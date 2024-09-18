У WSJ завищили дані про втрати України на фронті, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Дані видання The Wall Street Journal про 80 тис. загиблих українських військових є завищеними.
Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Я думаю, це перебільшені дані. Однозначно. Ті, що є. Саме, якщо ми говоримо про загиблих, ті що в нас визнані", - зазначив парламентар.
Костенко вважає, що і число у 50 тисяч загиблих може бути завищеним або приблизним, хоча зазначає, що точної інформації про українські втрати він не має.
"Якщо брати минулі два роки, то в нас десь приблизно однаково було по 19 тисяч. І це вважалося тільки ті, хто офіційно були, видані свідоцтва про смерть. Ми знаємо, що є ще люди, які є безвісти зниклими. Я думаю, що тут приблизно порахували ту ж саму цифру. Безпосередньо в мене немає самих точних даних, щоб сказати, що ці дані є на 100 відсотків вірними. Я думаю, що вони є приблизними (тут йдеться про 50 тисяч. - Ред.)", - сказав нардеп.
Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна могла втратити 80 тисяч людей убитими та ще 400 тисяч - пораненими. При цьому, за розрахунками західних розвідок, армія РФ втратила за 2,5 роки війни майже 200 тисяч убитих і приблизно 400 тисяч поранених.
У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабного вторгнення загинули 31 тисяча українських захисників.
Будь ласка, зачекайте...
Там були важливі цифри про (врятованих) пораненим майже 50тис.
Звідси можу вважати, що кількість цим виданням занижена десь на 1,5 рази.
А Костенко слизький, і лишній раз доказує що не може бути в одній персоні 2і різнополярні позиції.
Військовий - це рішення, сила і дія. Політик - це дипломатія, яка робиться для не виникнення проти тебе дії/сили/рішень будь-яким чином.
там є таблиця актових записів, у неї тип запису - свідоцтво про смерть, там поле - висновок патологоанатома
поле там не факторизоване, але можна по ключовим словам зробити ETL
програміст НАІСа це вам за півгодини зробить...
ну як діти...