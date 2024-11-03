В окупованому Криму впала запущена росіянами ракета, є руйнування

У неділю, 3 листопада, російські загарбники запустили балістичну ракету по території України з окупованого Криму, але вона впала на території півострова.

Про це пише Telegram-канал "Кримський вітер", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупанти запустили ракету з Сімферопольського району Криму близько 12:55. У цей час в південних областях України була оголошена повітряна тривога.

"Кримський вітер" пише, що запущена росіянами ракета впала у селі Скворцове Сімферопольського району. Внаслідок падіння ракети зруйновано будинок.

"Район оточений поліцією та ФСБ. Інших подробиць наразі немає", - пише Telegram-канал.

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