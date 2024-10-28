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В оккупированном Крыму ночью раздавались взрывы: россияне заявили об угрозе баллистики

Окупований Крим. На дальньому плані видно супутникову антену

В ночь на 28 октября взрывы прогремели в Джанкойском, Гвардейском и Симферопольском районах оккупированного Крыма. Также объявлялась воздушная тревога в Севастополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские и местные Telegram-каналы.

Скрін

Отмечается, что в районе Гвардейского взрывов было достаточно много. Местные также сообщают около 20 взрывов в Джанкойском районе, где, по предварительным данным, были попадания.

Кроме того, по данным соцсетей, в Симферополе раздавались взрывы в районе аэропорта. Но сказать были ли это "прилеты", или последствия работы ПВО российских захватчиков пока невозможно.

Подписчик Telegram-канала "Крымский ветер" сообщил, что в Красногвардейском районе также была слышна серия взрывов, до 8 штук

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заявил, об угрозе баллистики. Однако позже сообщил об отбое.

Скрін

Напомним, премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что действия РФ в Крыму напоминают период советской оккупации стран Балтии.

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Автор: 

взрыв (6815) Крым (26427)


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Схоже, тільки Ізраїль вміє наносити нищівні удари по ворогу((
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28.10.2024 07:30 Ответить
Зате вони не вміють пиляти нищівні відосіки.
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28.10.2024 07:32 Ответить
Вершина іранської ПВО декілька комплексів С 300. Атакували Ф 35.
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28.10.2024 07:44 Ответить
Трьома хвилями , летіло 150 літаків на відстань 1500км!
В країні усього 10 млн населення!

Гундос, де наші дрони, ракети, літаки?
Купимо на вавину тищщу?
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28.10.2024 07:48 Ответить
Це тому, що у Натаньяху лох, не їздив в Оман через Буковель, і в нього нема п'ять-шість ефективних менеджерів
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28.10.2024 07:52 Ответить
В Ізраїлі є шоу Савіка Шустера?
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28.10.2024 08:03 Ответить
Ну ось..зима на носі інфраструктура в Україні знищується...а нашим дронам нема законних цілей на Оркосранні путінському... Це щоб путніна не злити????????????????????А чому не зпустити рій БПЛА на брянську воронезьку мацковську область, по підстанціям та іншим енергогенеруючим обєктам????
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28.10.2024 07:40 Ответить
Вибачте, до сраки дверці. Де загиблі кацапи? А у нас трупи кожний день.
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28.10.2024 08:02 Ответить
 
 