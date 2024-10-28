Вночі окупанти гатили по Херсону: горіли будинки, багатоповерхівка та господарчі будівлі. ФОТО

Вночі 28 жовтня 2024 року російські окупанти вчергове завдали ударів по житлових кварталах Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок влучання боєприпасів виникло п’ять пожеж у різних районах міста: горіли житлові будинки, багатоповерхівка, нежитлова та господарчі будівлі.

"Вогнеборці працювали в дуже складних умовах, адже ворог не припиняв обстріли. В результаті злагоджених дій надзвичайників пожежі вдалось загасити. Загалом упродовж минулої доби через ворожі атаки в Херсоні та області пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 8 пожеж", - йдеться у повідомленні.







Як повідомлялося, вчора ворог завдавав численних ударів по Херсону, є жертви та поранені.