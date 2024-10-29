Рашисты ударили по Херсону: погиб мужчина, 7 раненых (обновлено)
Сегодня, 29 октября 2024 года, ориентировочно в 08:45 российские войска атаковали Херсон.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, 62-летний мужчина, который находился во дворе, получил ранения несовместимые с жизнью.
Предварительно, есть еще пострадавшие. Информация уточняется.
Больше информации относительно удара войск РФ по Херсону на эту минуту не известно.
Позже в ОВА сообщение, что по состоянию на 11.53 известно о семи раненых из-за утренних российских обстрелов Херсона.
Как отмечается, ранены три женщины, а также четверо мужчин. В них – взрывные травмы и обломочные ранения.
"Одному херсонцу оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение. Остальные находятся в медучреждениях, где получают необходимую помощь", - уточнили в ОВА.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ ударили по жилой застройке в Станиславе: 4 раненых, среди них - дети
