Если систему управления войском не изменить, это может закончиться трагически, - нардеп "Голоса", воин Костенко
В ближайшее время Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на встрече с министром обороны Рустемом Умеровым обсудит систему изменения управления.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко.
Парламентарий отметил, что существующая система, которая предусматривает функционирование оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок войск, была эффективной в начале полномасштабного вторжения, когда военное командование должно было быстро перебрасывать бригады на разные направления.
Если систему не изменят, это "может закончиться трагически", добавил он.
"Сейчас даже враг понял, что нужно переходить на соединения, объединения, дивизии, корпуса, и нужно делегировать больше полномочий именно на эти структуры, на устойчивые постоянные структуры, а не на структуры, когда командиры иногда не знают фамилии командиров бригад, которые им придаются, потому что их насколько много, что они не в состоянии ими управлять. Это уже говорят все, и это вопрос, который мы и перед министерством обороны (поднимаем. - Ред.). Я скажу, что у нас в ближайшее время будет министр на заседании комитета, и в том числе я буду еще раз эти вопросы поднимать, потому что это важный вопрос, который, если не решить, то это может закончиться трагически", - отметил Костенко.
По словам парламентария, российская армия сейчас имеет существенное преимущество в ресурсах, поэтому ей удается побеждать на поле боя.
"Можно проигрывать в какой-то момент. В этот момент мы проигрываем на поле боя в плане того, что противник превосходит нас в ресурсах. И противник наступает, а у нас нет устойчивой обороны, к сожалению. Много факторов для этого: это и ошибки в управлении, это вопрос отсутствия нормального количества ресурсов. А с начала войны мы не были им обеспечены больше, чем на 50%, и Россия всегда преобладает в этом. Проблемы с вовремя вырытыми фортификациями (также есть. - Ред.)", - пояснил нардеп.
Костенко предполагает, что ситуация может быть еще хуже, если не решать проблемные вопросы. Но несмотря на это, народный депутат не считает текущую ситуацию на поле боя безнадежной.
"Сейчас просто противник имеет инициативу и имеет преимущество. Таким образом, последствия на войне - когда ты имеешь инициативу, преимущество, когда ты имеешь больше боеприпасов, когда ты имеешь более устойчивую систему управления, ты наступаешь - ты побеждаешь. Это ситуация в настоящее время, но еще раз - это не трагедия", - подытожил секретарь комитета.
Подробнее о том, почему Украина - единственная в мире в ХІХ-ХХІ веках армия, которая не воюет дивизиями и корпусами, читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Роман Васильович Костенко (нар. 21 жовтня 1983) - секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Народний депутат України 9-го скликання. Ветеран АТО, «кіборг». У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.
Військовий позивний - «Гром». З квітня 2014 року по травень 2019 року брав активну участь у воєнних діях під час проведення АТО/ООС. У 2005 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ (спеціальність «Бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з'єднань) Сухопутних військ».
Чи може "воїни" то паяци з 95-го кварталу і всіляка шмаль?
Можна, звичайно, й Костенку претензії пред`являти, він не святий. Але, в першу чергу, винен в тому всьому "мудрий наріт", який то все в квітні 19-го натворив. Так що...
До речі, він підносить питання провалу в управлінні армією. А що, може не на часі? Бач, голос підняв. Атуууу його, атууу
Так от, Костенко вирушив в Миколаїв вночі 25, приїхав зранку, а в обіди ту дорогу вже розстрілювали кацапи. Він їхав туди знаючи, що буде практично в осадному місці, про це йому сказав Марченко сам. Приїхавши туди був направлений Марченко на підрив мостів, бо через зелених підар*в у місті під час старту повномасштабки не було жодного саперу який міг би це зробити. Костенко перероблював авіа бомби на місці і підірвав ті мости. Можете здогадатися звідки в нього позивний "Гром" тепер? Ви можете мені не вірити, але інтерв'ю Марченко на ютубі, ідіть і дивіться. Не довіряти Марченко у мене причин нема.
Ну і так, P.S. Костенко не належить до Слуг народу, я не розумію які ви притензії висловлюєте опозиції яка практично ні на що не може впливати через вибір мудрого українського наріду
Проблема управління і злагодженості чи при ротації чи при відходах вже не те, що назріла, вже перезріла. Він саме й про то говорить, ну то для чого тут демонстрація фокусу з вентилятором?
Щодо наступу, то багато хто попереджав взагалі то, тому я і купила квитки завчасно. Просто багато хто не хотів вірити і слухали виключно бубочку
Те що бачимо зараз - результат.
https://x.com/Bykvu
Букви
https://x.com/Bykvu
Бюджетний комітет ВР відхилив пропозицію щодо зарахування військового збору до спеціального фонду для фінансування сектору безпеки і оборони, - членкиня комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепка Ніна Южаніна.
У 2025 році ці надходження спрямовуватимуться до загального бюджету, що зокрема передбачає фінансування підвищення зарплати прокурорам, пояснила Южаніна.
Влада скоротила фінансування Міністерства оборони. А куди ж пішли ті гроші, які мали б бути спрямовані на Збройні Сили України? Проєктом Держбюджету-2025 передбачено підвищення заробітних плат:
Верховна Рада України - на 26,2%
Офіс Президента - на 11,2%
Кабмін - на 19,7%
Прокуратура - на 25,8%
САП - на 71,2%
БЕБ - на 75%
Нацкомісія з цінних паперів - на 38,2%
Суди - на 9,3%
Податкова - на 39,3%
Митниця - на 15,4%
Бачимо, що Верховна Рада та Офіс Президента себе не образили.
Тільки професійні військові і експерти можуть вести дискусію щодо методів керівництва армією.
Але.
Якщо це правда, що в українській армії зерігається допотопна система управління - то причина "чому" кожень день бачить свою небриту харю "типу-президента" і "типу-верховного говнокомандувача" у дзеркалі. Це блазень на троні, Зеленський, якщо що...
От пан Костенко і мав би так і сказати, але ніт - не скаже. Якщо Зеленського не турнути - розмови про проблеми в армії не мають сенсу - проблеми залишаться і ще й погіршаться.
Скільки зайцю не радь, а вузол вухами він не зав'яже...
На прошлой неделе, к примеру, было захвачено 196 км².
Перші вибори потенційно можуть пройти якщо ми здобудем національну державу і національний уряд порятунку
Досить вже знімати відповідальність з виборіців, роблячи вигляд, що вони ні на що не впливають
Бойові генерали також різні бувають, той що влаштував шикування коли Ікандер прилетів, ніби ж також бойовий, просто був замішаний у котрабанді до сєпарів. Доречі його справа затихла, по одному пункту звинувачень уже в урні.
А такого як Купол не допустять, поперше забагато почав говорити про втрати а це портило політичну картину, та міг не погодитись з вищестоячими та їх стрілками на карті а таке в совковому управлінні де генерал завжди правий ніхто не любить.