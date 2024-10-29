Росіяни вдарили по Дергачівській громаді Харківщини: поранені 2 людини
Ввечері 29 жовтня росіяни вдарили по селу Безруки Дергачівської громади на Харківщині.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.
За попередньою інформацією, постраждали 2 людини.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль