Росіяни заявили про атаку БпЛА на промислове підприємство у Башкортостані

Очільник республіки Башкортостан Радій Хабіров заявив, що промислові підприємства башкирського ПЕК зазнали атаки трьох ворожих безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, перший БПЛА впав на території одного з підприємств і заподіяв мінімальної шкоди у вигляді вибитого скла в операторській. Два інших впали в промзоні.

Хабіров стверджує, що жертв і руйнувань немає, а підприємства функціонують у штатному режимі.

Варто зауважити, що відстань з України до Башкирії складає понад 1500 кілометрів.

Дивіться: Знищення окупантів поблизу села Красний Яр на покровському напрямку. ВIДЕО 18+