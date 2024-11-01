Росіяни заявили про атаку БпЛА на промислове підприємство у Башкортостані
Очільник республіки Башкортостан Радій Хабіров заявив, що промислові підприємства башкирського ПЕК зазнали атаки трьох ворожих безпілотників.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, перший БПЛА впав на території одного з підприємств і заподіяв мінімальної шкоди у вигляді вибитого скла в операторській. Два інших впали в промзоні.
Хабіров стверджує, що жертв і руйнувань немає, а підприємства функціонують у штатному режимі.
Варто зауважити, що відстань з України до Башкирії складає понад 1500 кілометрів.
Hulio
Randall Flag #387882
Lex Lexton
