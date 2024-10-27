Окупанти знову вдарили по Херсону: загинули 2 людини, є поранений (оновлено). ФОТО
Вдень 27 жовтня 2024 року російська армія вкотре атакувала Херсон. Снаряди поцілили поблизу поштового відділення.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, одна людина загинула на місці. Нині особу чоловіка встановлюють. Поранення дістав 45-річний херсонець. В нього - вибухова травма, контузія, а також уламкові поранення голови, спини та ніг. Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Згодом Прокудін повідомив, що ще один херсонець став жертвою російської агресії.
"Сьогодні вдень у Дніпровсьому районі через атаку ворожого БпЛА загинув 61-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям", - додав він.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог ударив по Херсону, загинув чоловік.
