Готуємо комплексний пакет зимової підтримки родин. Ініційована Зеленським виплата 1 тис. грн - перший крок, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував комплексний пакет зимової підтримки родин.

Про це він повідомив сьогодні на засіданні Кабміну.

"Наближається третя зима, яку ми будемо проходити в умовах повномасштабної війни. Держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин. Перший крок уже ініційований президентом Володимиром Зеленським. Це програма зимової єПідтримки. Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів", - уточнив він.

За словами Шмигаля, наступні кроки - це зимові субсидії обсягом не менше, ніж минулорічні. А також розширена програма "Доступні ліки", до неї включать нових отримувачів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму "Є-підтримка", у рамках якої кожен громадянин має отримати 1 тисячу гривень. Як згодом уточнили в Мінекономіки, 1000 грн, про виплату яких кожному українцю напередодні оголосив президент Володимир Зеленський, будуть надходити на віртуальну картку.