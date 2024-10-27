Удар по групі ворожої піхоти з ПТРК "Стугна-П" від бійців 66 ОМБр на Донеччині. ВIДЕО
Бійці 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго атакували з ПТРК "Стугна-П" ворожу групу піхоти на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
Слава ЗСУ!
Раз по трем пехотинцам используют дорогую и дефицитную противотанковую ракету - и ей-то толком не попали - а не гранату из дрона, то это говорит о многом.
і у нас, і у ворога
У мене знайомий - перебиті дві ноги, двоє товаришів двісті. Були втрьох. ПТРК, затримались на 3 хвилини на місці, чекали евак. ПТРК, причому вночі, вербове.