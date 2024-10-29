Бійці 65 ОМБр атакували ударними дронами три гармати російських загарбників. ВIДЕО
Воїни 65-ої окремої механізованої бригади знищили три гармати окупантів: 2А65 "Мста-Б", 2А36 "Гіацинт-Б" і 2А18 "Д-30".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Сергія Стерненка.
