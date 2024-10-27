Російський солдат намагається покінчити життя самогубством та двічі стріляє собі у голову з автомата. ВIДЕО 18+
Бійці бойового мотопіхотного батальйону 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади зафільмували як російський загарбник намагався покінчити життя самогубством.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант двічі намагався застрелитися з автомата.
По одному зубу відстрілювати йому може і магазина з набоями не вистачити.
До того ж правильне питання - не кому треба лікуватися, а через кого.
В Кірпи теж два вхідних отвори від куль знайшли, і теж самогубство.
Требо надіслати це відео Ангусу Янгу ... щось більш вдале він вже ніколи не підбере . Бо тут в очевидь , що крім пекла ніякого іншого шляху не існує !
Мабуть зброя у них нікудишня. Після таких двох вистрелів там мозок мав бути на кущах, а воно ще дихає...