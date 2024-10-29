РУС
Россияне ударили по Дергачевской громаде на Харьковщине: ранены 2 человека

Наслідки обстрілу Харківщини 29 жовтня

Вечером 29 октября россияне ударили по селу Безруки Дергачевской громады на Харьковщине.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Вследствие атаки поврежден частный дом.

По предварительной информации, пострадали 2 человека.

обстрел (29640) Харьковщина (5577)
