Прикордонники знищили укриття, склади боєприпасів, спостережні й зв’язкові пункти окупантів. ВIДЕО
Прикордонники-артилеристи бригади "Гарт" накрили ворога вогнем на Вовчанському напрямку: було знищено укриття, склади боєприпасів, спостережні й зв’язкові пункти.
Також підтверджено 14 ліквідованих окупантів і 12 поранених.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
