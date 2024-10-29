Если систему управления войском не изменить, это может закончиться трагически, - нардеп "Голоса", воин Костенко

В ближайшее время Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на встрече с министром обороны Рустемом Умеровым обсудит систему изменения управления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко.

Парламентарий отметил, что существующая система, которая предусматривает функционирование оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок войск, была эффективной в начале полномасштабного вторжения, когда военное командование должно было быстро перебрасывать бригады на разные направления.

Если систему не изменят, это "может закончиться трагически", добавил он.

"Сейчас даже враг понял, что нужно переходить на соединения, объединения, дивизии, корпуса, и нужно делегировать больше полномочий именно на эти структуры, на устойчивые постоянные структуры, а не на структуры, когда командиры иногда не знают фамилии командиров бригад, которые им придаются, потому что их насколько много, что они не в состоянии ими управлять. Это уже говорят все, и это вопрос, который мы и перед министерством обороны (поднимаем. - Ред.). Я скажу, что у нас в ближайшее время будет министр на заседании комитета, и в том числе я буду еще раз эти вопросы поднимать, потому что это важный вопрос, который, если не решить, то это может закончиться трагически", - отметил Костенко.

По словам парламентария, российская армия сейчас имеет существенное преимущество в ресурсах, поэтому ей удается побеждать на поле боя.

"Можно проигрывать в какой-то момент. В этот момент мы проигрываем на поле боя в плане того, что противник превосходит нас в ресурсах. И противник наступает, а у нас нет устойчивой обороны, к сожалению. Много факторов для этого: это и ошибки в управлении, это вопрос отсутствия нормального количества ресурсов. А с начала войны мы не были им обеспечены больше, чем на 50%, и Россия всегда преобладает в этом. Проблемы с вовремя вырытыми фортификациями (также есть. - Ред.)", - пояснил нардеп.

Костенко предполагает, что ситуация может быть еще хуже, если не решать проблемные вопросы. Но несмотря на это, народный депутат не считает текущую ситуацию на поле боя безнадежной.

"Сейчас просто противник имеет инициативу и имеет преимущество. Таким образом, последствия на войне - когда ты имеешь инициативу, преимущество, когда ты имеешь больше боеприпасов, когда ты имеешь более устойчивую систему управления, ты наступаешь - ты побеждаешь. Это ситуация в настоящее время, но еще раз - это не трагедия", - подытожил секретарь комитета.

