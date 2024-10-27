Українські десантники полонили двох росіян зі 155 окремої бригади морської піхоти РФ в Курській області. ВIДЕО
Бійці розвідувального підрозділу 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України знищили в бою, який відбувся на території Курської області, штурмову групу 155-ої окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ.
Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило у соцмережі, оприлюднивши відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки двоє з росіян вміють користуватися мізками – вони захотіли врятувати своє життя і здалися в полон. Їм одразу надали медичну допомогу. Тільки ті, хто добровільно здався, зберегли життя, решту окупантів перемололи в бою десантники!" - додали у публікації.
Топ коментарі
+18 18c49ed2
показати весь коментар27.10.2024 11:37 Відповісти Посилання
+12 Яр Холодний
показати весь коментар27.10.2024 11:05 Відповісти Посилання
+11 Тонка червона лінія
показати весь коментар27.10.2024 11:06 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В цю методичку мабудь пару лямів зарили..задіяли штат психологів, офіцерів, перекладачів..і через свої друкарні надрукували..
Де ти бачив чеченців на тихоокенському флоті, та ще й морпехів?
Зная нашу власть - везде, где угодно.
то який, в сраку, полон? на подяку за бучу, борщ з олив'є?
от що хоч робите, але я категорично не розумію!!!
Олег Павлюк
5 травня 2022, 17:13
У Бучі під час її окупації російськими військами перебували підрозділ Росгвардії "Витязь", 76-та десантно-штурмова дивізія зі Пскова й щонайменше три чеченські підрозділи. Саме вони, ймовірно, причетні до воєнних злочинів у місті на Київщині.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що російських військових, які чинили звірства у Бучі на Київщині, знову повертають в Україну.
«64-а мотострілецька бригада 35-ої загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі, буде повернута на територію України. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову», - заявили в розвідці.
а, ну добре.
всім "хлопцям" з 155 борщ та олів'є. і кофє з круасаном.
тільки вішали прилюдно, по-черзі.
- Мянь тянь хуань бунь чунь. (де золото сховав?)
- Ень бень зуа буань гунь. (біля джерела під горою є сосна - під нею сховав)
- Говорить: стріляйте - нічого вам не скажу.