Українські десантники полонили двох росіян зі 155 окремої бригади морської піхоти РФ в Курській області. ВIДЕО

Бійці розвідувального підрозділу 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України знищили в бою, який відбувся на території Курської області, штурмову групу 155-ої окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ.

Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило у соцмережі, оприлюднивши відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки двоє з росіян вміють користуватися мізками – вони захотіли врятувати своє життя і здалися в полон. Їм одразу надали медичну допомогу. Тільки ті, хто добровільно здався, зберегли життя, решту окупантів перемололи в бою десантники!" - додали у публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили укриття, склади боєприпасів, спостережні й зв’язкові пункти окупантів. ВIДЕО