Более пяти часов подряд продолжалась тревога в Черкасской области, в результате падения БпЛА повреждено предприятие

В Черкасской области работали силы ПВО, из-за падения БпЛА на Золотоношщине повреждено предприятие.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

"Суббота в области началась с тревог. Последняя продолжалась более пяти часов подряд.



По вражеским воздушным целям работали средства ПВО. Три единицы локально потеряны", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во всех случаях обошлось без пострадавших.



По предварительным данным, в результате падения БпЛА на Золотоношщине повреждено имущество одного из предприятий.

