Окупанти вдарили з артилерії по Херсону: загинули дві жінки

Ввечері 27 жовтня росіяни обстріляли з артилерії Центральний район Херсону.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула 74-річна жінка. Вона дістала смертельні поранення. Висловлюю співчуття рідним загиблої", - написав він.

Також поранень зазнала 54-річна херсонка. В неї - вибухова травма та контузія. Медики надали їй допомогу на місці. Від госпіталізації потерпіла відмовилась.

Згодом Прокудін повідомив про ще одну загиблу та одного постраждалого внаслідок російського удару.

Від отриманих поранень на місці загинула 50–річна жінка.

Поранення дістав також 61-річний чоловік, котрий під час обстрілу знаходився на вулиці. В нього - вибухова травма, контузія, а також уламкове поранення ноги. Каретою "швидкої" потерпілого доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

