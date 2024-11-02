РУС
Более пяти часов подряд продолжалась тревога в Черкасской области, в результате падения БпЛА повреждено предприятие

Наслідки атаки РФ на Золотоношу 1 листопада

В Черкасской области работали силы ПВО, из-за падения БпЛА на Золотоношщине повреждено предприятие.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

"Суббота в области началась с тревог. Последняя продолжалась более пяти часов подряд.

По вражеским воздушным целям работали средства ПВО. Три единицы локально потеряны", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во всех случаях обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, в результате падения БпЛА на Золотоношщине повреждено имущество одного из предприятий.

Также смотрите: Обломки "шахедов" упали на дома в Золотоноше Черкасской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

беспилотник (4320) ПВО (3137) Черниговская область (1283)
Зеленський де той мільйон дронів що ти обіцяв ?,чому влада не вчится на помилках де фортефікаційні споруди ,для чого було змінювати вище військове керівництво та зривати мобілізацію що привело лише до хаосу і безвідповідальності.
02.11.2024 14:17 Ответить
п'ять годин... у мене в Сумах за долбу раз-два скасовують, ми звикли.... буває більш, ніж півдоби.. так що є до чого тягнутися
02.11.2024 15:52 Ответить
 
 