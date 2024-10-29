УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6180 відвідувачів онлайн
Новини
3 425 43

Готуємо комплексний пакет зимової підтримки родин. Ініційована Зеленським виплата 1 тис. грн - перший крок, - Шмигаль

Виплата субсидій під час війни

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував комплексний пакет зимової підтримки родин.

Про це він повідомив сьогодні на засіданні Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"Наближається третя зима, яку ми будемо проходити в умовах повномасштабної війни. Держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин. Перший крок уже ініційований президентом Володимиром Зеленським. Це програма зимової єПідтримки. Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вовина тисяча": у Мінекономіки розповіли, як отримати виплати

За словами Шмигаля, наступні кроки - це зимові субсидії обсягом не менше, ніж минулорічні. А також розширена програма "Доступні ліки", до неї включать нових отримувачів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму "Є-підтримка", у рамках якої кожен громадянин має отримати 1 тисячу гривень. Як згодом уточнили в Мінекономіки, 1000 грн, про виплату яких кожному українцю напередодні оголосив президент Володимир Зеленський, будуть надходити на віртуальну картку.

Автор: 

виплати (1131) Зеленський Володимир (25537) субсидія (1074) Шмигаль Денис (4819)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Клоунада продовжується...

Ось вам пакет, ось тисяча, ось клей.
Ні у чому собі не відмовляйте, вкраїнчики!!!

Бальшой прівєт ат Шмигаля.
показати весь коментар
29.10.2024 12:49 Відповісти
+16
Йух я дам в дію свої установчі дані. Зелене чмо хай засуне собі в дупу.
показати весь коментар
29.10.2024 12:50 Відповісти
+13
Про инвалидов прокурорских не забудьте, им без надбавки не выхить. погибать будут
показати весь коментар
29.10.2024 12:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Клоунада продовжується...

Ось вам пакет, ось тисяча, ось клей.
Ні у чому собі не відмовляйте, вкраїнчики!!!

Бальшой прівєт ат Шмигаля.
показати весь коментар
29.10.2024 12:49 Відповісти
Внизу дерево рубають а вони птичкам в гніздо сінця з "щедрої" руки подають відібравши перед цим яйця.
показати весь коментар
29.10.2024 12:49 Відповісти
Казав пан кожух дам.
показати весь коментар
29.10.2024 12:49 Відповісти
Прокурвори та судді теж отримають по 1000 гривень? Бо раптом з голоду помруть...
показати весь коментар
29.10.2024 12:50 Відповісти
а як же ж, ці потвори кожну копійку готові увірвати!Взагалі то дуже сумно що такі дегенерати як зе і його шапіто при владі,і людям подачки по 20 дол роздає.Це потужна підтримка на зиму,по 40 центів на день!
показати весь коментар
29.10.2024 12:59 Відповісти
Показово "роздадуть" кілька тисяч, а решту - по кишеням. Хто їх перевірятиме?
І це не паранойя, це повсякденна реальність.
показати весь коментар
29.10.2024 13:03 Відповісти
Про инвалидов прокурорских не забудьте, им без надбавки не выхить. погибать будут
показати весь коментар
29.10.2024 12:50 Відповісти
Лицемірні тварини.ОП "підтримати" не забудьте
показати весь коментар
29.10.2024 12:50 Відповісти
Йух я дам в дію свої установчі дані. Зелене чмо хай засуне собі в дупу.
показати весь коментар
29.10.2024 12:50 Відповісти
а шо таке?
адрес, телефон, імья прізвищє і по батькові i жінкін елефон,
до речі скільку у вас дітей?
дорослі? телефони мають? записую,,,
показати весь коментар
29.10.2024 13:10 Відповісти
Вони їх й так мають...
показати весь коментар
29.10.2024 13:21 Відповісти
Поки що ні. Це різні дані, різних часів. Але Ви можете їх звести до купи посередництвом свого смартфону. От тоді будуть
показати весь коментар
29.10.2024 14:27 Відповісти
Мають. Навіть не сумнівайтесь. У Вас є паспорт іпн, картки - більше нічого не треьа.
показати весь коментар
29.10.2024 14:50 Відповісти
Шось ви всіх під одну гребінку - для чого тому в кого пенсія 110 тис - 1 тис
показати весь коментар
29.10.2024 12:50 Відповісти
На пігулки від жадібності їм не вистарчає
показати весь коментар
29.10.2024 12:54 Відповісти
Невже корупціонери скинулись, ліпше б задонатили на ЗСУ бо без армії не тільки не перезимуємо а і не виживемо як держава.
показати весь коментар
29.10.2024 12:53 Відповісти
За ахметівську електрику,вже ок.
Тепер кому з олігархів наступні покращення?
показати весь коментар
29.10.2024 12:54 Відповісти
*********?
аж ціла тища?
да, це ж можна декілька зим пережити, ще й залишиться.
але у мене є питання:
який імбецил, в оточенні, зе!поца, генерує ці ідеї?
наш зе!гундос, взагалі віддупляє, те що читає з бумажки, на весь світ?
показати весь коментар
29.10.2024 12:55 Відповісти
Під наркотою й не таке згенерують..
показати весь коментар
29.10.2024 13:22 Відповісти
Цей злочин Зеленського-Шмигаля із 1000 + ще щось в майбутньому один в один злочин влади міст Донбасу, які витрачали бюджетні гроші на клумби, дерева, одноразовий асфальт замість побудови фортифікацій для зупинення рашистів.
показати весь коментар
29.10.2024 12:55 Відповісти
Крупа аж прослезилась на шконке.
показати весь коментар
29.10.2024 12:57 Відповісти
Хіба вона на шконке?
показати весь коментар
29.10.2024 13:01 Відповісти
*********.
показати весь коментар
29.10.2024 12:58 Відповісти
мівіною зaпасися, а то не дай боже морда схудне...
показати весь коментар
29.10.2024 13:02 Відповісти
Уу, зелена потужність.
показати весь коментар
29.10.2024 13:06 Відповісти
.ну десь там рядом.
показати весь коментар
29.10.2024 13:06 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 13:06 Відповісти
Хочете підтримати родини? То зменшіть тарифи, тварюки ненажерливі.
Тоді це буде дійсно ДЛЯ ВСІХ.
показати весь коментар
29.10.2024 13:07 Відповісти
Вони піднімають тільки..
показати весь коментар
29.10.2024 13:23 Відповісти
Засунь себе.
показати весь коментар
29.10.2024 13:09 Відповісти
Потужно!
Дрова зараз по 7-8 тис. грн. за куб.
Можна 0, 15 куба дров купити.
Дуже потужно!!!
показати весь коментар
29.10.2024 13:09 Відповісти
Что за цирк, лучше купить вооружение на эти деньги, а не подкупать людей
показати весь коментар
29.10.2024 13:09 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 13:14 Відповісти
Спочатку вам світло по 4 ,6 за кВт, військовий збір 5%, тотальне сцяння в очі прокурорськими зарплатами та пенсіями по інвалідності тощо, а тепер нате, шановні, тисячу і ні в чому собі не відмовляйте. ..баний цирк!
показати весь коментар
29.10.2024 13:16 Відповісти
Шапіто "Студія Крал -Врал 95"
показати весь коментар
29.10.2024 13:30 Відповісти
Схоже на тупорилі комсомольські збори... Це ж і Стефанчуки, і інваліди прокурори, і всі хто отримує зарплатню і пенсії з шістма нулями дуже гостро потребують доплату....За ЗСУ взагалі мовчу.. там ніби нічого не потрібно...
показати весь коментар
29.10.2024 13:29 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 13:32 Відповісти
Віртуальна картка, віртуальний президент.. Тільки життєвий пи...ць - реальний.
показати весь коментар
29.10.2024 13:59 Відповісти
Це вже кінець епохи бідності чи далі буде?
показати весь коментар
29.10.2024 14:05 Відповісти
супер модель
показати весь коментар
29.10.2024 14:47 Відповісти
 
 