Росіяни заявили про атаку БпЛА на промислове підприємство у Башкортостані

БпЛА атакували промисловість в Башкирії

Очільник республіки Башкортостан Радій Хабіров заявив, що промислові підприємства башкирського ПЕК зазнали атаки трьох ворожих безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, перший БПЛА впав на території одного з підприємств і заподіяв мінімальної шкоди у вигляді вибитого скла в операторській. Два інших впали в промзоні.

Хабіров стверджує, що жертв і руйнувань немає, а підприємства функціонують у штатному режимі. 

Варто зауважити, що відстань з України до Башкирії складає понад 1500 кілометрів.

Та хоч півтора км. Аби руйнування були максимальні.
показати весь коментар
01.11.2024 01:55 Відповісти
Кацапня застосовує аналоговнєтноє ноухау для захисту НПЗ:

показати весь коментар
01.11.2024 09:12 Відповісти
анало чи ні, але дрон напряму не вразить.
показати весь коментар
01.11.2024 10:06 Відповісти
 
 