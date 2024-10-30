Теперь военные после службы должны вернуть только бронежилет и каску. Минобороны упростило процедуру, - Умеров
Минобороны упростило процедуру возврата имущества военнослужащими после службы.
Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
"Делаем еще один шаг в упрощении отчетности за имущество для наших военных. Отныне только бронежилет и каска должны быть возвращены после службы.
Спальники, карематы, фляги и другие вещи будут оставаться у бойцов. Им больше не придется думать об их сдаче", - уточнил министр.
По его словам, и изменения внедряются приказом Минобороны.
"Этих изменений очень ждали наши воины. Они должны фокусироваться на боевых задачах, а новое обмундирование мы всегда предоставим. Продолжаем работать над упрощением системы обеспечения, чтобы повысить эффективность наших защитников", - резюмирует Умеров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Каску? А каску так, її ж треба буде німцям повернути..
як що розписався, то поверни. а як що не по статуту, то ще й накажуть.
автомат, гранатомет, гранати, патрони, танк можна залишити.
питання.
а навіщо повертати бронік і каску?
типу, наступному буде?
що в них такого цінного? чи то німецькі, а шольц вимагає звітності?
Після чого - утилізується.
Хтось може це пояснити кретинам з МОУ???
Так, склади охороняють. Вас це дивує ??
Забезпечення мобілізованих прикордонників набагато гірше за їх бойових товаришів з ЗСУ.
Не зрозуміло навіщо мобілізувати в прикордонники, а не на пряму до збройних сил. Скоріше за все щоб прикордонні генерали були біля корита.