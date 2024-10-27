РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13331 посетитель онлайн
Новости Видео Война
2 622 2

Пограничники уничтожили укрытие, склады боеприпасов, наблюдательные и связные пункты оккупантов. ВИДЕО

Пограничники-артиллеристы бригады "Гарт" накрыли врага огнем на Волчанском направлении: были уничтожены укрытия, склады боеприпасов, наблюдательные и связные пункты.

Также подтверждено 14 ликвидированных оккупантов и 12 раненых.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны уничтожили российский танк Т-72, ​​а также ликвидировали 5 оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6594) уничтожение (7295)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
родненькие наши, бог в помощь.
показать весь комментарий
27.10.2024 10:02 Ответить
Давно работу арты не показывали... Дяка погранцям!!!
показать весь комментарий
27.10.2024 10:30 Ответить
 
 