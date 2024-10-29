УКР
В окупованому Криму затримали юристку за купівлю NFT-марок про "русский военный корабль"

Репресії в окупованому Криму: Юристку затримали за проукраїнські марки

У тимчасово окупованому Криму затримали юристку Людмилу Колеснікову за нібито держзраду.

Про це у Facebook повідомив російський журналіст Андрій Мальгін, інформує Цензор.НЕТ.

Із 2022 року жінка проживала в Ірландії, а в червні 2024 року приїхала в окуповану Ялту на поховання мами. Її затримали на цвинтарі працівники ФСБ.

3 жовтня щодо неї розпочали справу через дві NFT-марки про "русский военный корабль", які вона купила два роки тому за 25 євро.

"Вона вважає, що силовики виявили цю транзакцію у її банківському додатку Revolut, коли у неї перевіряли телефон під час в'їзду", - додав Мальгін.

NFT-марки "Русский военный корабль, иди на..." зображують українського прикордонника, який показує нецензурний жест крейсеру "Москва". Вони були розроблені Укрпоштою. Ъх можна було купити через сервіс "Дiя". Частина коштів була спрямована на купівлю дронів для Збройних Сил України.

Загарбники знищили музей Лесі Українки в окупованій Ялті, - ЗМІ. ФОТО

В окупованому Криму затримали юристку Колеснікову, яка придбала NFT-марки "Русский военный корабль, иди на..."

Автор: 

Крим (14240) ФСБ (1480) Ялта (103)
Ъх можна було купити через сервіс "Дiя".
Користувачі руцьких клав спалилися
Ось вам і всі ці "додатки" !! Давно пора зрозуміти, що "ЦЕ" - повний п#здець, компромат в кішені ((:
за марку! Затримали! Ось як треба діяти під час війни. А не так як робить українська влада. Підчипити прапор ворога в Одесі - то нічого, штурмувати храм ПУЦ - це не питання держави, дике свавілля у ГПУ та МСЕК - це руцьке ІПСО
У Білий Лебідь її, на довічне.
Нельзя ездить на оккупированные территории
