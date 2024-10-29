УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8158 відвідувачів онлайн
Новини Війна
16 168 15

Одночасна детонація БК двох російських БМП із десантом під час невдалого штурму на Курахівському напрямку. ВIДЕО

Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади зупинили ворожий штурм на Курахівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися зайняти наші позиції за допомогою 5 БМП і 2 танків.

"Впродовж п’ятнадцяти хвилин вогнем артилерії, FPV-дронами й засобами дистанційного мінування до пекла вирушили 4 БМП і 2 танки. Ще одна "коробочка" зупинилася на пів дорозі. Значну частину піхоти добили з БПЛА", - додали у публікації.

Пізніше росіяни задіяли ще 2 БМП і 1 танк, - їх наші захисники також зупинили.

Також дивіться: Бійці 65 ОМБр атакували ударними дронами три гармати російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

штурм (274) знищення (8296) 46 окрема десантно-штурмова бригада (60)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Пекло! Але таке можна дивитися вічно як палають кацапські лупи. Слава нашим Воїнам ЗСУ!!!
показати весь коментар
29.10.2024 22:19 Відповісти
+12
Героям Слава!
показати весь коментар
29.10.2024 22:37 Відповісти
+8
Сильно.

Жесть скільки трупаков кацапа!
показати весь коментар
29.10.2024 22:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пекло! Але таке можна дивитися вічно як палають кацапські лупи. Слава нашим Воїнам ЗСУ!!!
показати весь коментар
29.10.2024 22:19 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
29.10.2024 22:37 Відповісти
Просто цікаво, хто з українських історичних осіб є для Зе! героями...
показати весь коментар
29.10.2024 23:06 Відповісти
дід-кадебіст звісно ж
показати весь коментар
30.10.2024 10:40 Відповісти
Його дід-кадебіст звісно ж історична особа...
показати весь коментар
30.10.2024 16:45 Відповісти
Сильно.

Жесть скільки трупаков кацапа!
показати весь коментар
29.10.2024 22:39 Відповісти
Чудове видовисько!
показати весь коментар
29.10.2024 22:53 Відповісти
а що в бмп так вибухнуло? 30мм снаряди? навряд чи...
показати весь коментар
29.10.2024 23:03 Відповісти
Можливо - везли БК для поповнення запасів (якщо піхота почне закріплюваться на захоплених позиціях... )
показати весь коментар
30.10.2024 04:51 Відповісти
Схоже БК та паливо. Спочатку рзливається "нафта", потім детонація БК.
показати весь коментар
30.10.2024 04:57 Відповісти
Та я не придивлявся... Так - висловив припущення...
показати весь коментар
30.10.2024 05:02 Відповісти
М'ясо по-корейські робиться так само.
показати весь коментар
29.10.2024 23:23 Відповісти
Смерть кацапорилим!
показати весь коментар
29.10.2024 23:47 Відповісти
Дуже злі бобри!
показати весь коментар
30.10.2024 11:04 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2024 13:08 Відповісти
 
 