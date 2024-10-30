Відтепер військові після служби мають повернути лише бронежилет і каску. Міноборони спростило процедуру, - Умєров

Міноборони спростило процедуру повернення майна військовослужбовцями після служби.

Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Робимо ще один крок у спрощенні звітування за майно для наших військових. Відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби.

Спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Їм більше не доведеться думати про їх здачу", - уточнив міністр.

За його словами, і зміни впроваджуються наказом Міноборони.

"Цих змін дуже чекали наші воїни. Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундирування ми завжди надамо. Продовжуємо працювати над спрощенням системи забезпечення, щоб підвищити ефективність наших захисників", - резюмує Умєров.