17 859 61

Українські десантники полонили двох росіян зі 155 окремої бригади морської піхоти РФ в Курській області. ВIДЕО

Бійці розвідувального підрозділу 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України знищили в бою, який відбувся на території Курської області, штурмову групу 155-ої окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ.

Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило у соцмережі, оприлюднивши відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки двоє з росіян вміють користуватися мізками – вони захотіли врятувати своє життя і здалися в полон. Їм одразу надали медичну допомогу. Тільки ті, хто добровільно здався, зберегли життя, решту окупантів перемололи в бою десантники!" - додали у публікації.

армія рф (18761) ліквідація (4455) 95 окрема десантно-штурмова бригада (130)
+18
Там кадыровцы. Это очень ценный материал для обмена. Чтобы официально не трындел их лапоть - меняют их очень охотно. Нужно же всех азовцев вытягивать.
27.10.2024 11:37 Відповісти
+12
У декого з наших хлопців реакція уповільнена! Не встигли вистрелить до того, як "истинно русские" вирішили піднять руки...
27.10.2024 11:05 Відповісти
+11
Методичка для роботи з північнокорейським контингентом вже готова:





27.10.2024 11:06 Відповісти
У декого з наших хлопців реакція уповільнена! Не встигли вистрелить до того, як "истинно русские" вирішили піднять руки...
27.10.2024 11:05 Відповісти
Там кадыровцы. Это очень ценный материал для обмена. Чтобы официально не трындел их лапоть - меняют их очень охотно. Нужно же всех азовцев вытягивать.
27.10.2024 11:37 Відповісти
сам би встрелив цих паскуд, проте... вище написано, що важливіше ненависті до орків.... Наші хлопці - чудове військо
27.10.2024 13:59 Відповісти
Методичка для роботи з північнокорейським контингентом вже готова:





27.10.2024 11:06 Відповісти
З командами все ясно, а як з питаннями допиту? Відповіді як перекладати?
27.10.2024 12:17 Відповісти
А так, як у старезному фільмі "Начальник Чукотки", коли новоприбулих на землю Аляски емігрантів допитував чиновник прикордонслужби США з допомогою грамофона.
27.10.2024 13:00 Відповісти
На диктофон записав і СМС-ку до Південної Кореї, а звідти переклад
27.10.2024 13:39 Відповісти
27.10.2024 13:45 Відповісти
та що з них отримаєш???
27.10.2024 14:00 Відповісти
Це риторичне питання??

В цю методичку мабудь пару лямів зарили..задіяли штат психологів, офіцерів, перекладачів..і через свої друкарні надрукували..
27.10.2024 14:51 Відповісти
Та наче б то південні корейці запропанували своїх перекладачів.
27.10.2024 15:35 Відповісти
А в Украине уже нет ни одного корейца? Давно? Бо в конце 80х в Харькове целая община была..
27.10.2024 15:47 Відповісти
Та серед українців повно перекладачів. Питання в тому - скільки під це вкрадуть грошей..
27.10.2024 16:04 Відповісти
155 та Ахмат це вже теж саме?
27.10.2024 11:08 Відповісти
Ні, звичайно. 😊 В український полон марпєху з кацапської 155-ої останнім часом після відомих подій потрапити не реально, хоча і можливо чисто випадково. А от полонені живі ахматівці - то певний приз. До речі, цілком можливо - це наші майбутні союзники у випадку кадирівського бунту на Кавказі. І ще одне - до наших полонених кадирівці ставлять деколи гуманніше, ніж до своїх кацапських "братів" по зброї.
27.10.2024 11:22 Відповісти
Тобто,на відміну від русні,Зе дав команду берегти життя россолдатні і обов"язково брати їх в полон?
27.10.2024 11:14 Відповісти
😊 Ви вірите, що Зєлєнскій може дати таку команду і що подібні команди будуть виконувати на низовому рівні?
27.10.2024 11:24 Відповісти
він вже її давно дав
27.10.2024 11:40 Відповісти
А ще він дав команду вирости мільярду дерев і з'явитися мільйонам дронів. 😊 Зрозумійте нарешті, у бою свої команди і дають їх свої командири. І не всі команди, дані там, узгоджуються з командами, даними нагорі. Особливо, якщо молодший командир дбає про ОС і має яйця.
27.10.2024 11:51 Відповісти
Ти хочеш сказати, що не треба повертати наших воїнів із полону?
27.10.2024 11:50 Відповісти
Ти маєш на увазі 900 азовців,які вже більше 2 років у полоні? Те що їх ніхто не збирається повертати з полоту,очевидно,не відомо тільки тобі,французському мсьє з Лазурного Берега....
27.10.2024 11:55 Відповісти
Чому не відомо? Ті, які виживуть в полоні, будуть повернуті тільки після закінчення війни. Але шансів вижити у них майже немає
27.10.2024 13:20 Відповісти
Головна проблема всіх цих розмовників - вони ніяк не перекладають відповіді.
28.10.2024 03:46 Відповісти
155 це тварини - їх не беруть в полон.
27.10.2024 12:28 Відповісти
А що, на відео не видно, що ці полонені із тік-ток військ Ахмат, а не із 155?
Де ти бачив чеченців на тихоокенському флоті, та ще й морпехів?
27.10.2024 13:16 Відповісти
Коли КНДР-івці дізнаються, що у нас дають поїсти, то здаватимуться пачками. (?)
27.10.2024 11:17 Відповісти
А чого ахмат а не Ахмет?
27.10.2024 11:20 Відповісти
Тому що Ахматова це не Ахметова.

27.10.2024 11:53 Відповісти
👍
27.10.2024 15:02 Відповісти
Ето тех которые растреливают постоянно пленных наших солдат? Нужно было кинуть им нож и сказать что в плен возьмете только одного и пускай сами решают кого.
27.10.2024 11:21 Відповісти
Ага. Там все действия наших бойцов десяток камер пишет. Даже на каске камера, шоб тайно что то не увидел. Дать им нож. Вы знаете где потом может всплыть это видео.
Зная нашу власть - везде, где угодно.
27.10.2024 13:10 Відповісти
а ти вкурсі, що камеру можна вимкнути, вона могла "пошкодитись", "батарейка розрядитись"
27.10.2024 19:15 Відповісти
Обіцяли ж , під.рів зі155-ої в полон не брати. Вони ж нашіх розстрілювали
27.10.2024 11:30 Відповісти
Тут якась плутанина, кадирівці не служать на далекому східі. Може приданий підрозділ.
27.10.2024 11:35 Відповісти
Загранотряд.
27.10.2024 11:55 Відповісти
Заблукали і оказались на нулі?
27.10.2024 12:05 Відповісти
Нема сечі терпіти підлогу світу на східі.
27.10.2024 12:29 Відповісти
Правильно сході, а так все норм., сечі, і проч...
27.10.2024 16:15 Відповісти
Красавчики ! Героям Слава !
27.10.2024 11:34 Відповісти
Героям Слава!!!!! Низький уклін вам козаки за те що чистите Землю від нелюдів путінських!!!...бережи Вас Бог!! Слава ЗСУ!! Слава ДШВ!!!
27.10.2024 11:37 Відповісти
155 - это смертный приговор оккупантам! 💀💀💀💀💀
27.10.2024 11:37 Відповісти
По данным украинских военных, именно 155-я бригада участвовала в захвате Бучи, Ирпеня и Гостомеля и могла быть причастна к убийствам мирных украинцев.

то який, в сраку, полон? на подяку за бучу, борщ з олив'є?
от що хоч робите, але я категорично не розумію!!!
27.10.2024 11:44 Відповісти
Якщо прийняти очевидну думку,що їхні звірства в Бучі тощо....для когось в Україні є заслугою.....тоді все стає зрозумілим,логічний ланцюжок складається в одне ціле....
27.10.2024 11:58 Відповісти
Reuters назвало підрозділи армії РФ, причетні до воєнних злочинів у Бучі ЗМІ
Олег Павлюк
5 травня 2022, 17:13

У Бучі під час її окупації російськими військами перебували підрозділ Росгвардії "Витязь", 76-та десантно-штурмова дивізія зі Пскова й щонайменше три чеченські підрозділи. Саме вони, ймовірно, причетні до воєнних злочинів у місті на Київщині.



Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що російських військових, які чинили звірства у Бучі на Київщині, знову повертають в Україну.

«64-а мотострілецька бригада 35-ої загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі, буде повернута на територію України. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову», - заявили в розвідці.

27.10.2024 15:06 Відповісти
не 155?
а, ну добре.
всім "хлопцям" з 155 борщ та олів'є. і кофє з круасаном.
27.10.2024 15:26 Відповісти
Кацапи із 155-ї "відзначились" тим, що відрізали голову воїну ЗСУ. Це можна побачити на відео знятого 12 серпня в районі пункту пропуску «Колотилівка» у Бєлгородській області рф та розстрілом 9-ти полонених операторів БПЛА ЗСУ в Курській обл. Мерзота ще та!!!
27.10.2024 17:20 Відповісти
Розстрілювати не можна , це дуже просто, а найманців та іншу сволоту
тільки вішали прилюдно, по-черзі.
27.10.2024 11:53 Відповісти
мене знову забанять, але постріл з обрізу в пах, дуже дієвий.
27.10.2024 13:24 Відповісти
Говорили ж что выродки из 155 на плен могут не надеяться?
27.10.2024 15:45 Відповісти
- Де золото сховав? Перекладай! Кажи, що якщо не скаже - розстріляємо.
- Мянь тянь хуань бунь чунь. (де золото сховав?)
- Ень бень зуа буань гунь. (біля джерела під горою є сосна - під нею сховав)
- Говорить: стріляйте - нічого вам не скажу.
27.10.2024 15:56 Відповісти
І навіщо цих покидьків у полон брали? Хіба не зрозуміло, що їх потрібно нищити як тарганів?
27.10.2024 16:17 Відповісти
Всі бажають їм смерті, та якби тіій родич або ти сидів у полоні, і єдина можливість повернутися - обмін...
27.10.2024 17:52 Відповісти
Супер, але ще краще щоб такі кадри приходили з Донеччини...
27.10.2024 17:49 Відповісти
Місяць чи два назад казали , що 155 ту в полон брати не будуть після того як вони нашим солдатам голову відрізали в курські області і далі беруть.
27.10.2024 23:16 Відповісти
Кацапи знову хахлів розвели: здалися в полон, щоби "хахли іх лечілі". Інакше б і далі "хахлов мачілі". Мізків як не було, так і нема, і як бачу і не буде. Скільки ще українських полонених повинні показово розстріляти кацапи, щоби в українців появились мізки?
29.10.2024 05:32 Відповісти
 
 