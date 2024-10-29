Якщо систему управління військом не змінити, то це може закінчитись трагічно, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Найближчим часом Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки на зустрічі із міністром оборони Рустемом Умєров обговорить систему зміни управління.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко.
Парламентар зазначив, що наявна система, яка передбачає функціонування оперативно-стратегічних і оперативно-тактичних угруповань військ, була ефективною на початку повномасштабного вторгнення, коли військове командування мало швидко перекидати бригади на різні напрямки.
Якщо систему не змінять, це "може закінчитись трагічно", додав він.
"Зараз навіть ворог зрозумів, що потрібно переходити на з’єднання, об’єднання, дивізії, корпуси, і потрібно делегувати більше повноважень саме на ці структури, на стійкі постійні структури, а не на структури, коли командири іноді не знають прізвища командирів бригад, які їм придаються, бо їх наскільки багато, що вони не в змозі ними керувати. Це вже кажуть усі, і це питання, яке ми і перед міністерством оборони (порушуємо. - Ред.). Я скажу, що в нас найближчим часом буде міністр на засіданні комітету, і в тому числі я буду ще раз ці питання порушувати, тому що це важливе питання, яке, якщо не вирішити, то це може закінчитись трагічно", - зазначив Костенко.
За словами парламентаря, російська армія зараз має суттєву перевагу в ресурсах, тому їй вдається перемагати на полі бою.
"Можна програвати в якийсь момент. В цей момент ми програємо на полі бою в плані того, що противник переважає нас у ресурсах. І противник наступає, а в нас немає стійкої оборони, на жаль. Багато є факторів для цього: це і помилки в управлінні, це питання відсутності нормальної кількості ресурсів. А з початку війни ми не були ним забезпечені більше, ніж на 50%, і Росія завжди переважає в цьому. Проблеми з вчасно виритими фортифікаціями (також є. - Ред.)", - пояснив нардеп.
Костенко припускає, що ситуація може бути ще гіршою, якщо не розв'язувати проблемні питання. Та попри це, народний депутат не вважає поточну ситуацію на полі бою безнадійною.
"Зараз просто противник має ініціативу і має перевагу. Таким чином, наслідки на війні - коли ти маєш ініціативу, перевагу, коли ти маєш більше боєприпасів, коли ти маєш більш стійку систему управління, ти наступаєш - ти перемагаєш. Це ситуація на даний час, але ще раз - це не трагедія", - підсумував секретар комітету.
Докладніше про те, чому Україна - єдина у світі у ХІХ-ХХІ століттях армія, яка не воює дивізіями і корпусами, читайте в матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
Роман Васильович Костенко (нар. 21 жовтня 1983) - секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Народний депутат України 9-го скликання. Ветеран АТО, «кіборг». У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.
Військовий позивний - «Гром». З квітня 2014 року по травень 2019 року брав активну участь у воєнних діях під час проведення АТО/ООС. У 2005 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ (спеціальність «Бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з'єднань) Сухопутних військ».
Чи може "воїни" то паяци з 95-го кварталу і всіляка шмаль?
Можна, звичайно, й Костенку претензії пред`являти, він не святий. Але, в першу чергу, винен в тому всьому "мудрий наріт", який то все в квітні 19-го натворив. Так що...
До речі, він підносить питання провалу в управлінні армією. А що, може не на часі? Бач, голос підняв. Атуууу його, атууу
Так от, Костенко вирушив в Миколаїв вночі 25, приїхав зранку, а в обіди ту дорогу вже розстрілювали кацапи. Він їхав туди знаючи, що буде практично в осадному місці, про це йому сказав Марченко сам. Приїхавши туди був направлений Марченко на підрив мостів, бо через зелених підар*в у місті під час старту повномасштабки не було жодного саперу який міг би це зробити. Костенко перероблював авіа бомби на місці і підірвав ті мости. Можете здогадатися звідки в нього позивний "Гром" тепер? Ви можете мені не вірити, але інтерв'ю Марченко на ютубі, ідіть і дивіться. Не довіряти Марченко у мене причин нема.
Ну і так, P.S. Костенко не належить до Слуг народу, я не розумію які ви притензії висловлюєте опозиції яка практично ні на що не може впливати через вибір мудрого українського наріду
Проблема управління і злагодженості чи при ротації чи при відходах вже не те, що назріла, вже перезріла. Він саме й про то говорить, ну то для чого тут демонстрація фокусу з вентилятором?
Щодо наступу, то багато хто попереджав взагалі то, тому я і купила квитки завчасно. Просто багато хто не хотів вірити і слухали виключно бубочку
Те що бачимо зараз - результат.
Бюджетний комітет ВР відхилив пропозицію щодо зарахування військового збору до спеціального фонду для фінансування сектору безпеки і оборони, - членкиня комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепка Ніна Южаніна.
У 2025 році ці надходження спрямовуватимуться до загального бюджету, що зокрема передбачає фінансування підвищення зарплати прокурорам, пояснила Южаніна.
Влада скоротила фінансування Міністерства оборони. А куди ж пішли ті гроші, які мали б бути спрямовані на Збройні Сили України? Проєктом Держбюджету-2025 передбачено підвищення заробітних плат:
Верховна Рада України - на 26,2%
Офіс Президента - на 11,2%
Кабмін - на 19,7%
Прокуратура - на 25,8%
САП - на 71,2%
БЕБ - на 75%
Нацкомісія з цінних паперів - на 38,2%
Суди - на 9,3%
Податкова - на 39,3%
Митниця - на 15,4%
Бачимо, що Верховна Рада та Офіс Президента себе не образили.
Тільки професійні військові і експерти можуть вести дискусію щодо методів керівництва армією.
Але.
Якщо це правда, що в українській армії зерігається допотопна система управління - то причина "чому" кожень день бачить свою небриту харю "типу-президента" і "типу-верховного говнокомандувача" у дзеркалі. Це блазень на троні, Зеленський, якщо що...
От пан Костенко і мав би так і сказати, але ніт - не скаже. Якщо Зеленського не турнути - розмови про проблеми в армії не мають сенсу - проблеми залишаться і ще й погіршаться.
Скільки зайцю не радь, а вузол вухами він не зав'яже...
На прошлой неделе, к примеру, было захвачено 196 км².
Перші вибори потенційно можуть пройти якщо ми здобудем національну державу і національний уряд порятунку
Досить вже знімати відповідальність з виборіців, роблячи вигляд, що вони ні на що не впливають
Бойові генерали також різні бувають, той що влаштував шикування коли Ікандер прилетів, ніби ж також бойовий, просто був замішаний у котрабанді до сєпарів. Доречі його справа затихла, по одному пункту звинувачень уже в урні.
А такого як Купол не допустять, поперше забагато почав говорити про втрати а це портило політичну картину, та міг не погодитись з вищестоячими та їх стрілками на карті а таке в совковому управлінні де генерал завжди правий ніхто не любить.