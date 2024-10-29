Якщо систему управління військом не змінити, то це може закінчитись трагічно, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Найближчим часом Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки на зустрічі із міністром оборони Рустемом Умєров обговорить систему зміни управління.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко.

Парламентар зазначив, що наявна система, яка передбачає функціонування оперативно-стратегічних і оперативно-тактичних угруповань військ, була ефективною на початку повномасштабного вторгнення, коли військове командування мало швидко перекидати бригади на різні напрямки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ймовірна втрата Покровська не обвалить фронт. Головне - щоб це не спричинило серію катастроф, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Якщо систему не змінять, це "може закінчитись трагічно", додав він.

"Зараз навіть ворог зрозумів, що потрібно переходити на з’єднання, об’єднання, дивізії, корпуси, і потрібно делегувати більше повноважень саме на ці структури, на стійкі постійні структури, а не на структури, коли командири іноді не знають прізвища командирів бригад, які їм придаються, бо їх наскільки багато, що вони не в змозі ними керувати. Це вже кажуть усі, і це питання, яке ми і перед міністерством оборони (порушуємо. - Ред.). Я скажу, що в нас найближчим часом буде міністр на засіданні комітету, і в тому числі я буду ще раз ці питання порушувати, тому що це важливе питання, яке, якщо не вирішити, то це може закінчитись трагічно", - зазначив Костенко.

За словами парламентаря, російська армія зараз має суттєву перевагу в ресурсах, тому їй вдається перемагати на полі бою.

Також читайте: У WSJ завищили дані про втрати України на фронті, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

"Можна програвати в якийсь момент. В цей момент ми програємо на полі бою в плані того, що противник переважає нас у ресурсах. І противник наступає, а в нас немає стійкої оборони, на жаль. Багато є факторів для цього: це і помилки в управлінні, це питання відсутності нормальної кількості ресурсів. А з початку війни ми не були ним забезпечені більше, ніж на 50%, і Росія завжди переважає в цьому. Проблеми з вчасно виритими фортифікаціями (також є. - Ред.)", - пояснив нардеп.

Костенко припускає, що ситуація може бути ще гіршою, якщо не розв'язувати проблемні питання. Та попри це, народний депутат не вважає поточну ситуацію на полі бою безнадійною.

"Зараз просто противник має ініціативу і має перевагу. Таким чином, наслідки на війні - коли ти маєш ініціативу, перевагу, коли ти маєш більше боєприпасів, коли ти маєш більш стійку систему управління, ти наступаєш - ти перемагаєш. Це ситуація на даний час, але ще раз - це не трагедія", - підсумував секретар комітету.

Докладніше про те, чому Україна - єдина у світі у ХІХ-ХХІ століттях армія, яка не воює дивізіями і корпусами, читайте в матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Також дивіться: Мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років, - нардеп "Голосу", воїн Костенко. ВIДЕО