В оккупированном Крыму задержали юристку за покупку NFT-марок о "русском военном корабле"

Репресії в окупованому Криму: Юристку затримали за проукраїнські марки

Во временно оккупированном Крыму задержали юриста Людмилу Колесникову за якобы госизмену.

Об этом в Facebook сообщил российский журналист Андрей Мальгин, информирует Цензор.НЕТ.

С 2022 года женщина проживала в Ирландии, а в июне 2024 года приехала в оккупированную Ялту на похороны мамы. Ее задержали на кладбище сотрудники ФСБ.

3 октября в отношении нее начали дело из-за двух NFT-марок о "русском военном корабле", которые она купила два года назад за 25 евро.

"Она считает, что силовики обнаружили эту транзакцию в ее банковском приложении Revolut, когда у нее проверяли телефон при въезде", - добавил Мальгин.

NFT-марки "Русский военный корабль, иди на..." изображают украинского пограничника, который показывает нецензурный жест крейсеру "Москва". Они были разработаны Укрпочтой. Их можно было купить через сервис "Дія". Часть средств была направлена на покупку дронов для Вооруженных Сил Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Захватчики уничтожили музей Леси Украинки в оккупированной Ялте, - СМИ. ФОТО

Крым (26475) ФСБ (1964) Ялта (341)
Ъх можна було купити через сервіс "Дiя".
Користувачі руцьких клав спалилися
29.10.2024 10:57 Ответить
Ось вам і всі ці "додатки" !! Давно пора зрозуміти, що "ЦЕ" - повний п#здець, компромат в кішені ((:
29.10.2024 11:05 Ответить
за марку! Затримали! Ось як треба діяти під час війни. А не так як робить українська влада. Підчипити прапор ворога в Одесі - то нічого, штурмувати храм ПУЦ - це не питання держави, дике свавілля у ГПУ та МСЕК - це руцьке ІПСО
29.10.2024 11:08 Ответить
У Білий Лебідь її, на довічне.
29.10.2024 11:22 Ответить
Нельзя ездить на оккупированные территории
29.10.2024 11:25 Ответить
 
 