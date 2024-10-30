БФ "Українська сила" підтримав проведення чемпіонату України з дзюдо

Партнерський матеріал

Благодійний фонд "Українська сила" підтримав проведення чемпіонату України з дзюдо, який вперше за більш ніж 20 років відбувся у Львові. 17-18 жовтня на татамі місцевого оновленого манежу Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони вийшли близько 300 учасників з усіх регіонів України.

У змаганнях взяли участь спортсмени 2009 року народження і старші. Вони розіграли 14 комплектів нагород у вагових категоріях від 48 до понад 100 кг (7 вагових категорій серед жінок та 7 – серед чоловіків). Цього року чемпіонат вийшов дуже конкурентним, ​​адже боротьба велася не лише за право поїздки на міжнародні турніри, а й за місце в складі національної збірної України на наступний рік.

У загальнокомандному заліку перемогу здобули представники м. Києва з результатом 9 золотих, 8 срібних та 10 бронзових нагород. На другому місці розташувалася команда Чернігівської області (3 золоті і 3 бронзові нагороди), а на третьому - представники Сумської області (1 золото та 3 бронзи).

"Незважаючи на війну, спорт в Україні продовжує розвиватися. Високий рівень чемпіонату України з дзюдо, проведення якого ми підтримали, є яскравим тому підтвердженням. Висловлюємо щиру подяку організаторам та учасникам змагань за неперевершену атмосферу, вітаємо переможців! Зі свого боку, ми і надалі продовжимо підтримувати ініціативи, спрямовані на розвиток спорту та просування здорового способу життя в Україні, заходи, де гартується українська сила", - зазначив співзасновник Благодійного фонду "Українська сила", віцепрезидент Федерації дзюдо Львівської області Степан Ярмус.

Зауважимо, що "Українська сила" - це благодійний фонд, створений Степаном Ярмусом, Ярославом Майбородою та Василем Костюком у 2023 році для підтримки захисників нашої країни. Основними партнерами Фонду є компанії "ЯроСад" та "Solяra".

З того часу спільними зусиллями засновників та партнерів було передано нашим захисникам близько сотні автомобілів, десятки дронів з нічним баченням, сотні бронежилетів, касок, турнікетів, медзасоби, теплий одяг, генератори та пальне для транспортних засобів.

Діяльність Фонду постійно розширюється та масштабується.