Бойцы 65-й ОМБр атаковали ударными дронами три орудия российских захватчиков. ВИДЕО
Воины 65-й отдельной механизированной бригады уничтожили три орудия оккупантов: 2А65 "Мста-Б", 2А36 "Гиацинт-Б" и 2А18 "Д-30".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Сергея Стерненко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Wlad West
показать весь комментарий29.10.2024 21:25 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Дмитро Капітун
показать весь комментарий29.10.2024 21:46 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий29.10.2024 21:30 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль