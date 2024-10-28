Ночью оккупанты били по Херсону: горели дома, многоэтажка и хозяйственные здания. ФОТО
Ночью 28 октября 2024 года российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по жилым кварталам Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате попадания боеприпасов возникло пять пожаров в разных районах города: горели жилые дома, многоэтажка, нежилая и хозяйственные постройки.
"Пожарные работали в очень сложных условиях, ведь враг не прекращал обстрелы. В результате слаженных действий чрезвычайников пожары удалось потушить. Всего за прошедшие сутки из-за вражеских атак в Херсоне и области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 8 пожаров", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, вчера враг наносил многочисленные удары по Херсону, есть жертвы и раненые.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Amber
показать весь комментарий28.10.2024 12:04 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль