БФ "Українська сила" поддержал проведение чемпионата Украины по дзюдо

Партнерский материал

Благотворительный фонд "Українська сила" поддержал проведение чемпионата Украины по дзюдо, который впервые за более чем 20 лет состоялся во Львове. 17-18 октября на татами местного обновленного манежа Учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны вышли около 300 участников из всех регионов Украины.

В соревнованиях приняли участие спортсмены 2009 года рождения и старше. Они разыграли 14 комплектов наград в весовых категориях от 48 до более 100 кг (7 весовых категорий среди женщин и 7 - среди мужчин). В этом году чемпионат получился очень конкурентным, ведь борьба велась не только за право поездки на международные турниры, но и за место в составе национальной сборной Украины на следующий год.

В общекомандном зачете победу одержали представители г. Киева с результатом 9 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых наград. На втором месте расположилась команда Черниговской области (3 золотые и 3 бронзовые награды), а на третьем - представители Сумской области (1 "золото" и 3 "бронзы").

"Несмотря на войну, спорт в Украине продолжает развиваться. Высокий уровень чемпионата Украины по дзюдо, проведение которого мы поддержали, является ярким тому подтверждением. Выражаем искреннюю благодарность организаторам и участникам соревнований за непревзойденную атмосферу, поздравляем победителей! Со своей стороны, мы и в дальнейшем продолжим поддерживать инициативы, направленные на развитие спорта и продвижение здорового образа жизни в Украине, мероприятия, где закаляется украинская сила", - отметил соучредитель Благотворительного фонда "Українська сила", вице-президент Федерации дзюдо Львовской области Степан Ярмус.

Заметим, что "Українська сила" - это благотворительный фонд, созданный Степаном Ярмусом, Ярославом Майбородой и Василием Костюком в 2023 году для поддержки защитников нашей страны. Основными партнерами Фонда являются компании "ЯроСад" и "Solяra".

С тех пор совместными усилиями учредителей и партнеров было передано нашим защитникам около сотни автомобилей, десятки дронов с ночным видением, сотни бронежилетов, касок, турникетов, медсредства, теплую одежду, генераторы и топливо для транспортных средств.

Деятельность Фонда постоянно расширяется и масштабируется.