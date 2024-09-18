У WSJ завищили дані про втрати України на фронті, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Дані видання The Wall Street Journal про 80 тис. загиблих українських військових є завищеними.

Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я думаю, це перебільшені дані. Однозначно. Ті, що є. Саме, якщо ми говоримо про загиблих, ті що в нас визнані", - зазначив парламентар.

Костенко вважає, що і число у 50 тисяч загиблих може бути завищеним або приблизним, хоча зазначає, що точної інформації про українські втрати він не має.

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"Якщо брати минулі два роки, то в нас десь приблизно однаково було по 19 тисяч. І це вважалося тільки ті, хто офіційно були, видані свідоцтва про смерть. Ми знаємо, що є ще люди, які є безвісти зниклими. Я думаю, що тут приблизно порахували ту ж саму цифру. Безпосередньо в мене немає самих точних даних, щоб сказати, що ці дані є на 100 відсотків вірними. Я думаю, що вони є приблизними (тут йдеться про 50 тисяч. - Ред.)", - сказав нардеп.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна могла втратити 80 тисяч людей убитими та ще 400 тисяч - пораненими. При цьому, за розрахунками західних розвідок, армія РФ втратила за 2,5 роки війни майже 200 тисяч убитих і приблизно 400 тисяч поранених.

У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабного вторгнення загинули 31 тисяча українських захисників.

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