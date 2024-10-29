Войска РФ ударили по жилой застройке в Станиславе: 4 раненых, среди них - дети
Ночью 29 октября 2024 года российская армия атаковала жилую застройку в Станиславе Херсонской области. Из-за "прилета" в один из домов пострадали двое взрослых и двое детей.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о пострадавших?
Как отмечается, у мальчиков 8 и 14 лет диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и множественные повреждения. Состояние детей медики оценивают как средней тяжести.
"Из-за вражеского обстрела 44-летняя женщина получила контузию, закрытую черепно-мозговую травму, вывих плеча и ранение ноги. У 51-летнего мужчины - взрывная травма и контузия", - уточнил Прокудин.
Также сообщается, что сейчас все пострадавшие находятся в больницах. Они под наблюдением медиков получают всю необходимую помощь.
