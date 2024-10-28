Оккупанты атаковали дроном бригаду скорой на Херсонщине. Погиб врач, есть раненые

Российские захватчики атаковали с беспилотника жителей Антоновки Херсонской области и бригаду скорой помощи, которая прибыла на вызов.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что около 20:00 оккупанты атаковали с беспилотника 52-летнего местного жителя. У него - минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, живота и ног.

Бригада скорой, которая прибыла на вызов для оказания помощи пострадавшему, попала под повторный удар вражеского БпЛА.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в результате вражеской атаки дроном погиб врач скорой. 64-летний мужчина скончался на месте.

Ранения получили еще двое мужчин, 52 лет, а также фельдшер. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Также из-за атаки вражеского дрона пострадала 52-летняя женщина. У нее - взрывная травма. Сейчас врачи ее дообследуют.

