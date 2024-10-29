УКР
Бійці 65 ОМБр атакували ударними дронами три гармати російських загарбників. ВIДЕО

Воїни 65-ої окремої механізованої бригади знищили три гармати окупантів: 2А65 "Мста-Б", 2А36 "Гіацинт-Б" і 2А18 "Д-30". 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Сергія Стерненка.

Також дивіться: Воїни 77 ОАеМБр знищили кілька одиниць важкої бронетехніки окупантів та відтіснили противника з наших позицій. ВIДЕО

По-моему надо наносить удар по откатному устройству или прицельному, вряд ли взрыв такой мощности повредит ствол.
29.10.2024 21:25 Відповісти
Приціл та відкатний механізм добре захищені. Ствол як раз вразливий - на відео під час заходу другого БПЛА видно пошк
29.10.2024 21:46 Відповісти
Сопілка.....!!!
показати весь коментар
29.10.2024 21:30 Відповісти
 
 