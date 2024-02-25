В войне против России погибли 31 тысяча украинских военных, - Зеленский
За время полномасштабного вторжения погибли 31 тысяча украинских защитников.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам форума "Украина. Год 2024", передает Цензор.НЕТ.
"31 тысяча украинских военных погибла в этой войне, россиян погибло 180 тысяч", - Зеленский.
Президент добавил, что общие потери армии РФ, включая раненых, приближаются к 500 тысячам.
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+57 Ksenia VB
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Пожалуйста, подождите...
И вот чтобы тех отпустить, кто столько прослужил нужны еще люди, хотя это всё такое, гадание на пальцах.
Зеленський-пришелепкуватий ідіот, ганьба на весь світ!
А може, потому, что воевать надо уметь.
Что касается потерь по людям, тут еще просто, у москали ресурс мясной лнр-днр-+зэки и они его расходуют беспощадно, не лечат, а расстреливают, отсюда и разница потерь. Ясно теперь?
В ЗСУ є евакуація з полю бою. Настільки є, що втрати під час евакуації - до 30% у всій статистиці втрат ЗСУ. В окупантів - поранені на полі бою підривають себе гранатами, бо знають, що евакуації не буде. В ЗСУ не розстрілюють відступаючих загород-загонами.
"Кривавий контрнаступ" (Велика Новосілка, Роботине тощо) виконувався в основному (не завжди, але "в основному"!) навченими підрозділами штурмовиків. Втрати там були значно менші, ніж в кацапів. Бо окрім перших пари днів - ніхто там "великими колонами, по 100 танків/ббм" вже ніколи не наступав. Та й в перші дні контрнаступу ЗСУ втратили менше півсотні машин.
Це все не означає, що хєрограй сказав правду. Це означає, що втрати ЗСУ ЗНАЧНО менші за кацапські. І цьому є об'єктивні свідоцтва та передумови. Наскільки менші точно - дізнаємось після війни.
Давайте ще раз по цифрах:
- загиблих (документально підтверджених) - 31 тис.;
- зниклих безвісті - десь 20 тис. (документально не підтверджені, бо тіла залишились на окупованих територіях);
- в полоні - від 10 до 20 тис. (офіційними спікерами озвучуються різні цифри).
У підсумку: до 70 тис.
Що ще не так?
вторая ошибка ты забыл про санитарные потери, это умершие в госпиталям от ранений и болезней, а также погибшие по небоевым причинам, что среди миллиона мужиков достаточно частое явление... Так, что потери реально погибшими 70-90 тысяч...
2 помилка: окрім стрімкого "наступу" окупантів першого місяця боїв (березень 2022) - не було в ЗСУ "масового" залишення тіл на окупованих територіях, бо не було більше великих окупацій.
Точні цифри втрат ЗСУ дізнаємось після війни. Точні цифри втрат засрашинців - не дізнаємось ніколи. Бо в засрашці завжди безперервно брешуть щодо таких речей.
Уся його риторика, що хтось винен, але тільки не він, ба й навіть не пуцкін, бо він навіть жодного разу його ніде не звинуватив (лише якусь розію), хоча вже Байден не посоромився того покидька сучим сином назвати!
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва смірнов - керує всією судовою владою України;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Панове, ще яких Вам ІПСО та реформ не хватає?
нехай поїде лише на одне Лісове кладовище, де лежать декілька тисяч наших Героїв.
А скільки таких в кладовищ в Києві, інших мегаполісах, містах та селах ?
Це ганьба і приниження Воїнів !
Стосовно вбитих окупантів, якщо Президент заявляє 180 тисяч, то Міноборони тут більш креативне і надає цифру 409 тисяч (бо мабуть штабним якось треба виправдовувати зарплатні, премії і звання).
Але якщо то правда про таку перевагу 409 тисяч окупантів проти 31 тисячі наших захисників то нащо ота мобілізація в 500 тисяч? Бо мобілізовані то не 4 мільйона "переселенців" тобто бомжів яких можна порахувать і забуть, то чоловіки яких треба вчити, кормити, одягати, селити і платити спочатку зарплатню а потім пенсію.
Це без врахування померлих від ран. У знайомого син помер вдома на пʼятий місяць після поранення.
значит наших потерь мертвыми 31 а русских мервыми И ранеными 180-500.
не секрет что отношение раненых к погибшим примерно 1 к 3-5, возьмем середину, то есть 4. Итого, раненых 124, а вместе 155. В эту цифру я поверю.
ну или мертвых рашистов 30-125 тыс.
вилетіло не спинеш .
А в вік цифрової інфи ,
він придурок і брехун
і дивно що цьому ЧМУ
хтось ще вірить .
Генштаб Ізраілю попри дотримання всієї секретності публікує поіменний список загиблих Воїнів ЦАХАЛУ щодня !!!
.
бо втрат набагато більше і оголошення втрат Воїнів без врахування пропалих без вісті та тих, хто загинув в полоні, це неповага до їх смерті та пам'яті !!!
мерзенне і огидне чмо !!!
Зеленский сегодня сказал, что за два года войны Украина потеряла 31 тысячу солдат погибшими.
Тогда понятно, почему ни танки, ни БМП, ни чмобики у ******* не заканчиваются.
из произведения берется корень, ну и получается что-то приближенное к реальности.
Із тих некрологів, що бачу у своїй області, названа цифра реальна. Через грубу оцінку ці цифри можна екстраполювати на 20 регіонів. На двох загиблих один зниклий безвісти. Втрати ворога вбитими завищені, але це норма на війні, вони несуть і медійну складову.
Поранених багато, тільки 50 тисяч людей втратили кінцівки.
Реєстр зниклих створили в 2023, на той момент 25 тис. Нараховувало.
Батальон, який 9 міс вважали дезертирами (морпіхи-маріуполь)? А виявилось начпрод здав.
А на тренуваннях? На дружньому вогні?
Хіба ви маєте інформацію про оленівку?
Схоже, що це локшина для швидкого застосування.
І що вважати втратами? Апостол - без рук і очей. Це ким його вважають?
Так зебіл і лишився бовдуром-самодуром, який більше всього на світі обожнює аплодисменти)