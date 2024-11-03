УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6519 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 036 29

В окупованому Криму впала запущена росіянами ракета, є руйнування

В окупованому Криму впала запущена росіянами ракета

У неділю, 3 листопада, російські загарбники запустили балістичну ракету по території України з окупованого Криму, але вона впала на території півострова.

Про це пише Telegram-канал "Кримський вітер", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупанти запустили ракету з Сімферопольського району Криму близько 12:55. У цей час в південних областях України була оголошена повітряна тривога.

"Кримський вітер" пише, що запущена росіянами ракета впала у селі Скворцове Сімферопольського району. Внаслідок падіння ракети зруйновано будинок.

"Район оточений поліцією та ФСБ. Інших подробиць наразі немає", - пише Telegram-канал.

Читайте також: Вночі в окупованому Криму пролунали вибухи: у Севастополі працювала ППО

Автор: 

Крим (14199) балістичні ракети (453)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+39
Мало! Камней бы ещё...
показати весь коментар
03.11.2024 16:38 Відповісти
+22
Маю надію що в них із ядеркою такі ж ракети
показати весь коментар
03.11.2024 16:47 Відповісти
+21
Могли б закріпити успіх ще однією
показати весь коментар
03.11.2024 16:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мало! Камней бы ещё...
показати весь коментар
03.11.2024 16:38 Відповісти
За то бєз біндєр
показати весь коментар
03.11.2024 17:18 Відповісти
Могли б закріпити успіх ще однією
показати весь коментар
03.11.2024 16:40 Відповісти
Кацапам й місцевій ваті скажуть що то Степан Бандера запустив, сам "лічно" ..... й вони повірять.
показати весь коментар
03.11.2024 17:37 Відповісти
Корейский непотріб дамбить своїх.
показати весь коментар
03.11.2024 16:42 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2024 17:14 Відповісти
А це початок відео:

показати весь коментар
03.11.2024 17:26 Відповісти
Кацапи самі себе повбивають. Ті ракети, що виготовлялися при радянському союзі і ті, що вже кацапи виготовляли на західних комплектуючих скінчилися, або стало менше, а китайська електроніка мложде спрацювати на відмінно, а може так, як сьогодні в Криму.
показати весь коментар
03.11.2024 16:42 Відповісти
Із окупованої території України балістика в Україну "відмовляється" летіти!!!
показати весь коментар
03.11.2024 16:43 Відповісти
Колись мав діалог на форумі з жіночкою однією... Пропрацювала все життя інженером-наладчиком на "Южмаші". Не вилазила з відряджень по ракетних базах СРСР. Мова йшла про зневажливе ставлення "вяликароссов" до "хахлов"... Так вона написала, що повально вівдношення було зневажливив - як до "людей другого сорту". Але, коли приїжджали на базу, то часто чули: "Ура! "Хахлы приехали! Наконец, техника нормально работать начнёт!"
Українці відігравали в СРСР ту саму роль, що й греки в Древньому Римі - розвивали науку і техніку... Адже, насправді, римляни були, здебільшого, тупими вояками. У римських аристократичних сім"ях було "престижно" мать у себе раба-учителя з Греції. Саме вони вчили майбутніх "ціцеронів" та "галенів" з "вітрувіями"... Бо основи філософії та ********* права були створені саме в Греції. А медицина і будівельна справа була привнесена в Рим саме з Єгипту - тими ж греками, що тоді вже правили кілька століть Єгиптом... Адже вияснилося, що і знаменитий "римський бетон" - єгипетський винахід! Та й військова справа - теж без греків не обійшлася! Недарма вони за Архімедом полювали... А коли під ударами варварів упав Рим - саме малоазійські міста, заселені переважно грецьким населенням, зберегли науку для потомків... Знамениті арабські вчені - переважно омусульманені греки та їх учні...
показати весь коментар
04.11.2024 07:00 Відповісти
Маю надію що в них із ядеркою такі ж ракети
показати весь коментар
03.11.2024 16:47 Відповісти
Неочикувано, прям як камень з неба.
показати весь коментар
03.11.2024 17:00 Відповісти
мало на Белгород падало
показати весь коментар
03.11.2024 17:05 Відповісти
вам знайомо поняття "сарказм" ?
показати весь коментар
03.11.2024 17:11 Відповісти
We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave them kids alone
показати весь коментар
03.11.2024 17:14 Відповісти
Вы намекаете что ракета баллистическая? Так об этом и в новости пишут
показати весь коментар
03.11.2024 18:27 Відповісти
щас кацапня напише шо в том будинку були полонені
показати весь коментар
03.11.2024 17:04 Відповісти
Або що там сидів Степан Бандера.
показати весь коментар
03.11.2024 17:45 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2024 17:12 Відповісти
🇹🇷🇦🇪На росії настільки все «стабільно добре», що вона вимолює в ОАЕ та Туреччини вершкове масло, - Reuters.
показати весь коментар
03.11.2024 17:12 Відповісти
а у нас масло кури не клюють
показати весь коментар
03.11.2024 17:16 Відповісти
Але ж ми не верещимо на кожному розі про свою "великость" і "богатость"...
показати весь коментар
04.11.2024 07:02 Відповісти
потім змішає щ індонезійською пальмою у співвілношенні один рябчик - один кінь і продасть лаптям за вершкове елітне... було вже. Я сьогодні купував домашнє масло на ринку (Суми) по 270 грн за кілограм...
показати весь коментар
03.11.2024 17:29 Відповісти
В окупованому Криму впала запущена росіянами ракета, є руйнування

Там встановили додаток єРуйнування.
показати весь коментар
03.11.2024 17:15 Відповісти
мало
показати весь коментар
03.11.2024 17:25 Відповісти
Дай Бог не остання
показати весь коментар
03.11.2024 17:26 Відповісти
Нічого дивного, просто ракета була важче повітря.
показати весь коментар
03.11.2024 17:51 Відповісти
Ещё с СА помню Дымилась, падая, ракета, И от нее бежал расчет, Кто хоть раз в жизни видел ЭТО, Тот хрен в ракетчики пойдет
показати весь коментар
03.11.2024 18:31 Відповісти
В окупованому Криму впала ракета, запущена російськими військами, що спричинило значні руйнування. Інцидент викликав занепокоєння серед місцевого населення та став черговим прикладом нестабільної ситуації в регіоні. На нашому порталі https://kyivtime.co.ua/news/obukhiv/ читайте всі подробиці цієї події, аналіз наслідків і реакцію офіційних осіб. Слідкуйте за оновленнями, щоб бути в курсі останніх новин із Криму.
показати весь коментар
03.11.2024 18:53 Відповісти
 
 