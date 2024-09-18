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Новости Война
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В WSJ завысили данные о потерях Украины на фронте, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Костенко назвав дані про втрати ЗСУ від WSJ завищеними

Данные издания The Wall Street Journal о 80 тыс. погибших украинских военных являются завышенными.

Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я думаю, это преувеличенные данные. Однозначно. Те, что есть. Именно, если мы говорим о погибших, те что у нас признаны", - отметил парламентарий.

Костенко считает, что и число в 50 тысяч погибших может быть завышенным или приблизительным, хотя отмечает, что точной информацией об украинских потерях он не располагает.

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"Если брать прошлые два года, то у нас где-то примерно одинаково было по 19 тысяч. И это считалось только те, кто официально были, выданы свидетельства о смерти. Мы знаем, что есть еще люди, которые являются без вести пропавшими. Я думаю, что здесь примерно посчитали ту же самую цифру. Непосредственно у меня нет самых точных данных, чтобы сказать, что эти данные являются на 100 процентов верными. Я думаю, что они являются приблизительными (здесь речь идет о 50 тысячах. - Ред.)", - сказал нардеп.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина могла потерять 80 тысяч человек убитыми и еще 400 тысяч - ранеными. При этом, по расчетам западных разведок, армия РФ потеряла за 2,5 года войны почти 200 тысяч убитых и примерно 400 тысяч раненых.

В феврале 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что за время полномасштабного вторжения погибли 31 тысяча украинских защитников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вероятная потеря Покровска не обрушит фронт. Главное - чтобы это не повлекло за собой серию катастроф, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Автор: 

потери (4384) Костенко Роман (168)


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Топ комментарии
+36
якщо ми говоримо про загиблих, ті що в нас визнані
Ключове. Дуже багато зниклих без вісти, а за фактом - загиблих.
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18.09.2024 11:43
+34
тим більш коли ми відступаємо...тіла залишаються по той бік і навіть при наявності свідчень побратимів, бюрократи, з метою зекономити грощі на виплатах, не визнають людину загиблою...
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18.09.2024 11:45
+32
Бреше й Костенко.
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18.09.2024 11:59
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Не так давно в студії з Дмитро Тизовим (веде вечірні етери на Нв, нагороджений журналістською відзнакою) спілкувався Друзденко (не оформлені госпітальєри, яким навіть подаровані ренемобілі пропонують розмитнювати). Це не точний опис.

Там були важливі цифри про (врятованих) пораненим майже 50тис.

Звідси можу вважати, що кількість цим виданням занижена десь на 1,5 рази.

А Костенко слизький, і лишній раз доказує що не може бути в одній персоні 2і різнополярні позиції.

Військовий - це рішення, сила і дія. Політик - це дипломатія, яка робиться для не виникнення проти тебе дії/сили/рішень будь-яким чином.
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18.09.2024 21:59 Ответить
шо ти несеш. Відірвись від застілля приїдь дещо покажу і порахуй якщо кроми грошей нічого рахувати не можеш
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19.09.2024 06:12 Ответить
втрати можна отримати одним SQL запитом до бази даних РАЦСів
там є таблиця актових записів, у неї тип запису - свідоцтво про смерть, там поле - висновок патологоанатома

поле там не факторизоване, але можна по ключовим словам зробити ETL
програміст НАІСа це вам за півгодини зробить...

ну як діти...
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19.09.2024 06:37 Ответить
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