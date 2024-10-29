РУС
8 051 65

Если систему управления войском не изменить, это может закончиться трагически, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Роман Костенко закликав змінити систему управління військом

В ближайшее время Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на встрече с министром обороны Рустемом Умеровым обсудит систему изменения управления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко.

Парламентарий отметил, что существующая система, которая предусматривает функционирование оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок войск, была эффективной в начале полномасштабного вторжения, когда военное командование должно было быстро перебрасывать бригады на разные направления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вероятная потеря Покровска не обвалит фронт. Главное - чтобы это не повлекло серию катастроф, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Если систему не изменят, это "может закончиться трагически", добавил он.

"Сейчас даже враг понял, что нужно переходить на соединения, объединения, дивизии, корпуса, и нужно делегировать больше полномочий именно на эти структуры, на устойчивые постоянные структуры, а не на структуры, когда командиры иногда не знают фамилии командиров бригад, которые им придаются, потому что их насколько много, что они не в состоянии ими управлять. Это уже говорят все, и это вопрос, который мы и перед министерством обороны (поднимаем. - Ред.). Я скажу, что у нас в ближайшее время будет министр на заседании комитета, и в том числе я буду еще раз эти вопросы поднимать, потому что это важный вопрос, который, если не решить, то это может закончиться трагически", - отметил Костенко.

По словам парламентария, российская армия сейчас имеет существенное преимущество в ресурсах, поэтому ей удается побеждать на поле боя.

Также читайте: В WSJ завысили данные о потерях Украины на фронте, - нардеп "Голоса", воин Костенко

"Можно проигрывать в какой-то момент. В этот момент мы проигрываем на поле боя в плане того, что противник превосходит нас в ресурсах. И противник наступает, а у нас нет устойчивой обороны, к сожалению. Много факторов для этого: это и ошибки в управлении, это вопрос отсутствия нормального количества ресурсов. А с начала войны мы не были им обеспечены больше, чем на 50%, и Россия всегда преобладает в этом. Проблемы с вовремя вырытыми фортификациями (также есть. - Ред.)", - пояснил нардеп.

Костенко предполагает, что ситуация может быть еще хуже, если не решать проблемные вопросы. Но несмотря на это, народный депутат не считает текущую ситуацию на поле боя безнадежной.

"Сейчас просто противник имеет инициативу и имеет преимущество. Таким образом, последствия на войне - когда ты имеешь инициативу, преимущество, когда ты имеешь больше боеприпасов, когда ты имеешь более устойчивую систему управления, ты наступаешь - ты побеждаешь. Это ситуация в настоящее время, но еще раз - это не трагедия", - подытожил секретарь комитета.

Подробнее о том, почему Украина - единственная в мире в ХІХ-ХХІ веках армия, которая не воюет дивизиями и корпусами, читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Также смотрите: Мобилизационный возраст в Украине должен быть с 20 лет, - нардеп "Голоса", воин Костенко. ВИДЕО

Систему управління військом нещодавно один верховний вже змінив.
Те що бачимо зараз - результат.
Само ти ліплене, гнидо.
Роман Васильович Костенко (нар. 21 жовтня 1983) - секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Народний депутат України 9-го скликання. Ветеран АТО, «кіборг». У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.
Військовий позивний - «Гром». З квітня 2014 року по травень 2019 року брав активну участь у воєнних діях під час проведення АТО/ООС. У 2005 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ (спеціальність «Бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з'єднань) Сухопутних військ».
Чи може "воїни" то паяци з 95-го кварталу і всіляка шмаль?
Потрібно змінювати тільки систему управління військом чи управління всією країною, яка скочується в прірву, завдяки злучці ху@ла і Зермаків?

https://x.com/Bykvu

Букви



https://x.com/Bykvu

Бюджетний комітет ВР відхилив пропозицію щодо зарахування військового збору до спеціального фонду для фінансування сектору безпеки і оборони, - членкиня комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепка Ніна Южаніна.

У 2025 році ці надходження спрямовуватимуться до загального бюджету, що зокрема передбачає фінансування підвищення зарплати прокурорам, пояснила Южаніна.
Оце так так. Ще дописуйте полковник СБУ, народний депутат і учасник зеленого картелю. Де він був коли голосували в кінці 21 року про зміни в законодавстві про мобілізацію? Де він був коли з 19 року скорочували штат особового складу. Тепер вже признався , що на стан 22 року ресурсів і склад самих бойових бригад був на 50 відсотків від потрібного. Де були всі оці якоби полковники коли нас обстрілювали артою ще з 5 ранку 17 лютого 22 року? Вже тоді почалася артпідготовка для наступу 24 року. Оцим чувакам було доведено що почалося те про що америкоси попереджали про вторгнення. Американська розвідка доповідала що все почнеться 16 лютого. Фактично почалося 17 лютого. Тиждень ще оці бубочки всім вам брехали що ніщо не відбувається. Все СБУ було в курсі і оцей у тому ж числі. Як він відреагував? А ніяк. Бо він сидить у Києві і там якийсь хмирь проводить паралельно перемовини з козаком про тіпа нічого не буде. А ми доповідаємо що іде артобстріл, їздять колони, іде вивантаження на станціях. Кацапи за тиждень вибудували порядки і пішли у наступ. Потім він сам же бігав про посилення відповідальності солдата перед таким як він. Тепер він вже говорить з повністю цивільним , взагалі далеким міністром про якесь вже не таке управління. А що ж він робить зараз? А він іде голосувати про збільшення зарплат і відповідно пенсій прокурорам у 30 років. Тобто це не трагедія. Зараз я тут ще прокурорчикам накину грошенят щоб ще більше інвалідизувалися. Ну а так ресурсів немає. Фортифікацій немає. Ну не трагедія. Ха ха ха.
Так, так! От тільки верховний гімнокомандувач в нас не Костенко, а Зеленський. І міноборони як не Рєзніков то ще якийсь Умєров. Ну і кабмін то Шмигаль. І у ВР монобільшість не від Костенка чи Порошенка, а від того самого зеленого багна. А звідки то все? Ну так в квітні 19-го 73% дебілів захотіли, щоб було весело і па-пріколу, воно і є! А що, не подобається?
Можна, звичайно, й Костенку претензії пред`являти, він не святий. Але, в першу чергу, винен в тому всьому "мудрий наріт", який то все в квітні 19-го натворив. Так що...
До речі, він підносить питання провалу в управлінні армією. А що, може не на часі? Бач, голос підняв. Атуууу його, атууу
Та він голос піднімає коли йому вигідно. Кожному, хто прийшов ще навіть в 22 році в ЗСУ було зрозуміло, що оці ок, осув, оту щось незрозуміле. В чому була їх ефективність? В переміщенні бригад? Так я вважаю що оці переміщення на 50 відсотків відмивання грошей, бо на це відділяється окрема стаття видатків. Ну а інші 50 звичайно ефективні. Під час цих переміщень втрачаються позиції . Чому? Тому що це складний маневр. Одна бригада виходить, а інша заходить. Тобто треба злагодженість. Це на навчаннях майже не відпрацьовувалося. Злагодження на полігонах проводилися слабо. Тобто мало відповідали викликам, які можуть бути. І про це почав говорити лише через 10 років. Що ж це за полковник? Де глобальне мислення. ? У своїх висновках він відстає як мінімум на рік війни. Хоча за отримане ним утримання від платників податків має бути на рік вперед. Правильно ату його. Коли буде хоч якийсь коефіцієнт корисної дії? Не забуваймо про те що в нас таки парламентсько - президентська республіка. Кожен депутат зобов'язаний ініціювати різними способами покращення в обороні. Тобто відповідальний не лише бубочка а і ВЕСЬ парламент із усіма депутатами . Буде не при ділах лише тоді, коли бубочка посадить його у в'язницю. Тоді ок. Він тіпа зробив все що міг. А так просто спригувати на те що він якоби не в зеленому картелі це таке собі. Ха ха ха.
Ви про нього почитайте спочатку. Генерал Марченко особисто розповів про дуже великий вклад Костенко в оборону Миколаїва. Можете на відео у Берези самі пересвідчитись.
Так от, Костенко вирушив в Миколаїв вночі 25, приїхав зранку, а в обіди ту дорогу вже розстрілювали кацапи. Він їхав туди знаючи, що буде практично в осадному місці, про це йому сказав Марченко сам. Приїхавши туди був направлений Марченко на підрив мостів, бо через зелених підар*в у місті під час старту повномасштабки не було жодного саперу який міг би це зробити. Костенко перероблював авіа бомби на місці і підірвав ті мости. Можете здогадатися звідки в нього позивний "Гром" тепер? Ви можете мені не вірити, але інтерв'ю Марченко на ютубі, ідіть і дивіться. Не довіряти Марченко у мене причин нема.

Ну і так, P.S. Костенко не належить до Слуг народу, я не розумію які ви притензії висловлюєте опозиції яка практично ні на що не може впливати через вибір мудрого українського наріду
А що він би міг і не поїхати обороняти Миколаїв? Шановні це його робота. За це йому платять зарплату. Нехай розкаже де вони там всі оці полковники і генерали думали буде напад. Мовчить. То я скажу словами іншого генерала. Що на ставках після попередження америкосами про 16 лютого всі вони у купі вирішили що буде наступ з території окупованих Луганської і Донецької областей. Все. Тобто ті бригади, які в той час були в секторі мали би прийняти удар лише там. Вам цивільним нічогісінько оці діячі не розказували, що фактично напад відбувся 17 лютого. Всі сп Луганської і Донецької області доповідали про артпідготовку на протязі 7 днів. Де були оці розумники із комітетів.? Чого не вжито ніяких заходів.? Бубочка не давав? Та вийди на трибуну, прес-конференцію і доведи до населення про те що відбувається. Хто заважав? Ніхто. Просто в нього той самий бізнес що і у зеленського. Не треба лякати інвесторів. Дороги не зможемо класти. Шашлики і інше. Ха ха ха.
Перепрошую, а Костенка запрошували на ставку? Він був там присутнім? Чи там інші персонажі були і є? ну для чого валити все в одну купу? В Костенка є свої обов`язки і свої можливості. Ви що, хочете, щоб він виконував функції і верховного, і Генштабу і міноборони? Ну? Що і як? Він, по-факту, лише депутат, політик з досить обмеженими можливостями, оскільки опозиційний, на противагу монобільшості. Так він активний, так, він має тяму в тому, про що каже. Ну то для чого в нього зараз кидати гімном? От для чого? Щоб замовк? Ну, хіба, бо ж найвеличнішому незручно
Проблема управління і злагодженості чи при ротації чи при відходах вже не те, що назріла, вже перезріла. Він саме й про то говорить, ну то для чого тут демонстрація фокусу з вентилятором?
Він є полковник СБУ. Інформація в нього є. І була. І представники СБУ є також на ставках. За кожною бригадою є закріплений робітник СБУ. Кожна сп доповідає у бригаду. В бригаді можна взяти любу доповідь службовцю СБУ про те що відбувається на полі бою. Але ж то було не на часі тоді. Тоді був в пріоритеті бізнес на асфальті, як і зараз доречі. Ви хочете бачити в ньому звичайного хлопця з депутатського корпусу який тільки через п'ять років своєї каденції лише спробує поговорити з нічого не мислячим тіпа міністром оборони. Чи не сцена це з 95 кварталу? Хай би заблокував трибуну наприклад щоб не 1,8 млн дронів законтрактувати а 3,6 млн. Якраз оті ще 150 млрд. які оцей костенко проголосував за збільшення видатків бюджету на утримання 16 позицій гівнюків тобто для себе у верховну раду, для суддів, прокурорів, ментів і інших. А я бачу в ньому тіпа , який про всі ці косяки з відведеннями бригад, ротаціями, мобілізаціями, фактичного наступу кацапів 17 лютого і іншою інфою прекрасно все знав і злочинно нічого не робив. Навіть нічого не повідомляв своїм виборцям. Що є найлегше з найлегшого. Але ж ні. Тому якість його лише бажання розмови з непрофесійним міністром сумнівна. Дав інтерв'ю просто бо треба щось там давати. Хоча б. Ха ха ха.
Його робота депутат, взагалі то. Він не є діючим військовим і зп не отимує як військовий. Він запросто міг би залишитися в Києві і нікуди не їхати (як зробили це багато депутатів, а деякі взагалі в західному напрямку виїхали). У вас якось дуже багато особисто до нього претензій, коли всіми військами командує нєлох і до того, що ви пишете призвів саме він. Комітет по обороні не має важелів впливу на командування військами, вони не можуть розгортати війська, ухвалювати рішення кому куди іти і тп, це елемент парламентського контролю за діями силових структур. Постфактум. І враховуючи, що в цьому комітеті купа слуг народу, стає зрозуміло як кастровано він діє.

Щодо наступу, то багато хто попереджав взагалі то, тому я і купила квитки завчасно. Просто багато хто не хотів вірити і слухали виключно бубочку
Тобто в нас депутати ні до чого не причетні? Оригінально. А хто приймав рішення про зміни у законодавстві про мобілізацію? Бубочка подав. А верховна рада проголосувала. А чому так? А тому що вже до 21 року була втілена доктрина чи як там стратегія що заповнювати штатку контрактниками на сто відсотків не треба. Про це він вже сказав тільки зараз. Значить що? Значить він це знав і раніше. Сто відсотків. Щоб для вас було зрозуміліше напишу простіше. Наприклад є шість гармат. На них потрібно шість розрахунків. Тобто треба щоб прийшли контрактники на шість розрахунків. Але стільки людей немає. Значить що.? Пишемо що не треба шість розрахунків контрактників а чотири. На інші дві гармати доберемо якщо що при мобілізації. А фактично тих контрактників є лише на три гармати. Якщо буде треба то вкинемо добровольців. Отак розрахували одні. А депутати за це проголосували. Отак і зустріли кацапів з 50 відсотками особового складу. Плюс безмежна мобілізація по бажанню бубочки. За це також проголосували. Поки залучать добровольців втрачається час. Ха ха ха.
БУГАГА !!! Ліплене - чому ж адмін видалив мій коментар - це перший доказ що ліплене !
Ніт. То змінили не систему, а головкома. Система та сама - гентаб по факту - це ОПа, те що зветься Генштабом - канцелярія при ОПі. На посади підбирають не військові військовиз, а цивільні ухилянти лояльних. Доповідають на гиру не ситуацію за фактом, а те, що має успіх на тєлємарафоні. Послухайте крайній виступ Бутусова.
Той виступ, де він розповідає про заміну майже всіх комбригів? Так, слухав. Це пи...дець.
У 24-ій змінили тричі. 🥴
Бутусов казав, що в якійсь бригаді вже 5 чи 6 комбригів змінилося. Немає слів
Потрібно змінювати тільки систему управління військом чи управління всією країною, яка скочується в прірву, завдяки злучці ху@ла і Зермаків?

https://x.com/Bykvu

Букви



https://x.com/Bykvu

Бюджетний комітет ВР відхилив пропозицію щодо зарахування військового збору до спеціального фонду для фінансування сектору безпеки і оборони, - членкиня комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепка Ніна Южаніна.

У 2025 році ці надходження спрямовуватимуться до загального бюджету, що зокрема передбачає фінансування підвищення зарплати прокурорам, пояснила Южаніна.
А то, щоб деребанити без проблем. Прокурорам ж на зарплату і компенсацію "по-інвалідності" не вистачає, депутатам всіляким з їх помічниками, ну і ОПа ж жерти хоче. Так що безпека і оборона обійдеться. Тут справи в них важливіші, а не якась там оборона...
@poroshenko

Влада скоротила фінансування Міністерства оборони. А куди ж пішли ті гроші, які мали б бути спрямовані на Збройні Сили України? Проєктом Держбюджету-2025 передбачено підвищення заробітних плат:

Верховна Рада України - на 26,2%

Офіс Президента - на 11,2%
Кабмін - на 19,7%

Прокуратура - на 25,8%

САП - на 71,2%

БЕБ - на 75%

Нацкомісія з цінних паперів - на 38,2%

Суди - на 9,3%

Податкова - на 39,3%

Митниця - на 15,4%

Бачимо, що Верховна Рада та Офіс Президента себе не образили.
А цікаво,чи є в нас опозиція, чи здатна вона заблокувати прийняття злочинних рішень???
Яким чином? Близнюки-брати "слуги" Зеленського та ОПЗЖ разом із підєрмаківською частиною Голосу своїми спільними голосуваннями долають будь-які законні спроби опозиції запобігти прийняттю антиукраїнських законів.

А що, у БЮТ, Голосі та ЄС чоловіки перевелися???
У "слуг" та ОПЗЖ істот чоловічої статі набагато більше.
Про опозицію і взагалі, про здоровий глузд треба було в квітні 19-го думати. А сьогодні, хіба, хоть паржьом і па-пріколу...
А про блокування трибуни вже не йдеться? Перевелися козаки у Раді, немає кому яценюка за яйця винести? А колись литвина парасольками від яєць захищали...
Загинув той хто виносив.
Найцікавіше, що це запитує та людина, яка свого часу говорила "якщо що піде не так, ми його знесемо"
"...чому Україна - єдина у світі у ХІХ-ХХІ століттях армія, яка не воює дивізіями і корпусами..."

Тільки професійні військові і експерти можуть вести дискусію щодо методів керівництва армією.
Але.
Якщо це правда, що в українській армії зерігається допотопна система управління - то причина "чому" кожень день бачить свою небриту харю "типу-президента" і "типу-верховного говнокомандувача" у дзеркалі. Це блазень на троні, Зеленський, якщо що...
Ну так якраз Костенко і є професійним військовим - офіцер, в АТО був, кіборг...
Не заперечую. Зі свічкою не стояв. А мова йде про те, що першо-джерело проблем у армії - блазень Зеленський і його наглядач Єрмак. Це вони з подачі кремля розігнали професійне керівництво армії і насадили держиморд "чего ізволітє" на чолу із іржавим совком Сирським.
От пан Костенко і мав би так і сказати, але ніт - не скаже. Якщо Зеленського не турнути - розмови про проблеми в армії не мають сенсу - проблеми залишаться і ще й погіршаться.
Що толку, що Костенко і парочка інших адекватних профі щось там "порадять". Кому порадять? Єрмаку? Зеленському? Сирському? Ця похоронна бригада ЗСУ - самодури, шкідники і невігласи. Вони з принципу не будуть слухати розумних людей.
Скільки зайцю не радь, а вузол вухами він не зав'яже...
"Слуги" крадуть, як останній раз.
Це саботаж імені дєрьмака.
478 км² территории Украины оккупировала РФ с начала октября - это наибольший "прирост" с марта 2022 года, - https://www.welt.de/politik/ausland/article254234982/Ukraine-Krieg-Russland-verzeichnet-im-Oktober-groessten-**************-seit-2022.html WELT

На прошлой неделе, к примеру, было захвачено 196 км².
Не систему управлінням війска йолоп ! А систему управління Державою від якої система управління військом похідна
Ну за систему управління державою проголосували в 2019 му. Сподіваюсь 73% все влаштовує.
З 91 року виборів не існувало це все інсценування для дурних кроликів!
Перші вибори потенційно можуть пройти якщо ми здобудем національну державу і національний уряд порятунку
Та звісно, не існувало))) Уявімо, що ми якимось чином можемо телепортуватися в 91 рік і запропонувати наріду самих чесних і самих професійних про українських політиків. І що, їх би вибрали? Самі знаєте, що ні))) Тоді панували настрої міру-дружби-жвачки з рашкою, і ніякі політики цього б не поміняли. Чорновола вибрали? Чим не нормальний про український політик був?
Досить вже знімати відповідальність з виборіців, роблячи вигляд, що вони ні на що не впливають
Генштаб продовжує ігнорувати проблеми на фронті. Хороших новин знову немає - Том Купер та Дональд Гілл. https://ipress.ua/articles****************************************************************************************************************.html Рекомендую до прочитання.
якщо немає навіть намагань її змінити, складається враження, що трагедія - це саме те, чого чекають... люди у війську закінчіться раніше того, коли хтось зрозуміє, що ми ніколи не переможемо кацапів чисельністю та старими совковими методами помноженими на хаос в управлінні...
Р.Костенко толковий СБУ-шник. Не піарщик.
А рік назад - коли ми тормознулись - чого мовчав? - тепер розвиднілось?
polini orop Клоуна зараз змінити не можна а систему управління можна.
А Умеров тут до чого? Наче він щось тямить у військовій справі чи вирішує......
Це ж саме не переставали повторювати багато хто з справжніх патріотів (а не зомбі від "марафону"). Й повторюють й сьогодні. Але ж їх ці ж самі недоумки-псевдопатріоти оголошують зрадниками та й ще ініціюють відкриття проти них кримінальні справи. Наприклад - Арестович.
Сімонянша, ти? Жери бобра, курва...
якщо ресурсів набагато менше ніж у противника, то одним управлінням навряд чи врятуєш ситуацію
У Наполеона виходило...
треба срочно знайти Наполеона, інакше - срака
Залужного срочно возвращать и не спрашивая у опы ,а если упрется сносить ее вместе с боневтиком к ****** ибо оно и так уже просроченное и чем только не воняет и оманскими договорняками и стамбульскими
що заважало Залужному лишитися в армії? з його досвідом, знаннями у військовій справі і народною підтримкою ? можна було б показати характер, а не втікати в Лондон, до того ж робити себе непридатним. Треба, щоб він був той характер, щоб його показати і щоб була впевненість в своїй правоті. Казки про надефективних генералів, які можуть врятувати ситуацію, то як казка про доброго царя.
И у Залужного Хоть при нем тоже отступали и теряли территории но не такими темпами как при этом ,который на догоду опе и для кратковременного пиар эффекта самые боеспособные войска на захват Суджы послал ,оголив фронт на донбассе. И теперь самое время этой зелёной швали спросить ,а стоит ли эта самая Суджа Угледара и Селидово или Курахово с Покровском,которые на очереди
Військами мають командувати військові. Міністром оборони має бути військова, освідчена людина з бойовим досвідом. Генеральним штабом має керувати людина військова, з бойовим досвідом, знаюча театр військових дій. Паркетний генерал на посаді командувача це катастрофа. Це неминуча поразка і втратата багатьох життів воїнів і цивільних. Зараз читаю, що з Маріуполя в бік Бердянська їдуть ворожі колони техніки, посеред білого дня. Питання, чому вони досі їдуть?! Такі перекиди техніки зазвичай проходять вночі. Значить вони не бояться їхать?! Звісно я не спеціаліст, але навіть школяр знає, що по таким колонам має відпрацювати артилерія та авіація. Скільки радості було, коли ф16 прибули в Україну. І де вони?
Ф16 мало та вони можливо і не мають відповідних ракет, просто втратимо їх якщо почнемо використовувати проти орківської авіації у яких 100 шт су35.

Бойові генерали також різні бувають, той що влаштував шикування коли Ікандер прилетів, ніби ж також бойовий, просто був замішаний у котрабанді до сєпарів. Доречі його справа затихла, по одному пункту звинувачень уже в урні.

А такого як Купол не допустять, поперше забагато почав говорити про втрати а це портило політичну картину, та міг не погодитись з вищестоячими та їх стрілками на карті а таке в совковому управлінні де генерал завжди правий ніхто не любить.
Україну зливають за планом....умеров, про-сирський мають за все відповісти разом з віслюком і дерьмаком
Зеленський обезголовив генштаб із Залужним на чолі. З тих пір одні здачі і м'ясне шапкозакидництво. Тім Купер всі причини проаналізував і пояснив в свіжому огляді
