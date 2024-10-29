РУС
Бойцы 65-й ОМБр атаковали ударными дронами три орудия российских захватчиков. ВИДЕО

Воины 65-й отдельной механизированной бригады уничтожили три орудия оккупантов: 2А65 "Мста-Б", 2А36 "Гиацинт-Б" и 2А18 "Д-30".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Сергея Стерненко.

По-моему надо наносить удар по откатному устройству или прицельному, вряд ли взрыв такой мощности повредит ствол.
29.10.2024 21:25 Ответить
Приціл та відкатний механізм добре захищені. Ствол як раз вразливий - на відео під час заходу другого БПЛА видно пошк
29.10.2024 21:46 Ответить
Сопілка.....!!!
29.10.2024 21:30 Ответить
 
 