УКР
Новини
6 829 37

Відтепер військові після служби мають повернути лише бронежилет і каску. Міноборони спростило процедуру, - Умєров

військові зсу

Міноборони спростило процедуру повернення майна військовослужбовцями після служби.

Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Робимо ще один крок у спрощенні звітування за майно для наших військових. Відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби.

Спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Їм більше не доведеться думати про їх здачу", - уточнив міністр.

За його словами, і зміни впроваджуються наказом Міноборони.

Також читайте: Уряд включив Сили безпілотних систем до переліку держзамовників дронів та засобів РЕБ

"Цих змін дуже чекали наші воїни. Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундирування ми завжди надамо. Продовжуємо працювати над спрощенням системи забезпечення, щоб підвищити ефективність наших захисників", - резюмує Умєров.

Автор: 

Міноборони (7678) військовослужбовці (4941) Умєров Рустем (732)
Топ коментарі
+9
А зброю?
30.10.2024 10:13 Відповісти
+5
А якщо ''бронік'' власним коштом придбаний?
Каску? А каску так, її ж треба буде німцям повернути..
30.10.2024 10:13 Відповісти
+5
оу...
автомат, гранатомет, гранати, патрони, танк можна залишити.
питання.
а навіщо повертати бронік і каску?
типу, наступному буде?
що в них такого цінного? чи то німецькі, а шольц вимагає звітності?
30.10.2024 10:13 Відповісти
потужно! котелок теперь можно оставить???)
30.10.2024 10:09 Відповісти
А зброю?
30.10.2024 10:13 Відповісти
Принаймні не їбати собі мізки тим, що його втратив. Як і аптечку, рацію, наплічник тощо.
30.10.2024 10:13 Відповісти
заліз в найблищу посадку, там повно. правда 1956 року і кацапське, але яка різниця? по звітності все сходиться.
30.10.2024 10:15 Відповісти
І напоротись на "пелюстку" - все заради пліснявілого спальника.
30.10.2024 10:17 Відповісти
ні! не спальника. а заради каски та броніка.
30.10.2024 10:20 Відповісти
Хєрово, звісно. Броня втрачається так само інтенсивно, як і каремати.
30.10.2024 10:21 Відповісти
скуялі? ти коли в окопах на позиції сидів - в кожній дирі замість карематів броня чиясь валялась?
30.10.2024 10:53 Відповісти
В окопах не сидів, але знаю, що шоломи злітають часто, і броню деколи простіше відстібнути та залишити, ніж висмикувати з-під завалів або знімати з дрючка, за який вона чохлом зачепилась. Це витратні матеріали війни, як і взуття та форма.
30.10.2024 10:57 Відповісти
Броня чохлом зачепилась? )) То як? ) "Витратний матеріал" на штуку баксів або більше, яку боєць зазвичай кастомізує під свою фігуру, докупляє балістичні пакети, іноді навіть міняє плити (на кераміку, наприклад), вішає свої підсумки, кріпить турнікети і т.д. - ти реально віриш в те що хтось може облишити все це добро тільки через то що воно там за шось зачепилося?))
31.10.2024 16:00 Відповісти
Ну, коли стоїть питання, броня або своя голова, то відповідь очевидна. Ще з поранених броню теж знімають, щоб легше було виносити.
31.10.2024 16:22 Відповісти
з поранених так, але це важкі поранення в основному. і дивлячись як далеко нести до транспорту треба.
24.12.2024 12:15 Відповісти
Э, не-э... По номеру не сойдется - тогда кранты.
30.10.2024 11:19 Відповісти
А якщо ''бронік'' власним коштом придбаний?
Каску? А каску так, її ж треба буде німцям повернути..
30.10.2024 10:13 Відповісти
протокол. здав прийняв. все таке.
як що розписався, то поверни. а як що не по статуту, то ще й накажуть.
30.10.2024 10:17 Відповісти
а якщо ще й поранення отримав чи не дай бог загинув в "лівій" броні, можуть і в компенсації відмовити...
30.10.2024 10:22 Відповісти
оу...
автомат, гранатомет, гранати, патрони, танк можна залишити.
питання.
а навіщо повертати бронік і каску?
типу, наступному буде?
що в них такого цінного? чи то німецькі, а шольц вимагає звітності?
30.10.2024 10:13 Відповісти
Шо самі купили те і заберуть.
30.10.2024 10:16 Відповісти
***! Умєркін руліт!
30.10.2024 10:18 Відповісти
А зброю і бк повертати чи можна залишити собі ?
30.10.2024 10:18 Відповісти
Не пройшло і 5 років як врешті зелене шобло вирішило не пресувати військових, які фактично з перших днів повномасштабного вторгнення самі купували собі всю амуніцію. А де ракети і дрони, міністре?
30.10.2024 10:20 Відповісти
Благодєтєлі
30.10.2024 10:20 Відповісти
Каска, як виріб з полімерного композиту має ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ.
Після чого - утилізується.
Хтось може це пояснити кретинам з МОУ???
30.10.2024 10:24 Відповісти
Там облік є - прийняв, здав під розпис
30.10.2024 12:38 Відповісти
Тобто, труси та шкарпетки здавати вже не треба. Ну і те добре.
30.10.2024 10:34 Відповісти
Цікаво, в яких закормах МО, зараз зберігаются ці залежи старих трусів і носків, щей мабуть охороняють...
30.10.2024 11:12 Відповісти
Тю, як здрастє. Старих вже давно немає.

Так, склади охороняють. Вас це дивує ??
30.10.2024 12:39 Відповісти
доходило до того що вимагали чєхол до спальника здавати бо нє комлєкт
30.10.2024 10:45 Відповісти
"після служби" - а таке буває?
30.10.2024 10:46 Відповісти
Уявляєте собі, буває. Навіть знаю випадок, коли людина після двох років зписалася з амрії і тепер на цивілці.
30.10.2024 10:58 Відповісти
Противогаз сразу можно выбрасывать, спс.
30.10.2024 10:57 Відповісти
Це тільки стосується ЗСУ, а для мобілізованих яким "пощастило" служити в Держприкордонслужбі це не проходить.
Забезпечення мобілізованих прикордонників набагато гірше за їх бойових товаришів з ЗСУ.
Не зрозуміло навіщо мобілізувати в прикордонники, а не на пряму до збройних сил. Скоріше за все щоб прикордонні генерали були біля корита.
30.10.2024 11:08 Відповісти
А шо уже демобилизация я чот не понял?
30.10.2024 11:24 Відповісти
Зараз це стосується комісованих через поранення/травму, Ну, і родичів загиблого, звісно.
30.10.2024 11:32 Відповісти
Каска и броник это последнее о чом думает чел с оторванными конечностями
30.10.2024 11:49 Відповісти
Так перевыборы ж! Полумир, полудружба, нац лидер до 2060 года!
30.10.2024 11:33 Відповісти
Кулемет, гранатомет, автомат, можуть залишити собі.
30.10.2024 11:40 Відповісти
 
 