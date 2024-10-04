Мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років, - нардеп "Голосу", воїн Костенко. ВIДЕО
Мобілізаційний вік в Україні має бути понижено до 20 років.
Про це в ефірі "Говорить великий Львів" заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.
"У всьому світі немає такого, що люди з 20, з 18 років не призиваються. Мені пишуть мої колеги, конгресмени, які кажуть: "Ми вам даємо озброєння, ви кажете, що у вас немає людей, а як це у вас до 25 років не призивають?". Мені важко пояснити, бо я не знаю. У мене юридично є відповідь, що у нас прописано в законі, але реально, коли ми б'ємось у найжорсткішій війні, а в нас хтось призивається, а хтось не призивається", - зазначив він.
"У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримаємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. А я кажу, що якщо вони не хочуть зараз іти захищати нашу країну, значить вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою Батьківщину. Зараз не про всіх кажу. Тому моя позиція така: хай не з 18, хай з 20 років ми маємо призивати, комплектувати та всі разом битися за нашу країну", - додав парламентар.
Нагадаємо, 2 квітні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку до 25 років.
Водночас спікер ВР Руслан Стефанчук заявив, що питання зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається, оскільки країна має необхідний мобілізаційний ресурс.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А 40-50-річні зі своїми болячками хай тримають економіку, бо в них є потрібні стаж і навики, а 25-річний після універу нічого не вміє...
против
"То есть у нас стоят бригады без оружия. У нас стоит резерв. У нас стоит 14 бригад не укомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали, говорили, что пакеты должны приходить, но они идут медленно"
Получается, что оружие дают, но его не хватает даже на уже призванных
Может же спросить у своих коллег, почему 31 танк, а не 300 танков?
Почему 0 самолетов, и даже мест нет для обучения
и т.д.
Ширятиси і бухати - діти? Від ліннощів шукати "легкого заробітку" палити авто - то діти?
Нехай роблять щось для свого ж майбутного !!!
Хіба що командний состав. А в нас не збройні сили а якийсь пенсійний фонд.Ясно що ні хто не
хоче відправляти своїх дітей на війну.Але якщо нас захватять москалі вони не будуть вмовляти
хочеш не хочеш ,18 років і вперьод на освобождение русскоговорящих граждан Европы.
тому 20 років - це дурня Костенко
Не кількість а якість вимагає епоха від Нації!
Зараз відбуваються епохальні події, або український народ, Україна, дасть відпір дикій_відсталій_імперії-терористу-вбивці московії, вижене назавжди московію зі своєї землі, давши добряче по зубам, або московія таки свого доб'ється і знищить український народ і Україну як таку.
=======
А де знаходиться "vlad test1", правильно розумію що відповідно до прапорця Іспанії біля нікнейму, то "vlad test1" знаходиться зараз в Іспанії ?
І "vlad test1", з Іспанії щось "пи..ть"
(користуючись московитською лексикою "vlad test1")
, стосовно народного депутата України Костенко
( Роман Васильович Костенко (нар. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 21 жовтня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1983 1983 ) - секретар https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8,_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8 парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_9-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 9-го скликання https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 Ветеран https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АТО , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83) «кіборг». )
, який
(Роман Костенко )
займаючись і законотворчою діяльністю, в період перерви в роботі Верховної Ради України
( перерва в роботі Верховної Ради України з 24 липня 2024 по 21 серпня 2024 року: " "Не канікули": Стефанчук пояснив місячну перерву в засіданнях Ради" https://www.rbc.ua/rus/news/ne-kanikuli-stefanchuk-poyasniv-misyachnu-1721807591.html )
, приймав участь
( "Я зараз перебуваю перед Російською Федерацією. Вибачте, що без дозволу, але все-таки піду туди з нашими Силами оборони, а потім уже напишу заяву про відрядження" https://www.unian.ua/war/boji-v-kurskiy-oblasti-nardep-kostenko-zapisav-video-z-kordonu-12726189.html )
в допомозі Збройним Силам України зі зброєю в руках
(а не десь на курорт якийсь їздив, як наприклад, кум єрмака, "слуга народу" тищенко, в свій час в Тайланд: " "Слуга" Тищенко гайнув у Таїланд до "української громади"" 26 січня 2023 https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/26/7386632/ )
, бо наприклад в роботі саме по профілю парламентаря, допомагати воякам Збройних Сил України, Роману Костенко, стефанчук
(від пропрезидентської фракції "слуга народу"
(233 голоси в Верховній Раді України, тобто має монополію на прийняття законів, тобто більше половини складу парламенту 225 депутатів + 1 голос = 226 мінімальних голосів для прийняття закону, окрім поправок в конституцію коли треба 300 голосів для прийняття рішення.)
.)
, який є спікером парламенту України, створює перепони
("«Перед потягом сказали «вибачте» - депутат Костенко про скасування відрядження до Мюнхена"
" «Перед самим потягом мені сказали «вибачте» - (після того, як) вранці сказали, що «відрядження є, все нормально - Мюнхенська конференція, вперед, захищати інтереси країни». А на вечір сказали: «Вибач, ти нас неправильно зрозумів, нема такої команди, щоб ти виїжджав за кордон», - розповів Роман Костенко.
Він також зазначив, що Верховній Раді команду на відрядження дають із Офісу президента. «Там є спеціальні люди, які вирішують, кому їхати за кордон, а кому ні. А Рада це виконує», - додав Костенко."
07 березня 2024
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kostenko-skasuvannja-vidryadzhennja-za-kordon/32850835.html )
?
Хоча таку тему
(зрозуміло що непопулярну для рейтингу, яку підняв Костенко в новині під якою тут дописи.)
, мав би піднімати в першу чергу президент
(бо президент є відповідальним за мобілізацію, що можна зрозуміти, з відповіді Ірини Геращенко, адресованій одіозній депутатці від "слуга народу" безуглій:
"Відповідальним за мобілізацію є виключно Президент України"
23.12.2023
https://tverezo.info/post/182800
(там розяснюється з посиланнями на статті і пункти Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".).)
...
Залужний не підтримує мобілізацію молоді 18-25 років, адже, на його думку, ця вікова категорія - це майбутнє України. До цього можна прийти лише у крайньому разі. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fis.gd%2Fok6Zfm%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3Ul1mFlR-Ht69aRjhUXAdkW-i5182EcwY7grqnUrVLapRhuCwBI6MP9Iw_aem_A5YXqbfjw_UetQV19phKiw&h=AT01yzwQu0LIX43uc2kAFCgQG6KsV51cTFidrP0MO61C-tOxbAz2If2ZhCO6stXbjSDhH8AeGK7aoCPIjJN63yRnuiXIYUK4n9IS6KtmAN1pnlBxoCc6BDZV9EOodJUFMKQIoVfAqw&__tn__=-UK*F https:/
Про це він розповів під час зустрічі з українськими студентами в Лондоні 3 жовтня.
визнаю, що був неправий у цьому випадку
інформацію не перевірив, бо про мобілізацію всіх підряд дуже часто говорять ті, хто сам не воював і не збирається
а геолокацію Starlink лупашить яку заманеться
В даний момент, відкликаю свою підозру в тому, що "Ali Babaika" московит
(як мені здалось на той () момент, саме по причині кричущої необізнаності "Ali Babaika", в тому, ким являється пан Роман Костенко.)
.
А так, на майбутнє
(по бажанню "Ali Babaika", прийняти до відома далі наведену інформацію, або ні.)
, напевно завжди треба все перепровіряти
(будь-яку інформацію, особливо яка направлена на емоції = тобто першочергове завдання ворожої пропаганди, це розштурхати емоції у об'єкта пропаганди, щоб відключити раціо, яке відповідальне за логіку, і керувати поведінкою об'єкта пропаганди, за допомогою емоцій.)
, щоб в майбутньому, знову десь на емоціях, не піти в одному тренді з "хейтерами"
(хто зна, може по малограмотності ті "хейтери" щось пишуть, а може за гроші роль у них, щоб емоційно, відвести від раціонального аналізу інформації, аналізу на основі логіки.)
по відношенню до якоїсь людини, пишучи подібні до тих "хейтерів" дописи, стосовно людини, яка не заслуговує на "хейтерсьво" на свою адресу.
Тому (як депутат) замість обіцяних законів ротації та демобілізації каже цю зовсім не потрібну ідеєю.
Пане Костенко, Вам треба залишати (звільнитись) державні посади бо ви некомпетентні.
Бо іншого виходу немає.
Тому воїн Костенко правий.
Вік та стать не можуть звільняти від служби: жінки з 18 та чоловіки з 18 є придатними для служби у ЗСУ.
Конституція не звільняє їх від обов'язків.
Пробеми не існує з ресурсом, існує проблема з держапаратом, який має намір вижити, але відправити на смерть дітей платників податків.
Якого дідька 18-20 літній має воювати, поки якийсь держслужбовець, який утримується платниками податків, батьками цих дітей, буде собі і далі сидіти рівно на сраці.
"Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення 18 років. "
То ж право голосу за Зє- треба заслужити службою у ЗСУ.
Між ними прірва.