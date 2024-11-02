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Понад п’ять годин поспіль тривала тривога на Черкащині, унаслідок падіння БпЛА пошкоджено підприємство

Наслідки атаки РФ на Золотоношу 1 листопада

У Черкаській області працювали сили ППО, через падіння БпЛА на Золотоніщині пошкоджено підприємство.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

"Субота в області розпочалась із тривог. Остання тривала понад п'ять годин поспіль.

По ворожих повітряних цілях працювали засоби ППО. Три одиниці локаційно втрачено", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у всіх випадках минулось без потерпілих.

За попередніми даними, унаслідок падіння БпЛА на Золотоніщині пошкоджено майно одного з підприємств.

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безпілотник (4425) ППО (3326) Чернігівська область (963)


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Зеленський де той мільйон дронів що ти обіцяв ?,чому влада не вчится на помилках де фортефікаційні споруди ,для чого було змінювати вище військове керівництво та зривати мобілізацію що привело лише до хаосу і безвідповідальності.
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02.11.2024 14:17 Відповісти
п'ять годин... у мене в Сумах за долбу раз-два скасовують, ми звикли.... буває більш, ніж півдоби.. так що є до чого тягнутися
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02.11.2024 15:52 Відповісти
 
 