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У WSJ завищили дані про втрати України на фронті, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Костенко назвав дані про втрати ЗСУ від WSJ завищеними

Дані видання The Wall Street Journal про 80 тис. загиблих українських військових є завищеними.

Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я думаю, це перебільшені дані. Однозначно. Ті, що є. Саме, якщо ми говоримо про загиблих, ті що в нас визнані", - зазначив парламентар.

Костенко вважає, що і число у 50 тисяч загиблих може бути завищеним або приблизним, хоча зазначає, що точної інформації про українські втрати він не має.

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"Якщо брати минулі два роки, то в нас десь приблизно однаково було по 19 тисяч. І це вважалося тільки ті, хто офіційно були, видані свідоцтва про смерть. Ми знаємо, що є ще люди, які є безвісти зниклими. Я думаю, що тут приблизно порахували ту ж саму цифру. Безпосередньо в мене немає самих точних даних, щоб сказати, що ці дані є на 100 відсотків вірними. Я думаю, що вони є приблизними (тут йдеться про 50 тисяч. - Ред.)", - сказав нардеп.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна могла втратити 80 тисяч людей убитими та ще 400 тисяч - пораненими. При цьому, за розрахунками західних розвідок, армія РФ втратила за 2,5 роки війни майже 200 тисяч убитих і приблизно 400 тисяч поранених.

У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабного вторгнення загинули 31 тисяча українських захисників.

Також читайте: Ймовірна втрата Покровська не обвалить фронт. Головне - щоб це не спричинило серію катастроф, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

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Топ коментарі
+36
якщо ми говоримо про загиблих, ті що в нас визнані
Ключове. Дуже багато зниклих без вісти, а за фактом - загиблих.
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18.09.2024 11:43
+34
тим більш коли ми відступаємо...тіла залишаються по той бік і навіть при наявності свідчень побратимів, бюрократи, з метою зекономити грощі на виплатах, не визнають людину загиблою...
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18.09.2024 11:45
+32
Бреше й Костенко.
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18.09.2024 11:59
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Не так давно в студії з Дмитро Тизовим (веде вечірні етери на Нв, нагороджений журналістською відзнакою) спілкувався Друзденко (не оформлені госпітальєри, яким навіть подаровані ренемобілі пропонують розмитнювати). Це не точний опис.

Там були важливі цифри про (врятованих) пораненим майже 50тис.

Звідси можу вважати, що кількість цим виданням занижена десь на 1,5 рази.

А Костенко слизький, і лишній раз доказує що не може бути в одній персоні 2і різнополярні позиції.

Військовий - це рішення, сила і дія. Політик - це дипломатія, яка робиться для не виникнення проти тебе дії/сили/рішень будь-яким чином.
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18.09.2024 21:59 Відповісти
шо ти несеш. Відірвись від застілля приїдь дещо покажу і порахуй якщо кроми грошей нічого рахувати не можеш
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19.09.2024 06:12 Відповісти
втрати можна отримати одним SQL запитом до бази даних РАЦСів
там є таблиця актових записів, у неї тип запису - свідоцтво про смерть, там поле - висновок патологоанатома

поле там не факторизоване, але можна по ключовим словам зробити ETL
програміст НАІСа це вам за півгодини зробить...

ну як діти...
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19.09.2024 06:37 Відповісти
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