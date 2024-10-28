В оккупированном Крыму ночью раздавались взрывы: россияне заявили об угрозе баллистики
В ночь на 28 октября взрывы прогремели в Джанкойском, Гвардейском и Симферопольском районах оккупированного Крыма. Также объявлялась воздушная тревога в Севастополе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские и местные Telegram-каналы.
Отмечается, что в районе Гвардейского взрывов было достаточно много. Местные также сообщают около 20 взрывов в Джанкойском районе, где, по предварительным данным, были попадания.
Кроме того, по данным соцсетей, в Симферополе раздавались взрывы в районе аэропорта. Но сказать были ли это "прилеты", или последствия работы ПВО российских захватчиков пока невозможно.
Подписчик Telegram-канала "Крымский ветер" сообщил, что в Красногвардейском районе также была слышна серия взрывов, до 8 штук
Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заявил, об угрозе баллистики. Однако позже сообщил об отбое.
Напомним, премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что действия РФ в Крыму напоминают период советской оккупации стран Балтии.
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