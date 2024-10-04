Мобилизационный возраст в Украине должен быть с 20 лет, - нардеп "Голоса", воин Костенко. ВИДЕО

Мобилизационный возраст в Украине должен быть снижен до 20 лет.

Об этом в эфире "Говорить великий Львів" заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Во всем мире нет такого, что люди с 20, с 18 лет не призываются. Мне пишут мои коллеги, конгрессмены, которые говорят: "Мы вам даем вооружение, вы говорите, что у вас нет людей, а как это у вас до 25 лет не призывают?". Мне трудно объяснить, потому что я не знаю. У меня юридически есть ответ, что у нас прописано в законе, но реально, когда мы бьемся в самой жесткой войне, а у нас кто-то призывается, а кто-то не призывается", - отметил он.

"У нас не хватает людей, у нас не хватает людей именно таких молодых. Мне разное говорят, что мы получим потерянное поколение, потому что они пойдут на войну. А я говорю, что если они не хотят сейчас идти защищать нашу страну, значит они уже потерянное поколение. Мы воспитали тех, кто не хочет защищать свою Родину. Сейчас не обо всех говорю. Поэтому моя позиция такова: пусть не с 18, пусть с 20 лет мы должны призывать, комплектовать и все вместе сражаться за нашу страну", - добавил парламентарий.

Напомним, 2 апреля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет.

В то же время спикер ВР Руслан Стефанчук заявил, что вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине не рассматривается, поскольку страна имеет необходимый мобилизационный ресурс.

