Пограничники уничтожили укрытие, склады боеприпасов, наблюдательные и связные пункты оккупантов. ВИДЕО
Пограничники-артиллеристы бригады "Гарт" накрыли врага огнем на Волчанском направлении: были уничтожены укрытия, склады боеприпасов, наблюдательные и связные пункты.
Также подтверждено 14 ликвидированных оккупантов и 12 раненых.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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Тетяна Миколаївна
показать весь комментарий27.10.2024 10:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий27.10.2024 10:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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