Рашисты ударили по Херсону: погиб мужчина, 7 раненых (обновлено)

Сегодня, 29 октября 2024 года, ориентировочно в 08:45 российские войска атаковали Херсон.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 62-летний мужчина, который находился во дворе, получил ранения несовместимые с жизнью.

Предварительно, есть еще пострадавшие. Информация уточняется.

Больше информации относительно удара войск РФ по Херсону на эту минуту не известно.

Позже в ОВА сообщение, что по состоянию на 11.53 известно о семи раненых из-за утренних российских обстрелов Херсона.

Как отмечается, ранены три женщины, а также четверо мужчин. В них – взрывные травмы и обломочные ранения.

"Одному херсонцу оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение. Остальные находятся в медучреждениях, где получают необходимую помощь", - уточнили в ОВА.

