Оккупанты атаковали дроном бригаду скорой на Херсонщине. Погиб врач, есть раненые
Российские захватчики атаковали с беспилотника жителей Антоновки Херсонской области и бригаду скорой помощи, которая прибыла на вызов.
Об этом сообщает Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что около 20:00 оккупанты атаковали с беспилотника 52-летнего местного жителя. У него - минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, живота и ног.
Бригада скорой, которая прибыла на вызов для оказания помощи пострадавшему, попала под повторный удар вражеского БпЛА.
Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в результате вражеской атаки дроном погиб врач скорой. 64-летний мужчина скончался на месте.
Ранения получили еще двое мужчин, 52 лет, а также фельдшер. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Также из-за атаки вражеского дрона пострадала 52-летняя женщина. У нее - взрывная травма. Сейчас врачи ее дообследуют.
