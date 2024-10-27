УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9005 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
2 633 2

Прикордонники знищили укриття, склади боєприпасів, спостережні й зв’язкові пункти окупантів. ВIДЕО

Прикордонники-артилеристи бригади "Гарт" накрили ворога вогнем на Вовчанському напрямку: було знищено укриття, склади боєприпасів, спостережні й зв’язкові пункти.

Також підтверджено 14 ліквідованих окупантів і 12 поранених.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Також дивіться: Спецпризначенці СБУ всього за два тижні уразили 20 танків, 49 ББМ, 30 артсистем і РСЗВ окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6428) знищення (8265)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
родненькие наши, бог в помощь.
показати весь коментар
27.10.2024 10:02 Відповісти
Давно работу арты не показывали... Дяка погранцям!!!
показати весь коментар
27.10.2024 10:30 Відповісти
 
 