Окупанти знову вдарили по Херсону: загинули 2 людини, є поранений (оновлено). ФОТО

Вдень 27 жовтня 2024 року російська армія вкотре атакувала Херсон. Снаряди поцілили поблизу поштового відділення.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, одна людина загинула на місці. Нині особу чоловіка встановлюють. Поранення дістав 45-річний херсонець. В нього - вибухова травма, контузія, а також уламкові поранення голови, спини та ніг. Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Згодом Прокудін повідомив, що ще один херсонець став жертвою російської агресії.

"Сьогодні вдень у Дніпровсьому районі через атаку ворожого БпЛА загинув 61-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям", - додав він.

