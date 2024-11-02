Понад п’ять годин поспіль тривала тривога на Черкащині, унаслідок падіння БпЛА пошкоджено підприємство

У Черкаській області працювали сили ППО, через падіння БпЛА на Золотоніщині пошкоджено підприємство.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

"Субота в області розпочалась із тривог. Остання тривала понад п'ять годин поспіль.



По ворожих повітряних цілях працювали засоби ППО. Три одиниці локаційно втрачено", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у всіх випадках минулось без потерпілих.



За попередніми даними, унаслідок падіння БпЛА на Золотоніщині пошкоджено майно одного з підприємств.

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