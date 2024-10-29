Одночасна детонація БК двох російських БМП із десантом під час невдалого штурму на Курахівському напрямку. ВIДЕО
Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади зупинили ворожий штурм на Курахівському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися зайняти наші позиції за допомогою 5 БМП і 2 танків.
"Впродовж п’ятнадцяти хвилин вогнем артилерії, FPV-дронами й засобами дистанційного мінування до пекла вирушили 4 БМП і 2 танки. Ще одна "коробочка" зупинилася на пів дорозі. Значну частину піхоти добили з БПЛА", - додали у публікації.
Пізніше росіяни задіяли ще 2 БМП і 1 танк, - їх наші захисники також зупинили.
