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Зеленский (19056)

В войне против России погибли 31 тысяча украинских военных, - Зеленский

зеленський

За время полномасштабного вторжения погибли 31 тысяча украинских защитников.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам форума "Украина. Год 2024", передает Цензор.НЕТ.

"31 тысяча украинских военных погибла в этой войне, россиян погибло 180 тысяч", - Зеленский.

Президент добавил, что общие потери армии РФ, включая раненых, приближаются к 500 тысячам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пресс-конференция президента Зеленского. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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Топ комментарии
+57
Яка ж тупа зе-брехня.
Фу.

Banderştadt prezïdenti - 25%!!!🔥
@Vitali1Cernenko
·
24 лют.
Цього дня хочу згадати купу обірванців, яким було ***** скільки одиниць техніки в колоні, яка наближається. У яких не було й сотої частини тієї зброї, яка є зараз.Був дух, який не зламав. Деяких вже не є в живих, деякі поранені, але ми зробили те,що ніхто не вірив
Слава Україні!
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25.02.2024 17:42
+39
Не просто, а фантастический Сейчас он назвал лжецами наш Генштаб.
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25.02.2024 17:46
+38
З кожним днем воно все тупіше і огидніше
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25.02.2024 17:42
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Страница 3 из 3
Емм, але ж в 2022-2023 явно мобілізували не по 1000 людей на місяць. Щоб перекрити вашу цифру в 200 000 достатньо мобілізувати по 10 000 на місяць.
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25.02.2024 21:57 Ответить
Да это так и судя по всему здесь идёт прицел на демобилизацию спустя 36 месяцев...
И вот чтобы тех отпустить, кто столько прослужил нужны еще люди, хотя это всё такое, гадание на пальцах.
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25.02.2024 23:16 Ответить
Тому що рашисти збільшують кількість війська в Україні, нам теж потрібно збільшувати
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25.02.2024 19:14 Ответить
І як при співвідношенні українських до російських втрат 1:6 ми продовжуємо втрачати міста? При такому співвідношенні наша українська армія вже б Урал штурмувала.
Зеленський-пришелепкуватий ідіот, ганьба на весь світ!
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25.02.2024 18:57 Ответить
Ми втрачаємо міста може тому що в кацапів перевага у кількості солдат, артилерії, танках, рсзв, авіації. Тобто у всьому.
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25.02.2024 19:09 Ответить
Якби у нас було б військо як у рашистів в 1.7млн, і стільки техніки, то при такому співвідношенні втрат можливо і штурмували б Урал, а так как у нас втричі меньше всього, тому втрачаємо теріторію
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25.02.2024 19:16 Ответить
Лажа. Щодня з Полтавської області гине в середньому 3 людини, в місяць виходить ~ 100 чоловік. В Україні 24 області, тобто 24 * 100, кожен місяць втрачаємо приблизно 2500 людей. В рік це 30000. Два роки війни значить загиблих орієнтовно 60000, нажаль.
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25.02.2024 18:58 Ответить
Ну і поранених якщо виходити з таких розрахунків втричі більше десь 180 000. Скільки з цих поранених не зможуть повернутися не знаю, але так виходить що загальні безповоротні наші втрати разом з загиблими та тяжкопораненими можливо перевалюють за 100 000.
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25.02.2024 19:18 Ответить
130...140 тис...
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25.02.2024 18:59 Ответить
Антоніо Монтана і віруючі.
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25.02.2024 19:00 Ответить
Співвідношення 1до 6-ти? На кого це розраховано? За рахунок чого така неймовірна різниця? рфія має перевагу у всьому. Ще б 1 до 2х можна було б повірити, бо москалі наступають. Але ж і в нас був кривавий контрнаступ.
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25.02.2024 19:03 Ответить
открой Орикс и посмотри потери техники соотношение 1 к 3 по уничтоженной в пользу Украины. Як таке може буты, у рфия перевага во всьому, москали наступають, крывавий контрнаступ.
А може, потому, что воевать надо уметь.
Что касается потерь по людям, тут еще просто, у москали ресурс мясной лнр-днр-+зэки и они его расходуют беспощадно, не лечат, а расстреливают, отсюда и разница потерь. Ясно теперь?
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25.02.2024 19:05 Ответить
Не меліть дурні.

В ЗСУ є евакуація з полю бою. Настільки є, що втрати під час евакуації - до 30% у всій статистиці втрат ЗСУ. В окупантів - поранені на полі бою підривають себе гранатами, бо знають, що евакуації не буде. В ЗСУ не розстрілюють відступаючих загород-загонами.

"Кривавий контрнаступ" (Велика Новосілка, Роботине тощо) виконувався в основному (не завжди, але "в основному"!) навченими підрозділами штурмовиків. Втрати там були значно менші, ніж в кацапів. Бо окрім перших пари днів - ніхто там "великими колонами, по 100 танків/ббм" вже ніколи не наступав. Та й в перші дні контрнаступу ЗСУ втратили менше півсотні машин.

Це все не означає, що хєрограй сказав правду. Це означає, що втрати ЗСУ ЗНАЧНО менші за кацапські. І цьому є об'єктивні свідоцтва та передумови. Наскільки менші точно - дізнаємось після війни.
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26.02.2024 12:42 Ответить
Забудь про той наступ,там б/к річкою тече,при цьому на нашій дільниці ні одні ні інші не наступають,а за кілька місяців рота тричі змінилась,не знаю що у них за логістика але міни,снаряди ніколи не закінчуються.
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26.02.2024 18:07 Ответить
Яке блюзнірство
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25.02.2024 19:06 Ответить
Військових 31 000? Можливо. А ТРО, Погранци, ССО, поліція?
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25.02.2024 19:11 Ответить
Краще би він нічого не говорив.
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25.02.2024 19:12 Ответить
"Іноді краще мовчати і здаватися ідіотом, ніж відкрити рота - і довести це"
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25.02.2024 19:13 Ответить
Блін, багато неадеквата.
Давайте ще раз по цифрах:
- загиблих (документально підтверджених) - 31 тис.;
- зниклих безвісті - десь 20 тис. (документально не підтверджені, бо тіла залишились на окупованих територіях);
- в полоні - від 10 до 20 тис. (офіційними спікерами озвучуються різні цифри).

У підсумку: до 70 тис.

Що ще не так?
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25.02.2024 19:20 Ответить
Це дуже мало.Є величезні кладовища.Навіть в райцентрах дуже багато похованих.Та навіть в селах.За ту ж Авдіївку полягли тисячі.
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25.02.2024 19:51 Ответить
Біля 30 тис загиблих, з обох сторін, а також мирного населення, називали за часів гарячої фази АТО.
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25.02.2024 20:35 Ответить
У тебя две ошибки, первое в плену нет и 7 тысяч на данный момент (3.5 примерно обменяны).
вторая ошибка ты забыл про санитарные потери, это умершие в госпиталям от ранений и болезней, а также погибшие по небоевым причинам, что среди миллиона мужиков достаточно частое явление... Так, что потери реально погибшими 70-90 тысяч...
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25.02.2024 20:39 Ответить
Ок Мене більше дивує нащо він цю цифру назвав ? Два роки гундосив, що таємниця і тут на тобі. Це що, вони там вже війну закінчують ??
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25.02.2024 23:04 Ответить
1 помилка: "в полоні" практично всі входять в категорію "зникли безвісти".
2 помилка: окрім стрімкого "наступу" окупантів першого місяця боїв (березень 2022) - не було в ЗСУ "масового" залишення тіл на окупованих територіях, бо не було більше великих окупацій.

Точні цифри втрат ЗСУ дізнаємось після війни. Точні цифри втрат засрашинців - не дізнаємось ніколи. Бо в засрашці завжди безперервно брешуть щодо таких речей.
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26.02.2024 12:47 Ответить
ну щоб ляпати як зеленський. то хоч на якісь дані посилайтесь, бо пердіж в повітря, то навіть не відновлювана енергетика..
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25.02.2024 19:30 Ответить
Шлак. Я вважаю що втрати приблизно до 300к.
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25.02.2024 19:26 Ответить
Згоден на всі 100. В місті з 35 тис. на стелах фото 350 загиблих( в останній час перестали добавляти). В масштабах держави населення рахувати 35млн , бо частина виїхала , от і виходить така ж цифра як і у вас. Даже якщо вживати похибку 10 відсотків
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26.02.2024 05:30 Ответить
мене навіть не ця заява здивувала (правдива чи не настільки), а усі інші відповіді, що нашим, що іноземним (от скайлайно хто допустив взагалі??)
Уся його риторика, що хтось винен, але тільки не він, ба й навіть не пуцкін, бо він навіть жодного разу його ніде не звинуватив (лише якусь розію), хоча вже Байден не посоромився того покидька сучим сином назвати!
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25.02.2024 19:28 Ответить
Роберт, от пощо Ви блазня цькуєте?! Мудрий український на̀рід міг обрати собі прізідєнтам і кота. Ну було ж таке, десь на скандінавах...
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25.02.2024 19:49 Ответить
Краще б обрали кота, чи навіть хом'ячка, ніж мерзотника, зрадника і наркомана! Було б менше шкоди!
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25.02.2024 20:48 Ответить
Огидно слухати коли вже бреше в очі і оком не поведе
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25.02.2024 19:43 Ответить
Кожен народ має свої ментально-світоглядні особливості.
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25.02.2024 19:50 Ответить
У євреїв так !
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25.02.2024 19:52 Ответить
А що тут дивного-бєнін вигодуванець
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26.02.2024 01:50 Ответить
Зрадники та колаборанти кремля яких й досі покриває та кришує особисто президент:

• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва смірнов - керує всією судовою владою України;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).

Панове, ще яких Вам ІПСО та реформ не хватає?
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25.02.2024 19:51 Ответить
оголошувати цифру - некоректно. Кожен загиблий українець - це трагедія. Відображення в цифрах перетворює трагедію в статистику. До того ж, зрозуміло, що наші втрати значно більші. Лише цивільних загинуло кілька десятків тисяч, а військових в умовах переваги снарядів на порядок не менше ста тисяч. Це мені підказує моя інтуїція та елементарна логіка
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25.02.2024 20:02 Ответить
Він не назвав кількість безвісти пропавших, а їх встановлюють рік і більше, ця цифра за 22 рік(
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25.02.2024 20:56 Ответить
я теж вважаю, що загиблих Воїнів не менше СТА тисяч.

нехай поїде лише на одне Лісове кладовище, де лежать декілька тисяч наших Героїв.
А скільки таких в кладовищ в Києві, інших мегаполісах, містах та селах ?
Це ганьба і приниження Воїнів !
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25.02.2024 21:06 Ответить
Коли ж тебе, як відпрацьованого га-дона вже нарешті напоять новічком або полонієм? Ти вже всіх заі-пав. Зелене ФСБ-не чипірадло.
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25.02.2024 20:06 Ответить
Угу...Так,а хто тоді в "українському" Генштабі розповідає нам про більш ніж 400 тис. кацаповбитих?
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25.02.2024 20:13 Ответить
"Наприкінці 2023 року, світова преса наводила на порядок вищі цифри. Зокрема, французька Liberation написала про 200 тисяч загиблих і поранених з українського боку, американський часопис Time писав про 100 тисяч загиблих, а британський Economist (з яким товаришує Залужний) у листопаді - про 70 тисяч загиблих" - BBC News.

Стосовно вбитих окупантів, якщо Президент заявляє 180 тисяч, то Міноборони тут більш креативне і надає цифру 409 тисяч (бо мабуть штабним якось треба виправдовувати зарплатні, премії і звання).

Але якщо то правда про таку перевагу 409 тисяч окупантів проти 31 тисячі наших захисників то нащо ота мобілізація в 500 тисяч? Бо мобілізовані то не 4 мільйона "переселенців" тобто бомжів яких можна порахувать і забуть, то чоловіки яких треба вчити, кормити, одягати, селити і платити спочатку зарплатню а потім пенсію.
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25.02.2024 20:22 Ответить
В Закарпатті майже щодня ховають двох загиблих героїв. Населення краю 1,245 млн. Відповідно загинуло за два роки приблизно 1400 воїнів.
Це без врахування померлих від ран. У знайомого син помер вдома на пʼятий місяць після поранення.
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25.02.2024 20:42 Ответить
ХТО В ЦЕ ПОВІРИТЬ???
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25.02.2024 20:43 Ответить
73% повірять.
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25.02.2024 20:58 Ответить
Как держали так и держат людей за тупое быдло. Крайне цинично.

значит наших потерь мертвыми 31 а русских мервыми И ранеными 180-500.

не секрет что отношение раненых к погибшим примерно 1 к 3-5, возьмем середину, то есть 4. Итого, раненых 124, а вместе 155. В эту цифру я поверю.

ну или мертвых рашистов 30-125 тыс.
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25.02.2024 21:00 Ответить
Яка 31 тища - ти Зе клоун угробив не менше 50 тис бійців України зі свома і Зе колегами зливами інфи кацапам і крадіжками у ЗСУ на міліарди гривень.
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25.02.2024 21:00 Ответить
Треба молитися.
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25.02.2024 21:05 Ответить
Дійсно : слово не горобець
вилетіло не спинеш .
А в вік цифрової інфи ,
він придурок і брехун
і дивно що цьому ЧМУ
хтось ще вірить .
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25.02.2024 21:10 Ответить
НАС С ЛОЖКИ КОРМИТЬ НЕ НАДО !!! ДАВАЙ ПОЛНУЮ СТАТИСТИКУ !!!
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25.02.2024 21:11 Ответить
СО СВОЕЙ ПОДПИСЬЮ А НЕ НА СЛОВАХ !!!
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25.02.2024 21:12 Ответить
не зараз ?

Генштаб Ізраілю попри дотримання всієї секретності публікує поіменний список загиблих Воїнів ЦАХАЛУ щодня !!!

.
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25.02.2024 21:18 Ответить
це - БРИДКО !

бо втрат набагато більше і оголошення втрат Воїнів без врахування пропалих без вісті та тих, хто загинув в полоні, це неповага до їх смерті та пам'яті !!!

мерзенне і огидне чмо !!!
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25.02.2024 21:16 Ответить
Це ж зеленський на початку повномаштабки сказав шо у нас гине по тисячі чоловік на добу??
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25.02.2024 21:27 Ответить
The New York Times напоминает https://www.nytimes.com/2024/02/25/world/europe/ukraine-war-toll-zelensky.html про свой материал лета 2022 года, в котором журналисты со ссылкой на американских чиновников назвали большую оценку украинских потерь: около 70 000 военных были убиты, до 120 000 - ранены.
Зеленский сегодня сказал, что за два года войны Украина потеряла 31 тысячу солдат погибшими.
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25.02.2024 21:29 Ответить
Да єто похоже на реальность, и из єтого следует дальнейшее при грубом припущенні, множим на два, виходе 140, а по данним тех же Осинтов что самое интересное ихние данние очень похожие у всех, погибших у РФ 200 тис+- 20 процентов
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25.02.2024 22:17 Ответить
Да єто похоже на реальность, и из єтого следует дальнейшее при грубом припущенні, множим на два, виходе 140, а по данним тех же Осинтов что самое интересное ихние данние очень похожие у всех, погибших у РФ 200 тис+- 20 процентов
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25.02.2024 22:20 Ответить
Т.е. получается, что все цифры о потерях **********, которые нам каждый день озвучивают - ПОЛНАЯ ***** !!!???
Тогда понятно, почему ни танки, ни БМП, ни чмобики у ******* не заканчиваются.
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25.02.2024 21:52 Ответить
Якщо ви про цифри генштабу, то вони дають цифри безповоротних втрат. Тобто загиблі і тяжкопоранені - 409820. Плюс легкопоранені і вийде цифра Зеленського - наближається до 500000. 180000 - це вбиті.
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25.02.2024 22:20 Ответить
Тут ще є такі які вірять в цю правду, на 900 км фронту та 730 днів війни
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25.02.2024 22:01 Ответить
31 тысяча украинских защитников в плену
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25.02.2024 22:09 Ответить
нє, близько 8
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25.02.2024 23:21 Ответить
То есть российские источники врут 1:4.
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26.02.2024 02:02 Ответить
Нє. Там ще цивільних 24 тис. утримують кацапи.
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26.02.2024 11:54 Ответить
Оценки противоборствующих сторон умножаются друг на друга,
из произведения берется корень, ну и получается что-то приближенное к реальности.
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26.02.2024 16:31 Ответить
В польській газеті,в коментах,називали 80.А 30-просто дурить людей.І видається,кількість мертвих касапів завищують,хоча головне-перемога, а не кількість мертвих:вони мають з чого брати.
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25.02.2024 22:17 Ответить
мабуть точно так же як і 60% , що його підтримує чи довіряє цю неганчірку
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25.02.2024 22:35 Ответить
Господин Зеленский стал на путь политической и общественной смерти. Он брешет народу, он приглашает журналистов которые ему удобны, список вопросов известен заранее, шурма и тотаров в саветниках. Видимо большие деньги делают свое дело.
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26.02.2024 00:00 Ответить
Кончений *********, зелене чучело. Як можна це чипірадло витримати?
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26.02.2024 00:01 Ответить
Контрики з СБУ і ГУР куди ви дивитесь? ЗеРмак то не початий край роботи. Якшо не всратись, то може і медальку дадуть.
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26.02.2024 00:08 Ответить
Брехло позорное...
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26.02.2024 00:19 Ответить
До цієї цифри треба додавати 16 тисяч, що зникли безвісти, більшість із них скоріше теж є загиблими.

Із тих некрологів, що бачу у своїй області, названа цифра реальна. Через грубу оцінку ці цифри можна екстраполювати на 20 регіонів. На двох загиблих один зниклий безвісти. Втрати ворога вбитими завищені, але це норма на війні, вони несуть і медійну складову.

Поранених багато, тільки 50 тисяч людей втратили кінцівки.
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26.02.2024 00:31 Ответить
Паперова армія. У якої все на місці.
Реєстр зниклих створили в 2023, на той момент 25 тис. Нараховувало.
Батальон, який 9 міс вважали дезертирами (морпіхи-маріуполь)? А виявилось начпрод здав.
А на тренуваннях? На дружньому вогні?
Хіба ви маєте інформацію про оленівку?
Схоже, що це локшина для швидкого застосування.
І що вважати втратами? Апостол - без рук і очей. Це ким його вважають?
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26.02.2024 00:58 Ответить
шоб ти так жив! як ті, за 31 тисячею воїнів, хто залишився вже не в нашому світі
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26.02.2024 04:50 Ответить
Що воно верзе, довбень? Як таке огидне чмо могло стати презом? Люди, що не так з вами? Питань більше , ніж відповідей і ні на одне немає відповіді...
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26.02.2024 05:55 Ответить
ИМЕННО РОВНО 31 ТЫСЯЧА ЧЕЛОВЕК !!!???
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26.02.2024 06:44 Ответить
А МОЖЕТ БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА !!!???
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26.02.2024 06:45 Ответить
Мдя. Нарід не виліковний: він усьо знає, все розуміє, все може порахувати... Підійдіть до дзеркала - побачите того самого "зєлю"....
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26.02.2024 06:47 Ответить
Зермак як завжди бреше. В рази більше.
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26.02.2024 07:07 Ответить
Щоб кацапу стало погано треба мінімум 3 мільйони вбити
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26.02.2024 07:54 Ответить
Можна забрати клоуна із квартала, але квартал із клоуна забрати ніяк не можна.
Так зебіл і лишився бовдуром-самодуром, який більше всього на світі обожнює аплодисменти)
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26.02.2024 08:19 Ответить
В 31К задвухсотених юнітів на кінець 22го ще можна повірити..
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26.02.2024 09:18 Ответить
Офіційні цифри свідчать що втрати росії понад 400 000 кацапів вбитими, Zєльонський прилюдно заявляє про 180 000 вбитих кацапів. Цікаво, хто в Україні ГОЛОВНЕ БРЕХЛО?
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26.02.2024 09:44 Ответить
Я дивлюсь свято "корисних ідіотів" продовжується. Що вам не подобається в цифрах? Вам мало 31 тис? Ні, зеля, подай нам 50 або 100 або 150 тис! Включайте метод формальної логіки і все зійдеться. 31 тис полеглих це колосальна цифра і відноситься, якщо вирішили оперувати такими даними, до безпосередньо ПІДТВЕРДЖЕНИХ втрат. А далі фантазуйте, якщо від цього вам в кайф займатись мазохізмом: хто безвісті/ в госпіталях/ або хто через кілька тижнів, місяців віддав богу душу. Друге: данні ГШ. Вони пишуть бойові втрати, а там самі розшифровуйте чи то про забаранених, чи про забаранених і тих хто за станом здоров'я не стане в стрій. Так шо тут теж можна спокійно ділити на 2. Да і ще, я вам відкрию військову таємницю: гш домальовує статистику, яка новина! Звичайно не так як московити, але. Візьміть орікс, беремо танки різниця в 2,4 раз. Ви скажете так не все фіксують, звичайно, але в ********* світі ну 20 ну 30 % похибка. Перевіряємо цю цифру з іншого боку: угруппування вторгнення 3+тис таків. Можете поритись по спеціалізованим форумам і там вийдете на інфу, що запарєбрік генерує нових та відновлених танків десь 1500 за 2023рік Тобто якщо спиратись на дані ГШ то у русні вже танків нема..... Але все це відносні цифри чітко вам це ніхто не скаже. Але є інформація на яку можна спиратись достовірно це втрати приблизно 1:3 техніки. З урахуванням того, що русня має недоукомплектовані значно частини технікою і майже всю кампанію військову атакують, а також массового використання спецконтингенту для якого взагалі медевакуація не застосовувалась можете реально в людях рахувати 1:5. Якщо взяти подальшу історію: лікування, реабілітацію, алкоголізм в подальшому, беріть 1:6. Вам бляха стало легше? Ні? То н@х@я тут розводити цей цирк?
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26.02.2024 10:52 Ответить
Яке воно кочене…
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26.02.2024 14:59 Ответить
Завжди брехав,і це назавжди.
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26.02.2024 15:50 Ответить
СЕЙЧАС ДЕЛО В ТОМ СКОЛЬКО МЫ МОЖЕМ ПОСТАВИТЬ И С ЧЕМ И СКОЛЬКО ОНИ !!!???
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02.03.2024 19:23 Ответить
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