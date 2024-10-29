Рашисти вдарили по Херсону: загинув чоловік, 7 поранених (оновлено)

Сьогодні, 29 жовтня 2024 року, орієнтовно о 08:45 російські війська атакували Херсон.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 62-річний чоловік, який перебував на подвірʼї, дістав поранення несумісні з життям.

Попередньо, є ще постраждалі. Інформація уточнюється.

Більше інформації щодо удару військ РФ по Херсону на цю хвилину не відомо.

Пізніше в ОВА повідомили, що станом на 11.53 відомо про сімох поранених через ранкові російські обстріли Херсону.

Як зазначається, поранено три жінки, а також четверо чоловіків. У них - вибухові травми та уламкові поранення.

"Одному херсонцю надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування. Решта – наразі перебувають у медзакладах, де отримують необхідну допомогу", - уточнили в ОВА.

