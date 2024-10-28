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Ночью оккупанты били по Херсону: горели дома, многоэтажка и хозяйственные здания. ФОТО

Ночью 28 октября 2024 года российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по жилым кварталам Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате попадания боеприпасов возникло пять пожаров в разных районах города: горели жилые дома, многоэтажка, нежилая и хозяйственные постройки.

"Пожарные работали в очень сложных условиях, ведь враг не прекращал обстрелы. В результате слаженных действий чрезвычайников пожары удалось потушить. Всего за прошедшие сутки из-за вражеских атак в Херсоне и области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 8 пожаров", - говорится в сообщении.

горить будинок після обстрілу у Херсоні
горить будинок після обстрілу у Херсоні
горить будинок після обстрілу у Херсоні

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Как сообщалось, вчера враг наносил многочисленные удары по Херсону, есть жертвы и раненые.

Автор: 

обстрел (27982) Херсон (2904) ГСЧС (5033)


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Горіти вам в пеклі , голодранці кацапські 🤬
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28.10.2024 12:04 Ответить
 
 