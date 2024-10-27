УКР
Відразу дві самохідні гармати 2С7 "Піон" знищили бійці 100 ОМБр. ВIДЕО

За 25 кілометрів від лінії фронту, біля окупованого російськими військами українського міста Горлівка було знищено техніку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  відразу дві самохідні гармати великої потужності 2С7 "Піон" знищили бійці батальйону безпілотних систем 100 ОМБр. Коригування удару здійснювали аеророзвідники об’єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють".

Дивіться: Російський солдат намагається покінчити життя самогубством та двічі стріляє собі у голову з автомата. ВIДЕО

Піони розквітнули.
27.10.2024 13:21 Відповісти
Скоріше їх викорчували
27.10.2024 13:42 Відповісти
Серпом по пионам!
27.10.2024 13:48 Відповісти
В старі часи в армії вислів іронічний був: "Если вы такие умные - чего вы строем не ходите?"
Кацапи "сильно умные" були... Це ж треба - виставить дві САУ прямо на розвилці доріг, на відкритому місці і в колону по одному...
27.10.2024 15:50 Відповісти
Жирна ціль! Нагороду групі винищувачів! Честь і Слава !
27.10.2024 17:56 Відповісти
 
 