одного и пускай сами решают кого.
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27.10.2024 11:21 Ответить
Ага. Там все действия наших бойцов десяток камер пишет. Даже на каске камера, шоб тайно что то не увидел. Дать им нож. Вы знаете где потом может всплыть это видео.
Зная нашу власть - везде, где угодно.
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27.10.2024 13:10 Ответить
а ти вкурсі, що камеру можна вимкнути, вона могла "пошкодитись", "батарейка розрядитись"
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27.10.2024 19:15 Ответить
Обіцяли ж , під.рів зі155-ої в полон не брати. Вони ж нашіх розстрілювали
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27.10.2024 11:30 Ответить
Тут якась плутанина, кадирівці не служать на далекому східі. Може приданий підрозділ.
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27.10.2024 11:35 Ответить
Загранотряд.
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27.10.2024 11:55 Ответить
Заблукали і оказались на нулі?
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27.10.2024 12:05 Ответить
Нема сечі терпіти підлогу світу на східі.
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27.10.2024 12:29 Ответить
Правильно сході, а так все норм., сечі, і проч...
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27.10.2024 16:15 Ответить
Красавчики ! Героям Слава !
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27.10.2024 11:34 Ответить
Героям Слава!!!!! Низький уклін вам козаки за те що чистите Землю від нелюдів путінських!!!...бережи Вас Бог!! Слава ЗСУ!! Слава ДШВ!!!
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27.10.2024 11:37 Ответить
155 - это смертный приговор оккупантам! 💀💀💀💀💀
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27.10.2024 11:37 Ответить
По данным украинских военных, именно 155-я бригада участвовала в захвате Бучи, Ирпеня и Гостомеля и могла быть причастна к убийствам мирных украинцев.

то який, в сраку, полон? на подяку за бучу, борщ з олив'є?
от що хоч робите, але я категорично не розумію!!!
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27.10.2024 11:44 Ответить
Якщо прийняти очевидну думку,що їхні звірства в Бучі тощо....для когось в Україні є заслугою.....тоді все стає зрозумілим,логічний ланцюжок складається в одне ціле....
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27.10.2024 11:58 Ответить
Reuters назвало підрозділи армії РФ, причетні до воєнних злочинів у Бучі ЗМІ
Олег Павлюк
5 травня 2022, 17:13

У Бучі під час її окупації російськими військами перебували підрозділ Росгвардії "Витязь", 76-та десантно-штурмова дивізія зі Пскова й щонайменше три чеченські підрозділи. Саме вони, ймовірно, причетні до воєнних злочинів у місті на Київщині.



Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що російських військових, які чинили звірства у Бучі на Київщині, знову повертають в Україну.

«64-а мотострілецька бригада 35-ої загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі, буде повернута на територію України. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову», - заявили в розвідці.

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27.10.2024 15:06 Ответить
не 155?
а, ну добре.
всім "хлопцям" з 155 борщ та олів'є. і кофє з круасаном.
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27.10.2024 15:26 Ответить
Кацапи із 155-ї "відзначились" тим, що відрізали голову воїну ЗСУ. Це можна побачити на відео знятого 12 серпня в районі пункту пропуску «Колотилівка» у Бєлгородській області рф та розстрілом 9-ти полонених операторів БПЛА ЗСУ в Курській обл. Мерзота ще та!!!
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27.10.2024 17:20 Ответить
Розстрілювати не можна , це дуже просто, а найманців та іншу сволоту
тільки вішали прилюдно, по-черзі.
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27.10.2024 11:53 Ответить
мене знову забанять, але постріл з обрізу в пах, дуже дієвий.
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27.10.2024 13:24 Ответить
Говорили ж что выродки из 155 на плен могут не надеяться?
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27.10.2024 15:45 Ответить
- Де золото сховав? Перекладай! Кажи, що якщо не скаже - розстріляємо.
- Мянь тянь хуань бунь чунь. (де золото сховав?)
- Ень бень зуа буань гунь. (біля джерела під горою є сосна - під нею сховав)
- Говорить: стріляйте - нічого вам не скажу.
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27.10.2024 15:56 Ответить
І навіщо цих покидьків у полон брали? Хіба не зрозуміло, що їх потрібно нищити як тарганів?
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27.10.2024 16:17 Ответить
Всі бажають їм смерті, та якби тіій родич або ти сидів у полоні, і єдина можливість повернутися - обмін...
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27.10.2024 17:52 Ответить
Супер, але ще краще щоб такі кадри приходили з Донеччини...
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27.10.2024 17:49 Ответить
Місяць чи два назад казали , що 155 ту в полон брати не будуть після того як вони нашим солдатам голову відрізали в курські області і далі беруть.
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27.10.2024 23:16 Ответить
Кацапи знову хахлів розвели: здалися в полон, щоби "хахли іх лечілі". Інакше б і далі "хахлов мачілі". Мізків як не було, так і нема, і як бачу і не буде. Скільки ще українських полонених повинні показово розстріляти кацапи, щоби в українців появились мізки?
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29.10.2024 05:32 Ответить
 
 