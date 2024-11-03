В окупованому Криму впала запущена росіянами ракета, є руйнування
У неділю, 3 листопада, російські загарбники запустили балістичну ракету по території України з окупованого Криму, але вона впала на території півострова.
Про це пише Telegram-канал "Кримський вітер", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що окупанти запустили ракету з Сімферопольського району Криму близько 12:55. У цей час в південних областях України була оголошена повітряна тривога.
"Кримський вітер" пише, що запущена росіянами ракета впала у селі Скворцове Сімферопольського району. Внаслідок падіння ракети зруйновано будинок.
"Район оточений поліцією та ФСБ. Інших подробиць наразі немає", - пише Telegram-канал.
Топ коментарі
+39 Владислав Сварчевський
показати весь коментар03.11.2024 16:38 Відповісти Посилання
+22 nevs nevs
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+21 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар03.11.2024 16:40 Відповісти Посилання
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Українці відігравали в СРСР ту саму роль, що й греки в Древньому Римі - розвивали науку і техніку... Адже, насправді, римляни були, здебільшого, тупими вояками. У римських аристократичних сім"ях було "престижно" мать у себе раба-учителя з Греції. Саме вони вчили майбутніх "ціцеронів" та "галенів" з "вітрувіями"... Бо основи філософії та ********* права були створені саме в Греції. А медицина і будівельна справа була привнесена в Рим саме з Єгипту - тими ж греками, що тоді вже правили кілька століть Єгиптом... Адже вияснилося, що і знаменитий "римський бетон" - єгипетський винахід! Та й військова справа - теж без греків не обійшлася! Недарма вони за Архімедом полювали... А коли під ударами варварів упав Рим - саме малоазійські міста, заселені переважно грецьким населенням, зберегли науку для потомків... Знамениті арабські вчені - переважно омусульманені греки та їх учні...
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Там встановили додаток єРуйнування.