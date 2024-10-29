Готуємо комплексний пакет зимової підтримки родин. Ініційована Зеленським виплата 1 тис. грн - перший крок, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував комплексний пакет зимової підтримки родин.
Про це він повідомив сьогодні на засіданні Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.
"Наближається третя зима, яку ми будемо проходити в умовах повномасштабної війни. Держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин. Перший крок уже ініційований президентом Володимиром Зеленським. Це програма зимової єПідтримки. Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів", - уточнив він.
За словами Шмигаля, наступні кроки - це зимові субсидії обсягом не менше, ніж минулорічні. А також розширена програма "Доступні ліки", до неї включать нових отримувачів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму "Є-підтримка", у рамках якої кожен громадянин має отримати 1 тисячу гривень. Як згодом уточнили в Мінекономіки, 1000 грн, про виплату яких кожному українцю напередодні оголосив президент Володимир Зеленський, будуть надходити на віртуальну картку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось вам пакет, ось тисяча, ось клей.
Ні у чому собі не відмовляйте, вкраїнчики!!!
Бальшой прівєт ат Шмигаля.
І це не паранойя, це повсякденна реальність.
адрес, телефон, імья прізвищє і по батькові i жінкін елефон,
до речі скільку у вас дітей?
дорослі? телефони мають? записую,,,
Тепер кому з олігархів наступні покращення?
аж ціла тища?
да, це ж можна декілька зим пережити, ще й залишиться.
але у мене є питання:
який імбецил, в оточенні, зе!поца, генерує ці ідеї?
наш зе!гундос, взагалі віддупляє, те що читає з бумажки, на весь світ?
Тоді це буде дійсно ДЛЯ ВСІХ.
Дрова зараз по 7-8 тис. грн. за куб.
Можна 0, 15 куба дров купити.
Дуже потужно!!!