В окупованому Криму затримали юристку за купівлю NFT-марок про "русский военный корабль"

У тимчасово окупованому Криму затримали юристку Людмилу Колеснікову за нібито держзраду.

Про це у Facebook повідомив російський журналіст Андрій Мальгін, інформує Цензор.НЕТ.

Із 2022 року жінка проживала в Ірландії, а в червні 2024 року приїхала в окуповану Ялту на поховання мами. Її затримали на цвинтарі працівники ФСБ.

3 жовтня щодо неї розпочали справу через дві NFT-марки про "русский военный корабль", які вона купила два роки тому за 25 євро.

"Вона вважає, що силовики виявили цю транзакцію у її банківському додатку Revolut, коли у неї перевіряли телефон під час в'їзду", - додав Мальгін.

NFT-марки "Русский военный корабль, иди на..." зображують українського прикордонника, який показує нецензурний жест крейсеру "Москва". Вони були розроблені Укрпоштою. Ъх можна було купити через сервіс "Дiя". Частина коштів була спрямована на купівлю дронів для Збройних Сил України.

