УКР
Російський солдат намагається покінчити життя самогубством та двічі стріляє собі у голову з автомата. ВIДЕО 18+

Бійці бойового мотопіхотного батальйону 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади зафільмували як російський загарбник намагався покінчити життя самогубством.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант двічі намагався застрелитися з автомата.

Також дивіться: Удар по групі ворожої піхоти з ПТРК "Стугна-П" від бійців 66 ОМБр на Донеччині. ВIДЕО

армія рф (18761) самогубство (662) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (212)
+26
там така горошина, що з першого разу важко попасти.
27.10.2024 12:37 Відповісти
+26
Льоша , ти мабуть не бачив кадрів з Бучі раз не отримуєш задоволення від кадрів з здихаючими кацапськими паскудами .Чи тобі твоїх братішек жалко ?
27.10.2024 12:56 Відповісти
+20
Коли мізків - з чайну ложечку, ще спробуй поцілити в них!
27.10.2024 12:33 Відповісти
Мабуть в мозґ не попав
27.10.2024 12:28 Відповісти
там така горошина, що з першого разу важко попасти.
27.10.2024 12:37 Відповісти
Як показує відео він і з другого не попав .
27.10.2024 12:46 Відповісти
Холостими мабуть шмаляє.Тренується.Гранатою-воно надійніше.
27.10.2024 12:56 Відповісти
Батарейки у дрончика на третю спробу не вистачило(
27.10.2024 13:39 Відповісти
Тони "Пуля-в-зубах")
27.10.2024 13:44 Відповісти
Мозг этот рашист еще в военкомате сдал.
27.10.2024 16:03 Відповісти
як би був мозок, то у воєнкомат і не попав би.
27.10.2024 16:07 Відповісти
У нього як у курки життєво важливі центри розташовані в спинному мозку.
27.10.2024 12:40 Відповісти
Якби був мозок то першого азу вистачилоб
27.10.2024 13:27 Відповісти
Як він може у мозок попасти, коли він у нього не цілиться.
По одному зубу відстрілювати йому може і магазина з набоями не вистачити.
27.10.2024 13:50 Відповісти
Коли мізків - з чайну ложечку, ще спробуй поцілити в них!
27.10.2024 12:33 Відповісти
Кацап стріляє ХОЛОСТИМИ набоями. У них ця процедура відпрацьована. Не перший раз таке бачу на відео. Після першого пострілу калібром 5.45 розплющив ліве око і подивився на дрон. Там пів черепа мало розлетітися. Не можна вірити кацапському суїциду, слід добивати гранатою. Дорого, але надійно.
27.10.2024 13:25 Відповісти
Ай молодець! Знає, що таке контрольний постріл!
27.10.2024 12:35 Відповісти
нєа, третій контрольний
27.10.2024 18:59 Відповісти
Треба всього один постріл в голову ***** ніж стріляти в свої голови.
27.10.2024 12:44 Відповісти
Там одним ****** не обійдешься.
27.10.2024 12:54 Відповісти
140 мільйонів таких же х7йлуш
27.10.2024 12:59 Відповісти
кацапський послідовник міністра кравченка
27.10.2024 12:49 Відповісти
а хтось не вірив, що він двічі стріляв, ось експерементально доведено.
27.10.2024 19:00 Відповісти
Навіщо взагалі таке викладати? Той, хто самкує подібне, йому терміново потрібно лікуватися. До речі, теж саме може статися й з воїнами ВСУ, тому що у Курській області приказ полонених з ВСУ не брати. Теж будете переглядати та обговорювати?
27.10.2024 12:51 Відповісти
Льоша , ти мабуть не бачив кадрів з Бучі раз не отримуєш задоволення від кадрів з здихаючими кацапськими паскудами .Чи тобі твоїх братішек жалко ?
27.10.2024 12:56 Відповісти
Українці смакують, бо на одного упиря менше стало. А в тебе підсвідомо емпатія до такого ж російськомовного. Ніби це не окупант, а, ой лишенько, бідний цуцик під дощем намагається застрілитись, а всі навколо регочуть.
27.10.2024 13:38 Відповісти
Те, кто в Курской области не будут брать пленных рассчитывать на снисхождение при попадании в украинский плен не должны. А насчёт зрелища и смакования - вчера в Киеве кацапские твари убили ребенка шахедом, и поэтому нам нравится смотреть как они дохнут.Так понятнее?
27.10.2024 13:56 Відповісти
для мене теж деякі агональні відосики занадто. Але тут не про радість, а про підтвердження.
До того ж правильне питання - не кому треба лікуватися, а через кого.
27.10.2024 14:55 Відповісти
не плакай льоха, всі ваші там будуть.
27.10.2024 19:01 Відповісти
Ї 6ан ий кацап, ти будеш наступним )
27.10.2024 22:20 Відповісти
Під наркотою - тому може й рожка випустити собі в макітру.
27.10.2024 12:56 Відповісти
Ну невезуха, сук..а. Навіть в цьому
27.10.2024 13:03 Відповісти
Тепер я вірю у самогубство Кірпи. Той теж у власну голову двічі стріляв. Казали, що таке не можливе. 😊
27.10.2024 13:03 Відповісти
Не можливе. Після пострілу у голову, особливо у скроню, людина втрачає моторику і непритомніє, тому повторний постріл - це фантастика.
27.10.2024 13:30 Відповісти
Не монтаж. Набої холості. Кацап після другого пострілу не помер.
27.10.2024 15:15 Відповісти
Так, але у випадку з Кірпою перший постріл теж у бороду знизу був. Тоді мова йшла про те, що від больового шоку другий постріл неможливий. Як ми бачимо на цьому слідчому експерименті, що якщо піднатужитись, то все можливо. Справа остаточно закрита. )
27.10.2024 13:58 Відповісти
При чем здесь Кирпа?
27.10.2024 14:00 Відповісти
Та пох, нехай буле Кравченко, це суті справи не змінює.
В Кірпи теж два вхідних отвори від куль знайшли, і теж самогубство.
27.10.2024 14:05 Відповісти
А лучше бы верить в самоубийство Кравченко...
27.10.2024 13:59 Відповісти
не Кирпа, а Кравченко, міністер ментовський
27.10.2024 19:02 Відповісти
Отак і приїде додому на милицях і з двома кулями у макітрі.
27.10.2024 13:20 Відповісти
Якийсь він не руский. Інші на його місці уже б з милиці скоріше застрілились.
27.10.2024 14:01 Відповісти
О, а ми дивувались, як це колишній міністр МВС Кравченко двічі мтріляася.
27.10.2024 13:23 Відповісти
Ні фіга собі - термінатор! Зробив контрольний - все одно дригається!
27.10.2024 13:36 Відповісти
Карма погана, але два тікета до накабздону мутант заробив)
27.10.2024 13:41 Відповісти
Ну, два мульони рублів цього варті! Тепер погуляє.
27.10.2024 13:44 Відповісти
Раскрыта тайна самоубийства Кравченко?
27.10.2024 13:46 Відповісти
таємниця була лише для плєбса, у багатьох слідчих є досвід справ самогубств на два постріли
27.10.2024 14:52 Відповісти
Нужно было ещё третий раз выстрелить, для надёжности.
27.10.2024 13:53 Відповісти
Насолоджуватися подихаючим кацапом то звісно добре, але так само важливо вчасно поновлювати свої дані та мобілізуватися до лав ЗСУ.
27.10.2024 14:50 Відповісти
тонко
28.10.2024 09:50 Відповісти
ля это как вообще, у него даже до первого выстрела лицо уже пополам было, я так понял до этого еще были выстрелы. Калашмат корейский что-ли
27.10.2024 16:03 Відповісти
Бесконтрольный выстрел в голову
27.10.2024 16:35 Відповісти
неестественный отбор
27.10.2024 16:55 Відповісти
Не пойму, а чьо очередью не самоубиться?
27.10.2024 16:54 Відповісти
ЗЫ... там пальцы бы к курку примагнитило секунд на тридцать; очередь получилась затяжной, голова бы тока подскакивала вверх , как мячик.
27.10.2024 16:56 Відповісти
Тепер кацапбатюшка не пустит его на цвынтар, зароют рядом, на вигонi.
27.10.2024 16:57 Відповісти
О,***.....нащадок мусорського міністра....теє теж два рази в себе стріляло😀
27.10.2024 17:03 Відповісти
"Highway to Hell" -- дуже вдало побіьраннний музичний фон .... Таке враження , що ACDC спеціально на такі випадки написали цій хіт ...
Требо надіслати це відео Ангусу Янгу ... щось більш вдале він вже ніколи не підбере . Бо тут в очевидь , що крім пекла ніякого іншого шляху не існує !
27.10.2024 17:38 Відповісти
кацап не правильно стреляется !!! стрелять надо под углом в МОЗГ , а он стреляет по лицевой стороне и пуля не заходит в мозг !!! (((( надо коректировать ствол и тогда получится с первого раза !!!))))
27.10.2024 17:47 Відповісти
Практика це велика сила!
27.10.2024 19:36 Відповісти
Оце "хороший руський " . Я надіюсь він на цьому не зупинився , а нарешті здох ?!
27.10.2024 20:44 Відповісти
Не розумію - чим ось такі відоси допомогають стримувати рашистів на Сході - їх там сотні тисяч - навіть сотня у день хай стріляються - їм похрін - дощь, багнюка, мороз - йдуть, гинуть, але захоплють теріторії. Зате у нас прокурори вже з 19 року майже всі інваліди. До ЗСУ доходить кого вони захищають - крадіїв, мародерів, гнид, зрадників....
27.10.2024 21:16 Відповісти
Та требуло ще третій...
Мабуть зброя у них нікудишня. Після таких двох вистрелів там мозок мав бути на кущах, а воно ще дихає...
27.10.2024 21:41 Відповісти
Бл, как таке можно показывать? Некрофилы. Зачем? Наслаждаться смертью, трагедией?
27.10.2024 21:58 Відповісти
трагедией
28.10.2024 12:46 Відповісти
На справді це жах. Таке відчуття що він і без голови може жити. В натурі орк
28.10.2024 00:57 Відповісти
После первого выстрела он мог подумать, что он бессмертный
28.10.2024 09:48 Відповісти
рукожоп
28.10.2024 10:04 Відповісти
Если раз - не пидьірас.
28.10.2024 12:45 Відповісти
 
 