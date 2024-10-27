Украинские десантники взяли в плен двух россиян из 155 отдельной бригады морской пехоты РФ в Курской области. ВИДЕО
Бойцы разведывательного подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили в бою, который состоялся на территории Курской области, штурмовую группу 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ.
Об этом командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщило в соцсети, обнародовав соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.
"Только двое из россиян умеют пользоваться мозгами - они захотели спасти свою жизнь и сдались в плен. Им сразу оказали медицинскую помощь. Только те, кто добровольно сдался, сохранили жизнь, остальных оккупантов перемололи в бою десантники!", - добавили в публикации.
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В цю методичку мабудь пару лямів зарили..задіяли штат психологів, офіцерів, перекладачів..і через свої друкарні надрукували..
Де ти бачив чеченців на тихоокенському флоті, та ще й морпехів?
Зная нашу власть - везде, где угодно.
то який, в сраку, полон? на подяку за бучу, борщ з олив'є?
от що хоч робите, але я категорично не розумію!!!
Олег Павлюк
5 травня 2022, 17:13
У Бучі під час її окупації російськими військами перебували підрозділ Росгвардії "Витязь", 76-та десантно-штурмова дивізія зі Пскова й щонайменше три чеченські підрозділи. Саме вони, ймовірно, причетні до воєнних злочинів у місті на Київщині.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що російських військових, які чинили звірства у Бучі на Київщині, знову повертають в Україну.
«64-а мотострілецька бригада 35-ої загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі, буде повернута на територію України. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову», - заявили в розвідці.
а, ну добре.
всім "хлопцям" з 155 борщ та олів'є. і кофє з круасаном.
тільки вішали прилюдно, по-черзі.
- Мянь тянь хуань бунь чунь. (де золото сховав?)
- Ень бень зуа буань гунь. (біля джерела під горою є сосна - під нею сховав)
- Говорить: стріляйте - нічого вам не скажу.