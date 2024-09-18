В WSJ завысили данные о потерях Украины на фронте, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Данные издания The Wall Street Journal о 80 тыс. погибших украинских военных являются завышенными.

Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я думаю, это преувеличенные данные. Однозначно. Те, что есть. Именно, если мы говорим о погибших, те что у нас признаны", - отметил парламентарий.

Костенко считает, что и число в 50 тысяч погибших может быть завышенным или приблизительным, хотя отмечает, что точной информацией об украинских потерях он не располагает.

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"Если брать прошлые два года, то у нас где-то примерно одинаково было по 19 тысяч. И это считалось только те, кто официально были, выданы свидетельства о смерти. Мы знаем, что есть еще люди, которые являются без вести пропавшими. Я думаю, что здесь примерно посчитали ту же самую цифру. Непосредственно у меня нет самых точных данных, чтобы сказать, что эти данные являются на 100 процентов верными. Я думаю, что они являются приблизительными (здесь речь идет о 50 тысячах. - Ред.)", - сказал нардеп.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина могла потерять 80 тысяч человек убитыми и еще 400 тысяч - ранеными. При этом, по расчетам западных разведок, армия РФ потеряла за 2,5 года войны почти 200 тысяч убитых и примерно 400 тысяч раненых.

В феврале 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что за время полномасштабного вторжения погибли 31 тысяча украинских защитников.

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