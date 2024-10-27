Оккупанты ударили из артиллерии по Херсону: погибли две женщины

Вечером 27 октября россияне обстреляли из артиллерии Центральный район Херсона.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в результате вражеской атаки погибла 74-летняя женщина. Она получила смертельные ранения. Выражаю соболезнования родным погибшей", - написал он.

Также ранения получила 54-летняя херсонка. У нее - взрывная травма и контузия. Медики оказали ей помощь на месте. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Позже Прокудин сообщил о еще одной погибшей и одном пострадавшем в результате российского удара.

От полученных ранений на месте погибла 50-летняя женщина.

Ранения получил также 61-летний мужчина, который во время обстрела находился на улице. У него - взрывная травма, контузия, а также осколочное ранение ноги. Каретой "скорой" пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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