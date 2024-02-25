У війні проти Росії загинули 31 тисяча українських військових, - Зеленський

За час повномасштабного вторгнення загинули 31 тисяча українських захисників.

Про це це заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції за результатами форуму "Україна. Рік 2024", передає Цензор.НЕТ.

"31 тисяча українських військових загинули в цій війні, росіян загинуло 180 тисяч", - Зеленський.

Президент додав, що загальні втрати армії РФ, включаючи поранених, наближаються до 500 тисяч.

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