Теперь военные после службы должны вернуть только бронежилет и каску. Минобороны упростило процедуру, - Умеров

Минобороны упростило процедуру возврата имущества военнослужащими после службы.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Делаем еще один шаг в упрощении отчетности за имущество для наших военных. Отныне только бронежилет и каска должны быть возвращены после службы.

Спальники, карематы, фляги и другие вещи будут оставаться у бойцов. Им больше не придется думать об их сдаче", - уточнил министр.

По его словам, и изменения внедряются приказом Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если систему управления войском не изменить, это может закончиться трагически, - нардеп "Голоса", воин Костенко

"Этих изменений очень ждали наши воины. Они должны фокусироваться на боевых задачах, а новое обмундирование мы всегда предоставим. Продолжаем работать над упрощением системы обеспечения, чтобы повысить эффективность наших защитников", - резюмирует Умеров.