Мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років, - нардеп "Голосу", воїн Костенко. ВIДЕО

Мобілізаційний вік в Україні має бути понижено до 20 років.

Про це в ефірі "Говорить великий Львів" заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"У всьому світі немає такого, що люди з 20, з 18 років не призиваються. Мені пишуть мої колеги, конгресмени, які кажуть: "Ми вам даємо озброєння, ви кажете, що у вас немає людей, а як це у вас до 25 років не призивають?". Мені важко пояснити, бо я не знаю. У мене юридично є відповідь, що у нас прописано в законі, але реально, коли ми б'ємось у найжорсткішій війні, а в нас хтось призивається, а хтось не призивається", - зазначив він.

"У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримаємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. А я кажу, що якщо вони не хочуть зараз іти захищати нашу країну, значить вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою Батьківщину. Зараз не про всіх кажу. Тому моя позиція така: хай не з 18, хай з 20 років ми маємо призивати, комплектувати та всі разом битися за нашу країну", - додав парламентар.

Нагадаємо, 2 квітні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку до 25 років.

Водночас спікер ВР Руслан Стефанчук заявив, що питання зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається, оскільки країна має необхідний мобілізаційний ресурс.

