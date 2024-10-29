УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8195 відвідувачів онлайн
Новини
503 0

Росіяни вдарили по Дергачівській громаді Харківщини: поранені 2 людини

Наслідки обстрілу Харківщини 29 жовтня

Ввечері 29 жовтня росіяни вдарили по селу Безруки Дергачівської громади на Харківщині.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.

За попередньою інформацією, постраждали 2 людини.

Читайте: Рашисти перебувають за три кілометри від Куп’янська, місто руйнують КАБами, - МВА

Автор: 

обстріл (31008) Харківщина (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 