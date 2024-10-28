Українські оператори БпЛА відбили атаку окупантів дронами з термітною сумішшю. ВIДЕО
Українські захисники продовжують вибивати російські штурмові групи на фронті за допомогою безпілотників полку "Сафарі" бригади Національної поліції "Лють". Вперше бійці використали проти ворога дрони з термітною сумішшю.
Про це повідомила Національна поліція України, оприлюднивши відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.
Дрон використали для підпалу багатоповерхової будівлі. Хоча цей метод і потребує певного часу для поширення пожежі, цього разу він унеможливив перебування там ворожих солдатів.
Топ коментарі
+12 ирина ира #418568
показати весь коментар28.10.2024 20:09 Відповісти Посилання
+10 Поділля16
показати весь коментар28.10.2024 20:02 Відповісти Посилання
+7 Dmitriy Prudko
показати весь коментар28.10.2024 20:21 Відповісти Посилання
Дякую.
Слава ЗСУ
Заблюривать такую красоту 😏