Окупанти атакували дроном бригаду швидкої на Херсонщині. Загинув лікар, є поранені

Російські загарбники атакували з безпілотника жителів Антонівки Херсонської області та бригаду швидкої допомоги, яка прибула на виклик.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що близько 20:00 окупанти атакували з безпілотника 52-річного місцевого жителя. У нього - мінно-вибухова травма, уламкові поранення грудної клітки, живота та ніг.

Бригада швидкої, яка прибула на виклик для надання допомоги постраждалому, потрапила під повторний удар ворожого БпЛА.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, внаслідок ворожої атаки дроном загинув лікар швидкої. 64-річний чоловік помер на місці.

Поранення дістали ще двоє чоловіків, 52 років, а також фельдшер. Їх доправили до лікарні у важкому стані. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Також через атаку ворожого дрона постраждала 52-річна жінка. У неї - вибухова травма. Нині лікарі її дообстежують.

