Відразу дві самохідні гармати 2С7 "Піон" знищили бійці 100 ОМБр. ВIДЕО
За 25 кілометрів від лінії фронту, біля окупованого російськими військами українського міста Горлівка було знищено техніку окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відразу дві самохідні гармати великої потужності 2С7 "Піон" знищили бійці батальйону безпілотних систем 100 ОМБр. Коригування удару здійснювали аеророзвідники об’єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють".
Кацапи "сильно умные" були... Це ж треба - виставить дві САУ прямо на розвилці доріг, на відкритому місці і в колону по одному...