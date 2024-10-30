БФ "Українська сила" поддержал проведение чемпионата Украины по дзюдо
Благотворительный фонд "Українська сила" поддержал проведение чемпионата Украины по дзюдо, который впервые за более чем 20 лет состоялся во Львове. 17-18 октября на татами местного обновленного манежа Учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны вышли около 300 участников из всех регионов Украины.
В соревнованиях приняли участие спортсмены 2009 года рождения и старше. Они разыграли 14 комплектов наград в весовых категориях от 48 до более 100 кг (7 весовых категорий среди женщин и 7 - среди мужчин). В этом году чемпионат получился очень конкурентным, ведь борьба велась не только за право поездки на международные турниры, но и за место в составе национальной сборной Украины на следующий год.
В общекомандном зачете победу одержали представители г. Киева с результатом 9 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых наград. На втором месте расположилась команда Черниговской области (3 золотые и 3 бронзовые награды), а на третьем - представители Сумской области (1 "золото" и 3 "бронзы").
"Несмотря на войну, спорт в Украине продолжает развиваться. Высокий уровень чемпионата Украины по дзюдо, проведение которого мы поддержали, является ярким тому подтверждением. Выражаем искреннюю благодарность организаторам и участникам соревнований за непревзойденную атмосферу, поздравляем победителей! Со своей стороны, мы и в дальнейшем продолжим поддерживать инициативы, направленные на развитие спорта и продвижение здорового образа жизни в Украине, мероприятия, где закаляется украинская сила", - отметил соучредитель Благотворительного фонда "Українська сила", вице-президент Федерации дзюдо Львовской области Степан Ярмус.
Заметим, что "Українська сила" - это благотворительный фонд, созданный Степаном Ярмусом, Ярославом Майбородой и Василием Костюком в 2023 году для поддержки защитников нашей страны. Основными партнерами Фонда являются компании "ЯроСад" и "Solяra".
С тех пор совместными усилиями учредителей и партнеров было передано нашим защитникам около сотни автомобилей, десятки дронов с ночным видением, сотни бронежилетов, касок, турникетов, медсредства, теплую одежду, генераторы и топливо для транспортных средств.
Деятельность Фонда постоянно расширяется и масштабируется.
