УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9005 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
12 085 18

Удар по групі ворожої піхоти з ПТРК "Стугна-П" від бійців 66 ОМБр на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго атакували з ПТРК "Стугна-П" ворожу групу піхоти на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Також дивіться: Українські десантники полонили двох росіян зі 155 окремої бригади морської піхоти РФ в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

знищення (8265) ПТРК (95) 66 окрема механізована бригада (37)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Гарно!

Слава ЗСУ!

.
показати весь коментар
27.10.2024 11:33 Відповісти
+4
Одне падло втекло!!! Гонорар накабздону трохи зменшився(
показати весь коментар
27.10.2024 11:31 Відповісти
+4
А не зажирно цілу "Стугну'' (які зі слів пані Чорновол видають по одному пострілу на день на розрахунок) витрачати на двох кацапів?
показати весь коментар
27.10.2024 12:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одне падло втекло!!! Гонорар накабздону трохи зменшився(
показати весь коментар
27.10.2024 11:31 Відповісти
Не довго житиме
показати весь коментар
27.10.2024 11:33 Відповісти
Я щось не впевнений що і ті двоє впавших не оклімаються. Може то конєшно якась осколково-фугасна ракета, бо кумулятивною по піхоті... хмм.
показати весь коментар
28.10.2024 10:48 Відповісти
Гарно!

Слава ЗСУ!

.
показати весь коментар
27.10.2024 11:33 Відповісти
Це не Таня Чорновол зає*ашила ?
показати весь коментар
27.10.2024 12:01 Відповісти
А не зажирно цілу "Стугну'' (які зі слів пані Чорновол видають по одному пострілу на день на розрахунок) витрачати на двох кацапів?
показати весь коментар
27.10.2024 12:24 Відповісти
ничего не жирно. каждая **** пришедшая на нашу землю должна отвечать. не зависимо как.
показати весь коментар
27.10.2024 13:25 Відповісти
Гвозди следует заколачивать молотком, а не микроскопом.
Раз по трем пехотинцам используют дорогую и дефицитную противотанковую ракету - и ей-то толком не попали - а не гранату из дрона, то это говорит о многом.
показати весь коментар
27.10.2024 14:27 Відповісти
Для зебілів не зажирно,у них цих Стугн целая гуталіновая фабріка.
показати весь коментар
27.10.2024 14:06 Відповісти
птрк - це штатна зброя по групі піхоти
і у нас, і у ворога
показати весь коментар
27.10.2024 15:01 Відповісти
Тоді це ППРК.
показати весь коментар
27.10.2024 17:32 Відповісти
тоді це печально. Я думав із пушки по воробьям тільки русня стріляє.
показати весь коментар
28.10.2024 10:43 Відповісти
не печалься, інтернет-воїн, і русня стріляє теж
У мене знайомий - перебиті дві ноги, двоє товаришів двісті. Були втрьох. ПТРК, затримались на 3 хвилини на місці, чекали евак. ПТРК, причому вночі, вербове.
показати весь коментар
28.10.2024 10:52 Відповісти
Всі добровольці з 2022. насправді вартує тієї ракети
показати весь коментар
28.10.2024 10:53 Відповісти
Хм, ну не знаю може я не правий.... не цікавився питанням, прсото так з логіки випливає.
показати весь коментар
28.10.2024 14:33 Відповісти
Якби ті кацапи підходили до твого будинку і ти власною дупою відчував присмак смерті, ти би не задавав таких тупих питань. Це скоріш до влади, а не до бійців.
показати весь коментар
27.10.2024 17:43 Відповісти
Атакамсом потрібно було.
показати весь коментар
27.10.2024 17:34 Відповісти
 
 