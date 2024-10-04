РУС
21 094 380

Мобилизационный возраст в Украине должен быть с 20 лет, - нардеп "Голоса", воин Костенко. ВИДЕО

Мобилизационный возраст в Украине должен быть снижен до 20 лет.

Об этом в эфире "Говорить великий Львів" заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Во всем мире нет такого, что люди с 20, с 18 лет не призываются. Мне пишут мои коллеги, конгрессмены, которые говорят: "Мы вам даем вооружение, вы говорите, что у вас нет людей, а как это у вас до 25 лет не призывают?". Мне трудно объяснить, потому что я не знаю. У меня юридически есть ответ, что у нас прописано в законе, но реально, когда мы бьемся в самой жесткой войне, а у нас кто-то призывается, а кто-то не призывается", - отметил он.

"У нас не хватает людей, у нас не хватает людей именно таких молодых. Мне разное говорят, что мы получим потерянное поколение, потому что они пойдут на войну. А я говорю, что если они не хотят сейчас идти защищать нашу страну, значит они уже потерянное поколение. Мы воспитали тех, кто не хочет защищать свою Родину. Сейчас не обо всех говорю. Поэтому моя позиция такова: пусть не с 18, пусть с 20 лет мы должны призывать, комплектовать и все вместе сражаться за нашу страну", - добавил парламентарий.

Читайте также: Призывники в 17 лет должны встать на учет через "Резерв+" или ТЦК, в случае нарушения - штраф, - проект Кабмина

Напомним, 2 апреля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет.

В то же время спикер ВР Руслан Стефанчук заявил, что вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине не рассматривается, поскольку страна имеет необходимый мобилизационный ресурс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине остановили призыв ограниченно годных мужчин до 25 лет: он возможен только по письменному согласию

Автор: 

мобилизация (2880) Костенко Роман (171)
Топ комментарии
+44
Діти чиновників і депутатів теж повинні воювати, а не розважатися в Європі.
04.10.2024 10:40 Ответить
04.10.2024 10:40 Ответить
+33
Ви ж зрозумійте, це не «слуги» такі погані - це все кляті конгресмени вимагають.
04.10.2024 10:42 Ответить
04.10.2024 10:42 Ответить
+28
А дійсно, "коли ми б'ємось у найжорсткішій війні, а в нас хтось призивається, а хтось не призивається". Не призиваються мусора, не призиваються мусора на пенсії, хоча вони ще доуя молоді і навчені тримати зброю, не призиваються чомусь *********, а лише вказують, усім, хто замість них і заради них має гинути. Не призиваються різного поду судді та прокурори у відставці, хоча там старістю і не пахне. Не йдуть воювати навіть кадрові офіцери, а лише гинуть і пухнуть від жратви, алкоголю і зірочок підполковників в 30 років десь у львівському або коломийському котлі.
04.10.2024 10:52 Ответить
04.10.2024 10:52 Ответить
Не ганьбіть слово воїн, тулячи його поряд з прізвищем цього депутата.
04.10.2024 12:01 Ответить
04.10.2024 12:01 Ответить
Своїх колег конгресмениів відразу краще питати "як можна вести війну з потужною армією ворога яка добре ресурсно забезпечена без відповідної зброї". А тільки після цього хай конгресмени та сенатори задаются такими тупими питаннями.
04.10.2024 12:03 Ответить
04.10.2024 12:03 Ответить
Пізно пити Боржомі, коли нирки відпали... Думали дідами війну виграти, а тепер вже пізно щось змінювати, занадто багато втрачено
04.10.2024 12:05 Ответить
04.10.2024 12:05 Ответить
Плюсую. Ніби вже всі проблеми втрат територій та особового складу вже вирішили, залишилось тільки додати молодої крові. Саме через невирішені корупцію, кумівство та ідіотизм постає питання про зниження мобілізаційного віку.
04.10.2024 12:19 Ответить
04.10.2024 12:19 Ответить
Не будуть, бо росіяни розстрілюють. А зі зброєю у руках завжди є шанс перемогти.
04.10.2024 12:29 Ответить
04.10.2024 12:29 Ответить
всі не таке лайно, як ти
04.10.2024 13:59 Ответить
04.10.2024 13:59 Ответить
Це єдине твоє досягнення, гнидо диванно-войовнича?
07.10.2024 14:44 Ответить
07.10.2024 14:44 Ответить
Якраз призивати треба до 40 (після 40 - небойові посади, добровольці і пенсіонери ЗСУ/МВС/СБУ).
А 40-50-річні зі своїми болячками хай тримають економіку, бо в них є потрібні стаж і навики, а 25-річний після універу нічого не вміє...
04.10.2024 12:12 Ответить
04.10.2024 12:12 Ответить
Треба війну закінчувати а не винищувати людей
04.10.2024 12:21 Ответить
04.10.2024 12:21 Ответить
Треба перемогти ворога.
04.10.2024 12:55 Ответить
04.10.2024 12:55 Ответить
ВІн там не засів. Його розумово відсталі істоти всією своєю отарою пропихнули у владу.
04.10.2024 13:44 Ответить
04.10.2024 13:44 Ответить
А за лінією фронту, по твоєму, друг?
04.10.2024 13:45 Ответить
04.10.2024 13:45 Ответить
У нас війна на два фронта.
04.10.2024 14:32 Ответить
04.10.2024 14:32 Ответить
Твій кумир кремлівська повія уже в себе в мозоку війну давно закінчив. Ти чого пасеш задніх?
04.10.2024 13:25 Ответить
04.10.2024 13:25 Ответить
все ***, економічне бронювання, багаті не воюють, треба дітей бідних ловить. Підараси.
04.10.2024 12:19 Ответить
04.10.2024 12:19 Ответить
Якщо "клепати в 3 зміни зброю", то якраз 40-50-річних на заводи і треба, бо де ви знайдете вправного 20-річного електронщика, щоб ті дрони паяв?
04.10.2024 12:24 Ответить
04.10.2024 12:24 Ответить
До 20 років, хай наведуть порядок в ТЦК і ВЛК. Вони всі мільярдери, або бунт буде.
04.10.2024 12:38 Ответить
04.10.2024 12:38 Ответить
Розбудіть коли вони перестануть ******* а нарешті приймуть закон
04.10.2024 12:46 Ответить
04.10.2024 12:46 Ответить
Мне пишут мои коллеги, конгрессмены, которые говорят: "Мы вам даем вооружение, вы говорите, что у вас нет людей, а как это у вас до 25 лет не призывают?"

против

"То есть у нас стоят бригады без оружия. У нас стоит резерв. У нас стоит 14 бригад не укомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали, говорили, что пакеты должны приходить, но они идут медленно"

Получается, что оружие дают, но его не хватает даже на уже призванных

Может же спросить у своих коллег, почему 31 танк, а не 300 танков?
Почему 0 самолетов, и даже мест нет для обучения
и т.д.
04.10.2024 12:46 Ответить
04.10.2024 12:46 Ответить
Що ви верзете? Які діти?
Ширятиси і бухати - діти? Від ліннощів шукати "легкого заробітку" палити авто - то діти?
Нехай роблять щось для свого ж майбутного !!!
04.10.2024 13:21 Ответить
04.10.2024 13:21 Ответить
Для свого майбутнього вони і роблять - не йдуть на війну. Бо якщо туди піти то є великий ризик ************ на потіху войовничим дідам з цензору, але хто потурбується за їхні сім'ї,батьків, дітей, дідей це питання відкрите
04.10.2024 15:27 Ответить
04.10.2024 15:27 Ответить
Ага це ж немовлята ,життя ще не бачіли. Погугліть, коли в яку війну призивали тих кому за 50?
Хіба що командний состав. А в нас не збройні сили а якийсь пенсійний фонд.Ясно що ні хто не
хоче відправляти своїх дітей на війну.Але якщо нас захватять москалі вони не будуть вмовляти
хочеш не хочеш ,18 років і вперьод на освобождение русскоговорящих граждан Европы.
04.10.2024 15:37 Ответить
04.10.2024 15:37 Ответить
Вважаю, що кожен український чоловик має мати своїх нащадків .
тому 20 років - це дурня Костенко
04.10.2024 13:17 Ответить
04.10.2024 13:17 Ответить
І куди їх подіти? На польські заводи оптом заганяти?
Не кількість а якість вимагає епоха від Нації!
04.10.2024 13:19 Ответить
04.10.2024 13:19 Ответить
Що не так?
Зараз відбуваються епохальні події, або український народ, Україна, дасть відпір дикій_відсталій_імперії-терористу-вбивці московії, вижене назавжди московію зі своєї землі, давши добряче по зубам, або московія таки свого доб'ється і знищить український народ і Україну як таку.
04.10.2024 13:47 Ответить
04.10.2024 13:47 Ответить
04.10.2024 18:35 Ответить
04.10.2024 18:35 Ответить
вы не дали ссылку--- https://bukvy.org/molod-potribno-maksymalno-beregty-zaluzhnyj-vyslovyvsya-proty-znyzhennya-pryzovnogo-viku
05.10.2024 00:23 Ответить
05.10.2024 00:23 Ответить
"він же був десь на війні начебто.""
=======
А де знаходиться "vlad test1", правильно розумію що відповідно до прапорця Іспанії біля нікнейму, то "vlad test1" знаходиться зараз в Іспанії ?

І "vlad test1", з Іспанії щось "пи..ть"
(користуючись московитською лексикою "vlad test1")
, стосовно народного депутата України Костенко

( Роман Васильович Костенко (нар. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 21 жовтня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1983 1983 ) - секретар https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8,_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8 парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_9-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 9-го скликання https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 Ветеран https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АТО , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83) «кіборг». )

, який
(Роман Костенко )
займаючись і законотворчою діяльністю, в період перерви в роботі Верховної Ради України

( перерва в роботі Верховної Ради України з 24 липня 2024 по 21 серпня 2024 року: " "Не канікули": Стефанчук пояснив місячну перерву в засіданнях Ради" https://www.rbc.ua/rus/news/ne-kanikuli-stefanchuk-poyasniv-misyachnu-1721807591.html )

, приймав участь

( "Я зараз перебуваю перед Російською Федерацією. Вибачте, що без дозволу, але все-таки піду туди з нашими Силами оборони, а потім уже напишу заяву про відрядження" https://www.unian.ua/war/boji-v-kurskiy-oblasti-nardep-kostenko-zapisav-video-z-kordonu-12726189.html )

в допомозі Збройним Силам України зі зброєю в руках

(а не десь на курорт якийсь їздив, як наприклад, кум єрмака, "слуга народу" тищенко, в свій час в Тайланд: " "Слуга" Тищенко гайнув у Таїланд до "української громади"" 26 січня 2023 https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/26/7386632/ )

, бо наприклад в роботі саме по профілю парламентаря, допомагати воякам Збройних Сил України, Роману Костенко, стефанчук

(від пропрезидентської фракції "слуга народу"
(233 голоси в Верховній Раді України, тобто має монополію на прийняття законів, тобто більше половини складу парламенту 225 депутатів + 1 голос = 226 мінімальних голосів для прийняття закону, окрім поправок в конституцію коли треба 300 голосів для прийняття рішення.)
.)

, який є спікером парламенту України, створює перепони

("«Перед потягом сказали «вибачте» - депутат Костенко про скасування відрядження до Мюнхена"

" «Перед самим потягом мені сказали «вибачте» - (після того, як) вранці сказали, що «відрядження є, все нормально - Мюнхенська конференція, вперед, захищати інтереси країни». А на вечір сказали: «Вибач, ти нас неправильно зрозумів, нема такої команди, щоб ти виїжджав за кордон», - розповів Роман Костенко.

Він також зазначив, що Верховній Раді команду на відрядження дають із Офісу президента. «Там є спеціальні люди, які вирішують, кому їхати за кордон, а кому ні. А Рада це виконує», - додав Костенко."

07 березня 2024

https://www.radiosvoboda.org/a/news-kostenko-skasuvannja-vidryadzhennja-za-kordon/32850835.html )

?

Хоча таку тему
(зрозуміло що непопулярну для рейтингу, яку підняв Костенко в новині під якою тут дописи.)
, мав би піднімати в першу чергу президент

(бо президент є відповідальним за мобілізацію, що можна зрозуміти, з відповіді Ірини Геращенко, адресованій одіозній депутатці від "слуга народу" безуглій:

"Відповідальним за мобілізацію є виключно Президент України"

23.12.2023

https://tverezo.info/post/182800

(там розяснюється з посиланнями на статті і пункти Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".).)
...
04.10.2024 16:04 Ответить
04.10.2024 16:04 Ответить
Господи, та у 20 років ще й діточок не встигли народити. Ви що !!! Краще призивайте, якісно навчайте, щоб був резерв чоловіків.
04.10.2024 14:09 Ответить
04.10.2024 14:09 Ответить
‼️
Залужний не підтримує мобілізацію молоді 18-25 років, адже, на його думку, ця вікова категорія - це майбутнє України. До цього можна прийти лише у крайньому разі. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fis.gd%2Fok6Zfm%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3Ul1mFlR-Ht69aRjhUXAdkW-i5182EcwY7grqnUrVLapRhuCwBI6MP9Iw_aem_A5YXqbfjw_UetQV19phKiw&h=AT01yzwQu0LIX43uc2kAFCgQG6KsV51cTFidrP0MO61C-tOxbAz2If2ZhCO6stXbjSDhH8AeGK7aoCPIjJN63yRnuiXIYUK4n9IS6KtmAN1pnlBxoCc6BDZV9EOodJUFMKQIoVfAqw&__tn__=-UK*F https:/

Про це він розповів під час зустрічі з українськими студентами в Лондоні 3 жовтня.
04.10.2024 18:37 Ответить
04.10.2024 18:37 Ответить
кожне таке ****** має відслужити на нулі (а не в тиловій частині у себе на Заході) 2 роки, а його діти чоловічої статі мають бути в Україні... тоді пропозицію можна ще послухати
04.10.2024 14:16 Ответить
04.10.2024 14:16 Ответить
Кожен такий телепень як "Ali Babaika", просто вкидає своє сміття, сподіваючись на те, що попадеться хтось, хто нічого не знає про Романа Костенко, і не захоче перевірити про кого "Ali Babaika", з прапорцем Великобританії (а насправді, схоже що московит, який ховається через vpn Великобританії.) щось патякає.
04.10.2024 17:26 Ответить
04.10.2024 17:26 Ответить
вибачаюсь за Романа Костенко

визнаю, що був неправий у цьому випадку

інформацію не перевірив, бо про мобілізацію всіх підряд дуже часто говорять ті, хто сам не воював і не збирається

а геолокацію Starlink лупашить яку заманеться
06.10.2024 14:39 Ответить
06.10.2024 14:39 Ответить
Вибачення скоріше не мені, а Роману Костенко напевно адресувати треба.

В даний момент, відкликаю свою підозру в тому, що "Ali Babaika" московит
(як мені здалось на той () момент, саме по причині кричущої необізнаності "Ali Babaika", в тому, ким являється пан Роман Костенко.)
.
А так, на майбутнє
(по бажанню "Ali Babaika", прийняти до відома далі наведену інформацію, або ні.)
, напевно завжди треба все перепровіряти
(будь-яку інформацію, особливо яка направлена на емоції = тобто першочергове завдання ворожої пропаганди, це розштурхати емоції у об'єкта пропаганди, щоб відключити раціо, яке відповідальне за логіку, і керувати поведінкою об'єкта пропаганди, за допомогою емоцій.)
, щоб в майбутньому, знову десь на емоціях, не піти в одному тренді з "хейтерами"
(хто зна, може по малограмотності ті "хейтери" щось пишуть, а може за гроші роль у них, щоб емоційно, відвести від раціонального аналізу інформації, аналізу на основі логіки.)
по відношенню до якоїсь людини, пишучи подібні до тих "хейтерів" дописи, стосовно людини, яка не заслуговує на "хейтерсьво" на свою адресу.
07.10.2024 02:16 Ответить
07.10.2024 02:16 Ответить
Це буде державницьке рішення імхо Мобілізація повноцінна 20-49. Також мобілізація 50-54 але за обмеженим переліком військових спеціальностей, тилові посади і тд., прописаних в законі. 55-60 або навіть до 65 - трудова мобілізація... мають пахати на оборонних підприємствах. Якось так. Бо штурмовики в 55+ років це насмішка над природою і здоровим глуздом, хто б що не казав.
04.10.2024 14:50 Ответить
04.10.2024 14:50 Ответить
Pfnj yt
05.10.2024 00:33 Ответить
05.10.2024 00:33 Ответить
Це для того, щоб українці не встигали розмножуватись? Щоб швиденько вибити молодь, щоб ніяких дітлахів? А потім? Завозити майбутніх батьків з Непалу чи Малі? Чілішолі?
04.10.2024 15:27 Ответить
04.10.2024 15:27 Ответить
👍
04.10.2024 18:38 Ответить
04.10.2024 18:38 Ответить
Хто в 2019 році голосував "попріколу" той хай і воює, без виключень. А діти по 20 років цю владу не вибирали. Хай їх батьки 50 річні йдуть, вони своїм дітям це вибрали, нема чого тут закриватись. Думають, що молодих пошлють, а томім тут по Україні биками-осеменітелями тут будуть ходити і до дівчат молодих клеїтись? Вибрали? - воюйте
04.10.2024 17:12 Ответить
04.10.2024 17:12 Ответить
Вже мозок зовсім втратив.
Тому (як депутат) замість обіцяних законів ротації та демобілізації каже цю зовсім не потрібну ідеєю.
Пане Костенко, Вам треба залишати (звільнитись) державні посади бо ви некомпетентні.
04.10.2024 18:59 Ответить
04.10.2024 18:59 Ответить
Давно хотілось "бусифікувати" отаких ГІФФНЮКІВ - набити морду, пройти за 10 хв ВЛК, ПОТІМ ЩЕ раз набити морду і на полігон. Там швиденько БЗВП на 100 патронів - ак -74 - і ПІД ВУГЛЕДАР
04.10.2024 21:18 Ответить
04.10.2024 21:18 Ответить
секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, пішов на ***! Роман, 43 роки (не депутат будь-якого рівня (не помічник депутата, не син, не зять, не дочка, не сусід, ... цих недоумків-владних).
04.10.2024 21:30 Ответить
04.10.2024 21:30 Ответить
мразота
04.10.2024 22:16 Ответить
04.10.2024 22:16 Ответить
А хто потім войовничим гівнопенсюкам пенсії платити буде?
04.10.2024 22:35 Ответить
04.10.2024 22:35 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Хорошая идея! Но думаю лучше призывать с 10ти лет так больше рекрутов будет, а то вот те 18-25 которые на этом графике как-то слабовато выглядят
04.10.2024 23:25 Ответить
04.10.2024 23:25 Ответить
Молодь потрібно максимально берегти,Залужний висловився проти зниження призовного вікуhttps://bukvy.org/molod-potribno-maksymalno-beregty-zaluzhnyj-vyslovyvsya-proty-znyzhennya-pryzovnogo-viku
05.10.2024 00:02 Ответить
05.10.2024 00:02 Ответить
"Нардеп офіційно не одружений. Але мешкає у цивільному шлюбі з уродженкою міста Кременчук Полтавської області Мариною Кунєвою. Від попередніх стосунків у Романа є донька Поліна."
05.10.2024 00:43 Ответить
05.10.2024 00:43 Ответить
Поліна - чисто українське ім'я (тільки навпаки).
05.10.2024 02:42 Ответить
05.10.2024 02:42 Ответить
Факт: раніше або за 1-2 роки вікову межу мобілізації буде знижено до 20 років.
Бо іншого виходу немає.

Тому воїн Костенко правий.

Вік та стать не можуть звільняти від служби: жінки з 18 та чоловіки з 18 є придатними для служби у ЗСУ.

Конституція не звільняє їх від обов'язків.
05.10.2024 02:04 Ответить
05.10.2024 02:04 Ответить
В країні сотні тисяч чиновників призовного віку, можуть бути мобілізовані хоч завтра, а студенти на їх місце на стажування. Одним розчерком пера Верховного Головнокомандувача може бути мобілізовано сотні тисяч.

Пробеми не існує з ресурсом, існує проблема з держапаратом, який має намір вижити, але відправити на смерть дітей платників податків.
05.10.2024 04:30 Ответить
05.10.2024 04:30 Ответить
Це пише людина під польським прапором.
05.10.2024 14:53 Ответить
05.10.2024 14:53 Ответить
А чому лягавих (поліціянтів) не мобілізують? Ротації по 6 місяців. От 50 відслужило 6 місяців потім їм на зміну других 50 і т.д.
05.10.2024 02:41 Ответить
05.10.2024 02:41 Ответить
В Україні кожен день на роботу виходять сотні тисяч держслужбовців призовного віку, СОТНІ ТИСЯЧ. Вони можуть піти на війну, а студентів ТИМЧАСОВО відправити на їх місце на стажування.

Якого дідька 18-20 літній має воювати, поки якийсь держслужбовець, який утримується платниками податків, батьками цих дітей, буде собі і далі сидіти рівно на сраці.
05.10.2024 04:28 Ответить
05.10.2024 04:28 Ответить
Трудное решение, но похоже другого выхода нет.
05.10.2024 06:26 Ответить
05.10.2024 06:26 Ответить
Стаття 70 Основного закону України:
"Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення 18 років. "

То ж право голосу за Зє- треба заслужити службою у ЗСУ.
05.10.2024 09:43 Ответить
05.10.2024 09:43 Ответить
Будь який "депутат" - це професійний ( а бо непрофесійний ) брехун і ворог для народа, тим більше мусок с курносим носом((:
05.10.2024 09:58 Ответить
05.10.2024 09:58 Ответить
Дебіли оперують кількістю, спеціалісти оперують якістю.
Між ними прірва.
05.10.2024 21:35 Ответить
05.10.2024 21:35 Ответить
05.10.2024 21:36 Ответить
05.10.2024 21:36 Ответить
У більшості країн світу заклик на добровільній основі до збройних сил дозволено з 16 або навіть з 15 років, а добровільний заклик 17-річних молодих людей має широко поширений характер. У деяких країнах, включаючи Ізраїль та Кубу, існує військовий обов'язковий обов'язковий заклик для молодих людей починаючи з 17 років. Однак у всіх країнах, де передбачено військову службу, 18 років - він майже скрізь і поза всяким сумнівом що є найпоширенішим віком призову. Але тільки не в Україні видно у нас немає такої потреби (де призов з 25 років)
29.11.2024 14:27 Ответить
29.11.2024 14:27 Ответить
Страница 4 из 4
 
 