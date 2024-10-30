Відтепер військові після служби мають повернути лише бронежилет і каску. Міноборони спростило процедуру, - Умєров
Міноборони спростило процедуру повернення майна військовослужбовцями після служби.
Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
"Робимо ще один крок у спрощенні звітування за майно для наших військових. Відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби.
Спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Їм більше не доведеться думати про їх здачу", - уточнив міністр.
За його словами, і зміни впроваджуються наказом Міноборони.
"Цих змін дуже чекали наші воїни. Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундирування ми завжди надамо. Продовжуємо працювати над спрощенням системи забезпечення, щоб підвищити ефективність наших захисників", - резюмує Умєров.
Каску? А каску так, її ж треба буде німцям повернути..
як що розписався, то поверни. а як що не по статуту, то ще й накажуть.
автомат, гранатомет, гранати, патрони, танк можна залишити.
питання.
а навіщо повертати бронік і каску?
типу, наступному буде?
що в них такого цінного? чи то німецькі, а шольц вимагає звітності?
Після чого - утилізується.
Хтось може це пояснити кретинам з МОУ???
Так, склади охороняють. Вас це дивує ??
Забезпечення мобілізованих прикордонників набагато гірше за їх бойових товаришів з ЗСУ.
Не зрозуміло навіщо мобілізувати в прикордонники, а не на пряму до збройних сил. Скоріше за все щоб прикордонні генерали були біля корита.