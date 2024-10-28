УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5573 відвідувача онлайн
Новини Фото
1 016 1

Вночі окупанти гатили по Херсону: горіли будинки, багатоповерхівка та господарчі будівлі. ФОТО

Вночі 28 жовтня 2024 року російські окупанти вчергове завдали ударів по житлових кварталах Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок влучання боєприпасів виникло п’ять пожеж у різних районах міста: горіли житлові будинки, багатоповерхівка, нежитлова та господарчі будівлі.

"Вогнеборці працювали в дуже складних умовах, адже ворог не припиняв обстріли. В результаті злагоджених дій надзвичайників пожежі вдалось загасити. Загалом упродовж минулої доби через ворожі атаки в Херсоні та області пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 8 пожеж", - йдеться у повідомленні.

горить будинок після обстрілу у Херсоні
горить будинок після обстрілу у Херсоні
горить будинок після обстрілу у Херсоні

Читайте також: Окупанти вдарили з артилерії по Херсону: загинули дві жінки

Як повідомлялося, вчора ворог завдавав численних ударів по Херсону, є жертви та поранені.

Автор: 

обстріл (30965) Херсон (3625) ДСНС (5286)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Горіти вам в пеклі , голодранці кацапські 🤬
показати весь коментар
28.10.2024 12:04 Відповісти
 
 