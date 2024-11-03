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Новости Война
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В оккупированном Крыму упала запущенная россиянами ракета, есть разрушение

В окупованому Криму впала запущена росіянами ракета

В воскресенье, 3 ноября, российские захватчики запустили баллистическую ракету по территории Украины из оккупированного Крыма, но она упала на территории полуострова.

Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оккупанты запустили ракету из Симферопольского района Крыма около 12:55. В это время в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

"Крымский ветер" пишет, что запущенная россиянами ракета упала в селе Скворцово Симферопольского района. В результате падения ракеты разрушен дом.

"Район оцеплен полицией и ФСБ. Других подробностей пока нет", - пишет Telegram-канал.

Читайте также: В оккупированном Крыму ночью были взрывы: россияне заявили об угрозе баллистики

Автор: 

Крым (26434) баллистические ракеты (422)


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Топ комментарии
+39
Мало! Камней бы ещё...
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03.11.2024 16:38 Ответить
+22
Маю надію що в них із ядеркою такі ж ракети
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03.11.2024 16:47 Ответить
+21
Могли б закріпити успіх ще однією
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03.11.2024 16:40 Ответить
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Мало! Камней бы ещё...
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03.11.2024 16:38 Ответить
За то бєз біндєр
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03.11.2024 17:18 Ответить
Могли б закріпити успіх ще однією
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03.11.2024 16:40 Ответить
Кацапам й місцевій ваті скажуть що то Степан Бандера запустив, сам "лічно" ..... й вони повірять.
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03.11.2024 17:37 Ответить
Корейский непотріб дамбить своїх.
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03.11.2024 16:42 Ответить
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03.11.2024 17:14 Ответить
А це початок відео:

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03.11.2024 17:26 Ответить
Кацапи самі себе повбивають. Ті ракети, що виготовлялися при радянському союзі і ті, що вже кацапи виготовляли на західних комплектуючих скінчилися, або стало менше, а китайська електроніка мложде спрацювати на відмінно, а може так, як сьогодні в Криму.
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03.11.2024 16:42 Ответить
Із окупованої території України балістика в Україну "відмовляється" летіти!!!
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03.11.2024 16:43 Ответить
Колись мав діалог на форумі з жіночкою однією... Пропрацювала все життя інженером-наладчиком на "Южмаші". Не вилазила з відряджень по ракетних базах СРСР. Мова йшла про зневажливе ставлення "вяликароссов" до "хахлов"... Так вона написала, що повально вівдношення було зневажливив - як до "людей другого сорту". Але, коли приїжджали на базу, то часто чули: "Ура! "Хахлы приехали! Наконец, техника нормально работать начнёт!"
Українці відігравали в СРСР ту саму роль, що й греки в Древньому Римі - розвивали науку і техніку... Адже, насправді, римляни були, здебільшого, тупими вояками. У римських аристократичних сім"ях було "престижно" мать у себе раба-учителя з Греції. Саме вони вчили майбутніх "ціцеронів" та "галенів" з "вітрувіями"... Бо основи філософії та ********* права були створені саме в Греції. А медицина і будівельна справа була привнесена в Рим саме з Єгипту - тими ж греками, що тоді вже правили кілька століть Єгиптом... Адже вияснилося, що і знаменитий "римський бетон" - єгипетський винахід! Та й військова справа - теж без греків не обійшлася! Недарма вони за Архімедом полювали... А коли під ударами варварів упав Рим - саме малоазійські міста, заселені переважно грецьким населенням, зберегли науку для потомків... Знамениті арабські вчені - переважно омусульманені греки та їх учні...
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04.11.2024 07:00 Ответить
Маю надію що в них із ядеркою такі ж ракети
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03.11.2024 16:47 Ответить
Неочикувано, прям як камень з неба.
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03.11.2024 17:00 Ответить
мало на Белгород падало
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03.11.2024 17:05 Ответить
вам знайомо поняття "сарказм" ?
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03.11.2024 17:11 Ответить
We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave them kids alone
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03.11.2024 17:14 Ответить
Вы намекаете что ракета баллистическая? Так об этом и в новости пишут
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03.11.2024 18:27 Ответить
щас кацапня напише шо в том будинку були полонені
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03.11.2024 17:04 Ответить
Або що там сидів Степан Бандера.
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03.11.2024 17:45 Ответить
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03.11.2024 17:12 Ответить
🇹🇷🇦🇪На росії настільки все «стабільно добре», що вона вимолює в ОАЕ та Туреччини вершкове масло, - Reuters.
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03.11.2024 17:12 Ответить
а у нас масло кури не клюють
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03.11.2024 17:16 Ответить
Але ж ми не верещимо на кожному розі про свою "великость" і "богатость"...
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04.11.2024 07:02 Ответить
потім змішає щ індонезійською пальмою у співвілношенні один рябчик - один кінь і продасть лаптям за вершкове елітне... було вже. Я сьогодні купував домашнє масло на ринку (Суми) по 270 грн за кілограм...
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03.11.2024 17:29 Ответить
В окупованому Криму впала запущена росіянами ракета, є руйнування

Там встановили додаток єРуйнування.
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03.11.2024 17:15 Ответить
мало
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03.11.2024 17:25 Ответить
Дай Бог не остання
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03.11.2024 17:26 Ответить
Нічого дивного, просто ракета була важче повітря.
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03.11.2024 17:51 Ответить
Ещё с СА помню Дымилась, падая, ракета, И от нее бежал расчет, Кто хоть раз в жизни видел ЭТО, Тот хрен в ракетчики пойдет
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03.11.2024 18:31 Ответить
В окупованому Криму впала ракета, запущена російськими військами, що спричинило значні руйнування. Інцидент викликав занепокоєння серед місцевого населення та став черговим прикладом нестабільної ситуації в регіоні. На нашому порталі https://kyivtime.co.ua/news/obukhiv/ читайте всі подробиці цієї події, аналіз наслідків і реакцію офіційних осіб. Слідкуйте за оновленнями, щоб бути в курсі останніх новин із Криму.
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03.11.2024 18:53 Ответить
 
 