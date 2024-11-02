Более пяти часов подряд продолжалась тревога в Черкасской области, в результате падения БпЛА повреждено предприятие
В Черкасской области работали силы ПВО, из-за падения БпЛА на Золотоношщине повреждено предприятие.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
"Суббота в области началась с тревог. Последняя продолжалась более пяти часов подряд.
По вражеским воздушным целям работали средства ПВО. Три единицы локально потеряны", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что во всех случаях обошлось без пострадавших.
По предварительным данным, в результате падения БпЛА на Золотоношщине повреждено имущество одного из предприятий.
