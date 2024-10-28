Вночі окупанти гатили по Херсону: горіли будинки, багатоповерхівка та господарчі будівлі. ФОТО
Вночі 28 жовтня 2024 року російські окупанти вчергове завдали ударів по житлових кварталах Херсону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, внаслідок влучання боєприпасів виникло п’ять пожеж у різних районах міста: горіли житлові будинки, багатоповерхівка, нежитлова та господарчі будівлі.
"Вогнеборці працювали в дуже складних умовах, адже ворог не припиняв обстріли. В результаті злагоджених дій надзвичайників пожежі вдалось загасити. Загалом упродовж минулої доби через ворожі атаки в Херсоні та області пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 8 пожеж", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, вчора ворог завдавав численних ударів по Херсону, є жертви та поранені.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Amber
показати весь коментар28.10.2024 12:04 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль