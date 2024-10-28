УКР
Українські оператори БпЛА відбили атаку окупантів дронами з термітною сумішшю. ВIДЕО

Українські захисники продовжують вибивати російські штурмові групи на фронті за допомогою безпілотників полку "Сафарі" бригади Національної поліції "Лють". Вперше бійці використали проти ворога дрони з термітною сумішшю.

Про це повідомила Національна поліція України, оприлюднивши відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

Дрон використали для підпалу багатоповерхової будівлі. Хоча цей метод і потребує певного часу для поширення пожежі, цього разу він унеможливив перебування там ворожих солдатів.

цє справжне "Сафарі"
Дякую.
Слава ЗСУ
Дякую шановні поліціянти. Знищуйте цю кацапську гидоту, яка прийшла на шашу землю вбивати, катувати, гвалтувати і грабувати.
Свинорилі таргани лізуть і лізуть. Своїх командирів бояться більше ніж наших бійців
Оце наложили кацапорилих.А стояло воно цього,без лади остався,бо цапорилі трупи не забирають,от і казочці кінець.
показати весь коментар
28.10.2024 20:28 Відповісти
атака окупантів дронами. Геніі заголовків.
Зачем?!!

Заблюривать такую красоту 😏
на 26 секуде кап знатно бздонул
