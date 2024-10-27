Оккупанты снова ударили по Херсону: погибли двоє людей, есть раненый (обновлено). ФОТО

Днем 27 октября 2024 года российская армия в очередной раз атаковала Херсон. Снаряды упали вблизи почтового отделения.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, один человек погиб на месте. Сейчас личность мужчины устанавливают. Ранения получил 45-летний херсонец. У него - взрывная травма, контузия, а также осколочные ранения головы, спины и ног. Пострадавшего госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Позже Прокудин сообщил, что еще один херсонец стал жертвой российской агрессии.

"Сегодня днем ​​в Днепровском районе из-за атаки вражеского БПЛА погиб 61-летний мужчина. Он получил ранения, несовместимые с жизнью", - добавил он.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг ударил по Херсону, погиб мужчина.