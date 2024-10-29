В оккупированном Крыму задержали юристку за покупку NFT-марок о "русском военном корабле"

Во временно оккупированном Крыму задержали юриста Людмилу Колесникову за якобы госизмену.

Об этом в Facebook сообщил российский журналист Андрей Мальгин, информирует Цензор.НЕТ.

С 2022 года женщина проживала в Ирландии, а в июне 2024 года приехала в оккупированную Ялту на похороны мамы. Ее задержали на кладбище сотрудники ФСБ.

3 октября в отношении нее начали дело из-за двух NFT-марок о "русском военном корабле", которые она купила два года назад за 25 евро.

"Она считает, что силовики обнаружили эту транзакцию в ее банковском приложении Revolut, когда у нее проверяли телефон при въезде", - добавил Мальгин.

NFT-марки "Русский военный корабль, иди на..." изображают украинского пограничника, который показывает нецензурный жест крейсеру "Москва". Они были разработаны Укрпочтой. Их можно было купить через сервис "Дія". Часть средств была направлена на покупку дронов для Вооруженных Сил Украины.

