В оккупированном Крыму упала запущенная россиянами ракета, есть разрушение
В воскресенье, 3 ноября, российские захватчики запустили баллистическую ракету по территории Украины из оккупированного Крыма, но она упала на территории полуострова.
Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что оккупанты запустили ракету из Симферопольского района Крыма около 12:55. В это время в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога.
"Крымский ветер" пишет, что запущенная россиянами ракета упала в селе Скворцово Симферопольского района. В результате падения ракеты разрушен дом.
"Район оцеплен полицией и ФСБ. Других подробностей пока нет", - пишет Telegram-канал.
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+39 Владислав Сварчевський
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+21 Валентин Коваль #587289
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Українці відігравали в СРСР ту саму роль, що й греки в Древньому Римі - розвивали науку і техніку... Адже, насправді, римляни були, здебільшого, тупими вояками. У римських аристократичних сім"ях було "престижно" мать у себе раба-учителя з Греції. Саме вони вчили майбутніх "ціцеронів" та "галенів" з "вітрувіями"... Бо основи філософії та ********* права були створені саме в Греції. А медицина і будівельна справа була привнесена в Рим саме з Єгипту - тими ж греками, що тоді вже правили кілька століть Єгиптом... Адже вияснилося, що і знаменитий "римський бетон" - єгипетський винахід! Та й військова справа - теж без греків не обійшлася! Недарма вони за Архімедом полювали... А коли під ударами варварів упав Рим - саме малоазійські міста, заселені переважно грецьким населенням, зберегли науку для потомків... Знамениті арабські вчені - переважно омусульманені греки та їх учні...
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Там встановили додаток єРуйнування.