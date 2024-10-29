Війська РФ ударили по житловій забудові у Станіславі: 4 поранених, серед них - діти

Вночі 29 жовтня 2024 року російська армія атакувала житлову забудову у Станіславі Херсонської області. Через "приліт" в одну з осель постраждали двоє дорослих та двоє дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про постраждалих?

Як зазначається, у хлопчиків 8 та 14 років діагностовано закриті черепно-мозкові травми й множинні ушкодження. Стан дітлахів медики оцінюють як середньої тяжкості.

"Через ворожий обстріл 44-річна жінка дістала контузію, закриту черепно-мозкову травму, вивих плеча та поранення ноги. У 51-річного чоловіка - вибухова травма і контузія", - уточнив Прокудін.

Також повідомляється, що наразі усі потерпілі перебувають у лікарнях. Вони під наглядом медиків отримують усю необхідну допомогу.