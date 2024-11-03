В оккупированном Крыму упала запущенная россиянами ракета, есть разрушение

В воскресенье, 3 ноября, российские захватчики запустили баллистическую ракету по территории Украины из оккупированного Крыма, но она упала на территории полуострова.

Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оккупанты запустили ракету из Симферопольского района Крыма около 12:55. В это время в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

"Крымский ветер" пишет, что запущенная россиянами ракета упала в селе Скворцово Симферопольского района. В результате падения ракеты разрушен дом.

"Район оцеплен полицией и ФСБ. Других подробностей пока нет", - пишет Telegram-канал.

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