Одночасна детонація БК двох російських БМП із десантом під час невдалого штурму на Курахівському напрямку. ВIДЕО

Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади зупинили ворожий штурм на Курахівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися зайняти наші позиції за допомогою 5 БМП і 2 танків.

"Впродовж п’ятнадцяти хвилин вогнем артилерії, FPV-дронами й засобами дистанційного мінування до пекла вирушили 4 БМП і 2 танки. Ще одна "коробочка" зупинилася на пів дорозі. Значну частину піхоти добили з БПЛА", - додали у публікації.

Пізніше росіяни задіяли ще 2 БМП і 1 танк, - їх наші захисники також зупинили.

